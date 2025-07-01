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入住富士山絕景蘆之湖畔「箱根飯店」，私人碼頭出航參拜神社

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箱根飯店有自己的私人碼頭，可從此出發體驗水上活動。　圖：向日遊／提供
箱根飯店有自己的私人碼頭，可從此出發體驗水上活動。　圖：向日遊／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】位於蘆之湖湖畔、創業逾百年的「箱根飯店」，為富士屋渡假飯店集團旗下設施之一，距離東京市區約55分鐘車程即可抵達。飯店全館共48間客房，空間寬敞、部分房型可眺望富士山與湖面景致，內部設有西式餐廳與湖景酒吧，是適合深度旅遊、慢遊箱根的住宿選擇之一。飯店還設有私人碼頭，提供多項水上活動供住宿旅客選擇，如獨木舟、快艇、遊船等，1,000日圓起就能體驗，除可搭船參拜九頭龍神社，也有僅於每年6月至9月期間開放的立式划槳與寬版滑水初學課程，適合暑假活動安排。

▲飯店內所有房型皆有大片落地窗。　圖：向日遊／提供
▲飯店內所有房型皆有大片落地窗。　圖：向日遊／提供

從飯店出發，周邊景點豐富且集中，飯店旁邊即是「箱根關所」與「箱根關所資料館」，重現江戶時代關卡巡檢制度，並能眺望整片湖面，認識箱根歷史背景。步行數分鐘，即可抵達「箱根海盜船」的箱根町港站。中世紀造型的觀光船會行經蘆之湖核心區段，航程中可近距離欣賞水上鳥居與遠方富士山，是初訪箱根者必體驗的經典路線。春秋季航行時還能欣賞湖畔綠意與楓紅倒映湖面的美景，適合早上或傍晚時段搭乘。

▲箱根海盜船是蘆之湖的經典行程，可以看見水上鳥居和富士山。　圖：© Odakyu Electric Railway Co., Ltd.& Odakyu Hakone Co.,Ltd.／提供
▲箱根海盜船是蘆之湖的經典行程，可以看見水上鳥居和富士山。　圖：© Odakyu Electric Railway Co., Ltd.& Odakyu Hakone Co.,Ltd.／提供

在元箱根港碼頭下船，附近則是著名的「箱根神社」，從湖邊沿參道石階而上，神社腹地內杉木參天、氣氛靜謐莊嚴。神社旁的「平和之鳥居」則直接豎立在湖水中，是近年社群平台上的熱門打卡地點。建議安排早晨或傍晚造訪，既避開人潮，也能拍下光影變化下最美的水上神景。回到碼頭後，步行約5分鐘可抵達「成川美術館」。這座以現代日本畫為主題的私人美術館，不僅館藏多元，展望休息區更提供一整面蘆之湖觀景玻璃窗，是觀賞風景與沉浸藝術的絕佳空間。

▲駒嶽空中纜車　圖：Photo AC／來源
▲駒嶽空中纜車　圖：Photo AC／來源

如安排半日以上停留，也可從箱根神社繼續步行延伸至湖畔東側的「箱根園水族館」，然後再搭乘「箱根駒岳空中纜車」。前者為高原型冷水域主題水族館，後者則可登上標高1,327公尺的駒岳山頂，俯瞰箱根群山與富士山方向的廣闊視野。

蘆之湖四季風貌分明，春有山櫻與杜鵑、夏季綠意盎然、秋日楓紅遍野、冬日則可見湖邊雪景與遠山皚皚富士山，適合不同季節重訪。若想避開主流觀光團體路線，安排以「箱根飯店」為中心的步行＋遊船旅程，能享受箱根更深層的風景與文化魅力。

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