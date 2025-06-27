一起航向未知旅程、熱血一夏吧！日本環球影城「航海王夏季盛典2025」開跑

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

炎炎夏日即將到來，想找個地方涼快又過癮？那你絕對不能錯過日本環球影城今年夏天最強檔的主題活動──「航海王夏季盛典2025」！

從刺激的劇場演出、沉浸式的乘車體驗，到讓人食指大動的限定餐點，航海王粉絲們絕對會為之瘋狂。現在就跟著魯夫一行人一起啟航，迎接這場專屬於海賊迷的熱血夏季派對吧！

盛典一：航海王劇場秀 2025

今年夏天，航海王的最強對決正式引爆！以《航海王》劇情打造的實境舞台劇「航海王劇場秀」，草帽小子一伙再度陷入海軍圍剿，連強勢崛起的「十字公會」也火熱參戰，各方勢力激烈交鋒，掀起前所未有的戰火。

全明星角色集結上陣，震撼戰鬥場面、緊湊逼真的劇情發展，將熱血情懷推至最高潮！

表點地點：水世界

表演期間：2025年7月1日～ 10月6日

※休演日：7月4日、7月23日、8月14日、9月4日、9月23日

※活動期間可能更改。

※8月8日（五）將舉行包場活動，當日不對一般民眾開放售票。

觀賞『航海王劇場秀 2025』需持有專用票券

S席：12歲以上大人 6,000日圓（含稅 ）、11歲以下兒童 4,500日圓（含稅 ）

A席：12歲以上大人 4,000日圓、11歲以下兒童兒童 3,000日圓（含稅）

B席：12歲以上大人 3,000日圓（含稅 3,000日圓）、11歲以下兒童兒童 2,000日圓（含稅 ）

所有座位皆為對號座（事前指定），預約時可選擇喜歡的區塊（各區塊張數有限）。不可指定座位。

盛典二：航海王 × 故事乘車遊

快上車！和正為尋找美味肉食而航行的魯夫與騙人布一起出發前往神秘島嶼！沒想到托拉法爾加·羅、尤斯塔斯·基德也同時現身，三位船長將引發一場高速的海上競賽？！

航程尚未結束海軍也突然加入戰局，使得這場航海陷入一片混亂！！

活動期間：2025年7月1日～10月6日

地點：好萊塢美夢‧乘車遊

盛典三：香吉士海賊餐廳

由草帽小子一伙的料理長香吉士所打造的「海賊餐廳」盛大開張！除了有熱心幫忙的巴特洛馬，還有肚子餓壞的魯夫、為酒而來的索隆，甚至連羅布·路基與卡古也來湊熱鬧！？今年夏天，就到香吉士海賊餐廳享受充滿愛心與歡笑的美味餐點吧！

活動期間：2025年7月1日～ 10月6日

※活動期間可能更改

地點：Lombard’s Landing

盛典四：草帽一行人的饗宴餐廳

「草帽一行人的饗宴餐廳」今年祭出全新升級菜單，讓人食指大動！從魯夫的活力牛肉漢堡、佛朗基的肯瓊炸雞漢堡套餐到騙人布的羅勒塔塔醬魚漢堡套餐等，每款都充滿角色的特色！

魯夫的活力牛肉漢堡套餐：肉肉肉肉，更多的肉～～！！ 飽滿的牛肉肉餅、培根、煙燻牛肉，再淋上BBQ醬汁，就連魯夫也忍不住撲上前！

佛朗基的肯瓊炸雞漢堡套餐：香辣酥脆的炸雞結合獨家肯瓊醬與巧達起司，口感就和佛朗基爽朗的個性一樣「SUPER！！」。

地點：新發現餐廳

活動期間：2025年6月30日～10月6日

※活動期間可能更改

無論你是資深航海王迷，還是初次接觸這部經典動畫，「航海王夏季盛典2025」都能讓你一次享受冒險、歡笑與美食的三重饗宴。活動期間限定，快把握暑假檔期，與草帽一行人共度一個難忘的熱血夏天吧！

更多活動資訊：https://www.usj.co.jp/web/zh/tw/events/onepiece/summer-2025

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