韓國航空業全面掀起空服員服裝規範鬆綁風潮 以安全與健康為優先

【旅奇傳媒/編輯部報導】近期，客艙空服員服裝規範鬆綁的趨勢，正逐步擴展至整個韓國航空業界。此一服裝規範放寬的風潮，始於2018年由濟州航空率先推動。當時濟州航空於2018年4月調整韓國籍客艙空服員服務規範，放寬配戴眼鏡及指甲彩繪限制，以減輕工作不便並尊重個人風格。同年7月起，考量空服員長時間站立及行走導致足部與腿部疲勞的職業特性，進一步允許穿著低跟鞋。

▲濟州航空於2018年率先推動韓國籍客艙空服員服務規範，包含放寬配戴眼鏡、指甲彩繪限制、穿著低跟鞋等。 圖：濟州航空／提供

其後，濟州航空於今年3月再次修訂相關規範，將原本的工作用高跟鞋全面改為機能性更佳、活動更便利的運動鞋。透過導入運動鞋作為執勤鞋款，不僅可降低長時間機艙作業所帶來的肌肉骨骼負擔，也有助於提升穿著穩定性與功能性，進一步強化在緊急情況下執行機艙安全任務的能力。

此外，濟州航空亦考量機艙內溫差變化較大的環境，優化針織外套穿著規定；並針對短程航班，允許空服員依個人需求，選擇以肩背包等輕便方式取代傳統行李箱，使整體服裝與配備管理更具彈性。

韓國航空業界相關人士表示：「隨著乘客對飛航安全的關注提升，同時對空服員健康與工作環境的重視也日益增加，各航空公司正逐步從過去偏重外觀的規範，轉向以安全與實際作業效率為優先的方向調整。未來此一趨勢預期將持續擴展至整體產業。」

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