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日本連鎖商務旅館怎麼挑？早餐不加價 、免費拉麵或泡湯 「這5大品牌」夠超值！

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在日本的夜晚如何選擇一間高 CP 值的旅館是大家共同的煩惱。
在日本的夜晚如何選擇一間高 CP 值的旅館是大家共同的煩惱。

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】赴日自由行熱度持續升高，台灣旅客在安排行程時，對於住宿的需求也從單純「便宜」進化為「高 CP 值」。近年來，不少日本連鎖商務旅館針對自由行客群優化服務，推出免費早餐、大浴場、女性專屬樓層等貼心設計，成為不少人心中的首選。以下整理五大高評價的日本商務旅館品牌，供規劃行程時參考。

．東橫 INN／交通便利、早餐免費，孩童同床免加價

台灣旅客耳熟能詳的「東橫 INN」，在日本全國擁有超過 350 間分店，多半位於車站步行範圍內。最大特色為提供免費自助式早餐，內容雖簡單，卻足以應付忙碌的早晨，常見如飯糰、味噌湯、麵包等，依照不同的地區還會提供當地食材做的特色料理。

另有 12 歲以下孩童與家長同床免費入住的政策，加上透過官網訂房可享每日最多 400 日圓折扣（含信用卡付款優惠），對預算有限的旅客來說非常實用。

▲東橫 INN 採自助式早餐吧。　圖：株式会社東横イン／提供
▲東橫 INN 採自助式早餐吧。　圖：株式会社東横イン／提供

．APA Hotel／自助入住快速便利，駐點皆在車站步行五分鐘的距離

擁有超過 300 間分店的「APA Hotel」，是日本都會區內的住宿熱門選擇，特別適合東京、大阪、名古屋等大城市的旅客。幾乎所有分店都位於車站附近，且設有自助入住與退房機，提升旅客的入住效率。

部分據點還設有大浴場，即使不走溫泉行程，也能在一天行程後泡澡放鬆。雖然早餐並非免費，但館內設有簡餐供應，也可選擇周邊豐富的在地早點。

▲APA 採全自助式 Check in。　圖：アパホテル株式会社／提供
▲APA 採全自助式 Check in。　圖：アパホテル株式会社／提供

．Dormy Inn／天然溫泉＋免費宵夜拉麵，宛如商務型溫泉旅館

「Dormy Inn」是溫泉旅館界的平價選擇，主打設施齊全的大浴場，大部分分店備天然溫泉。

除了泡湯體驗，最受歡迎的服務莫過於晚間 9 點後提供的「夜鳴きそば」－免費的熱騰騰醬油拉麵，成為許多旅客夜歸後的小確幸。早餐方面則融入地區特色，常見如札幌的海鮮丼、福岡的明太子等，讓住宿本身也成為旅程的一部分。

▲Dormy Inn 凡入住都有附一份宵夜拉麵。　圖：株式会社 共立メンテナンス／提供
▲Dormy Inn 凡入住都有附一份宵夜拉麵。　圖：株式会社 共立メンテナンス／提供

．Super Hotel／健康早餐＋迎賓飲品，女性與親子旅客好評

講究健康與永續概念的「Super Hotel」，近年成為台灣自由行族群的新寵。其免費早餐以新鮮烘烤麵包與蔬菜為主，依不同分店有提供免費飲品自助吧、女性專屬樓層和設備、天然溫泉或大浴場等。且提供小學生以下與父母同床免費入住。若透過官方網站訂房，還能額外獲得每晚 500 日圓回饋金，CP 值極高。

▲Super Hotel 的雙人房型採上下舖。　圖：株式会社スーパーホテル／提供
▲Super Hotel 的雙人房型採上下舖。　圖：株式会社スーパーホテル／提供

．Route Inn／免費早餐自助吧，大浴場與三溫暖一應俱全

以穩定服務與設備齊全著稱的「Route Inn」，在全日本約有 280 間分店，不少位於中小城市或轉運據點，適合需要跨縣移動的旅客。

免費早餐為每日提供 30 種以上餐點的自助吧，內容包括日式熱食、沙拉與甜點。幾乎所有分店皆附設大浴場，有些還加設三溫暖設備，為長途旅程提供良好休息品質。

 

▲Route Inn 多數大浴場皆有附設三溫暖設備。　圖：ルートインジャパン株式会社／提供
▲Route Inn 多數大浴場皆有附設三溫暖設備。　圖：ルートインジャパン株式会社／提供

以上五大品牌皆致力於提升住宿體驗，從免費餐飲、泡湯設施、快速入住、親子友善設計，全面照顧旅客不同需求。不論是首次造訪日本的自由行新手，或是經常往返的旅遊熟客，都能在這些連鎖品牌中找到適合自己的選擇。

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