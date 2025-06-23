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日本八百萬神明都在這裡開會！直飛米子周遊神話出雲大社

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出雲大社－神樂殿，巨大的柱連繩為其特色。　圖：島根県観光連盟／提供
出雲大社－神樂殿，巨大的柱連繩為其特色。　圖：島根県観光連盟／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】為什麼日本每年的10月稱為「神無月」，而只有在出雲被稱為「神在月」？因為出雲大社就是每年八百萬神明聚集的地方。現在從台灣出發，也比過去方便得多－台灣虎航已於今年05/29正式開通桃園直飛米子機場的航線，航程約2小時，每週一與週五都有班機，落地後從米子站搭乘特急「Yakumo號」（やくも号）僅需約50分鐘，即可直達日本神話起源地－出雲市。若搭配 JR西日本推出的「鳥取・松江地區鐵路周遊券」，3日內自由移動只需4,000日圓（米子－出雲是特急單程票2,900日圓，非常划算）。

▲出雲大社－御本殿，日本最古老的神社。　圖：島根県観光連盟／提供
▲出雲大社－御本殿，日本最古老的神社。　圖：島根県観光連盟／提供

作為全日本最具代表性的神社之一，出雲大社供奉的是掌管緣分與國土的神祇「大國主大神」，每年吸引成千上萬旅客來此參拜，祈求戀愛、婚姻、家庭與人際關係的順利。不論你是否信仰神道教，一走進神社範圍，從參道入口到高聳的本殿、巨大注連繩、木造古殿，都能感受到一股嚴肅卻溫柔的氛圍

不同於多數神社「二拜二拍手一禮」的參拜方式，這裡特別採用「二拜四拍手一禮」，據說是為了向神明表達更加誠摯的心意。

▲著名的巨大柱連繩每隔6年會更換一次。　圖：島根県観光連盟／提供
▲著名的巨大柱連繩每隔6年會更換一次。　圖：島根県観光連盟／提供

而若想延伸參拜體驗，從神社步行20分鐘即可抵達「稻佐之濱」。這片面向日本海的海岸，被認為是八百萬神明上陸的神聖之地。每年「神迎神事」都在此舉行，現場氣氛莊嚴神秘。據說海邊那座孤立的大岩石「弁天島」正是神明降臨之處。更特別的是，有許多信徒會在此取「神沙」，帶回神社境內的「素鵞社」進行「換沙」儀式－象徵將靈氣加持過的沙子帶回家中保平安，也是許多旅客會參加的小活動。

▲稻佐海灘上這座岩石小島被稱為弁天島，上的小廟祭祀著海洋的神明豊玉毘売命。　圖：島根県観光連盟／提供
▲稻佐海灘上這座岩石小島被稱為弁天島，上的小廟祭祀著海洋的神明豊玉毘売命。　圖：島根県観光連盟／提供

不論是信仰、歷史還是對「結緣」兩字的期盼，出雲大社都是一個值得親自走一趟的地方。比起都市的熱鬧與商業，這裡多了一份古樸與神聖。如果你想找個不那麼觀光化、卻充滿故事與氣氛的日本角落，不妨從這趟米子出發的旅程開始，一步步靠近神話中那座「眾神匯聚的國度」。

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