一天一組超奢華體驗開放！ 日本福岡「柳川遊船」還能這樣玩

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】去九州福岡玩，大家一定都聽過甚至搭過「柳川遊船」吧？最近推出了一個超狂的奢華升級版行程，地點就位在福岡縣柳川市新外町、擁有400年歷史的國家級古蹟「柳川藩主立花邸 御花」。不僅交通方便，只要搭乘西鐵電車到「西鐵柳川站」下車，官方就會提供免費的來回專車接送直達會場，對自由行旅客超級友善！

這次他們特別找來福岡超有名的世界級調酒師－長友修一（Bar Oscar 的老闆），聯手這間日本唯一可以住的國家指定名勝料亭「御花」，打造出結合百年古蹟、頂級會席料理跟專屬微醺調酒的包船體驗。即日起正式開放預約，喜歡享受高端質感旅行的朋友真的不可以錯過！

▲在正門的守衛室中先來一杯特調的餐前酒。 圖：水鄉柳川／提供

行程從傍晚五點開始，會先抵達超有氣氛的西洋風正門，在特別包場的昔日「守衛室」裡，先喝一杯長友先生精心特調的餐前酒，接著移動到明治時代立花伯爵家族住過的房間「集景亭」，享用滿滿在地當季食材的超豪華會席料理。

吃飽喝足後就是重頭戲！跟平常白天大家擠在一起搭的船不一樣，這次會搭上特別改裝、有舒服高腳椅跟實木桌的專屬「Donko-bune」，而且調酒師還會親自跟著上船為你現場調酒。其中一杯，還會用到柳川藩主專屬果園「橘香園」種的蜜柑來特調喔！

在夜間平靜的護城河上，一邊吹著微風喝酒，一邊聽著現場演奏的古箏，氣氛真的超級浪漫。

▲除了現場調酒之外，還會有精彩的古箏表演。 圖：水鄉柳川／提供

這個行程超級適合想要遠離觀光客人潮、好好放鬆享受的旅客。雖然費用真的不便宜，但因為每次只會接待一組客人（最多4人），能在國家級古蹟裡享受私人調酒跟專屬音樂會，絕對會是一輩子難忘的回憶！

擔心日文不通的話也不用緊張，預約時可以額外付費加購口譯導遊，只要人到現場，就能舒舒服服地享受微醺水鄉之夜。

DATA／柳川遊船 頂級調酒師駐點

・地址：福岡縣柳川市新外町1番地（集合地點：柳川藩主立花邸 御花 正門守衛室）

・時間：17:00~19:40

・費用：基本費用1名250,000日圓；第2人起每人追加35,000日圓（例如：2人同行總價為285,000日圓，單次最多接待4人，費用皆含稅）。

・交通方式：搭乘西鐵電車至「西鐵柳川站」下車，預約此方案之旅客可享車站至會場的免費來回接送服務。

・注意事項：若遇雨天無法開船，遊船調酒體驗將改至室內會場進行。官方亦提供付費口譯導遊手配服務，詳情可於官網預約時確認。

【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】

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