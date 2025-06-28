玩日本吃什麼好料？ 2025日本觀光廳精選「六大美食旅遊路線」

【旅奇傳媒／責任編輯-黃千珮】玩日本吃什麼？日本觀光廳從疫情之後的2023年度開始向海外遊客推動美食主題旅遊（gastronomy），期望透過一日三餐滋味讓人徹底感受日本飲食文化魅力，並從中認識歷史、環境、農漁產業等，更邀請各地觀光圈（DMO）合作，讓遊客深入在地創造更多觀光經濟效益。本月中旬日本觀光廳便公布促進海外旅客造訪的美食旅遊（gastronomy）推廣計畫中，最新選出2025年度獲得推廣獎助金的六大美食計畫。

在溫泉旅館「山形座瀧波｣享受有著歷史氣氛的極致主廚料理。 圖：山形座 瀧波／提供

山形縣「里山美食~從產地到餐桌，重新打造上杉家流傳的儲備飲食文化與傳統蔬菜｣

當季食材是美食旅遊的起手式。 圖：山形座 瀧波／提供

東北的山形縣米澤市在江戶時代為米澤上杉家領地，第9代藩主上杉鷹山為了讓人民即使在饑荒時代也能有糧食，積極研究食材的保存方法，更頒布一份儲備糧的公告，成為米澤鄉土料理的起源。在有350年歷史的溫泉旅館「山形座瀧波｣就能透過主廚的創意享受到在地時令美味。

富山縣「4千公尺高低落差地形所創造的海壽司、山壽司美食地質學觀光｣

▲富山縣必吃特產「鱒魚壽司｣。 圖：富山縣首都圈／提供

以立山黑部聞名的富山縣內，中西部射水市的地形從海平面到山頂，高低落差達4,000公尺。特色美食為「鱒魚壽司｣，這是從江戶時代傳承至今的押壽司美食，不僅市民人人愛，還是小學生營養午餐，更曾以437公尺長挑戰，達成世界最長鱒魚壽司的金氏世界紀錄創造話題。

長崎縣「五島品牌食材與歷史、文化等五感體驗之旅｣

▲長崎縣離島的養殖黑鮪魚料理。 圖：新上五島町觀光協會／提供

位於九州最西邊，擁有大大小小152座島嶼的長崎五島列島因四面環海，氣候溫暖，一整年都能捕獲新鮮海產，肥沃土壤還富含礦物質，農作物營養價值高，更可作為飼料孕育優質的畜產肉品。從頂級海鹽到五島牛，都深受東京、大阪等頂尖主廚的認證，今年也現身《孤獨美食家》電影版中。

山口縣「前進世界的下關河豚｣

▲有130年歷史的春帆樓可嚐鮮河豚全餐。 圖：ORIX Hotel Management／提供

九州、本州的關門海峽有條海底行人連絡通道，串連門司港與山口下關，到下關務必鼓起勇氣嚐鮮！主導此計畫地河豚國際協會積極向世界推廣日本河豚美食十分安全，從生魚片、壽司、炸河豚到河豚火鍋，有各種吃法，無論是遊客眾多的唐戶市場或歷史超過130年的春帆樓本店都可品嚐。

靜岡縣「探索柴魚文化的起源~觀光與招牌料理｣

▲靜岡縣西伊豆以古法製造的柴魚「田子節｣。 圖：Assemblage Inc.／提供

靜岡縣西伊豆的田子地區至今仍維持著日本古法來製造柴魚，從捕撈開始到保存，是以田子獨特的手火山式焙乾法煙燻新鮮柴魚之後，經過發酵、日曬、裝桶等重覆作業，需耗費4個月以上才能完成備受和食料理主廚們推崇的「田子節｣。

山梨縣「八之岳美食觀光計畫~大地的恩惠ｘ豐富酒類｣

▲八之岳觀光圈的美食旅遊可品嘗葡萄酒、日本酒。【禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】 圖：山梨縣北杜市／提供

日本葡萄酒主要產區的八之岳觀光圈涵蓋山梨北杜市與長野富士見町、原村等二縣交界處的城鎮，周邊山岳資源豐沛，能深入大自然，也盛產葡萄酒、日本酒，可參觀酒莊、酒廠試飲，享受自然。

【※ 禁止酒駕；酒後不開車，安全有保障。】

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