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日本「富山縣」爆紅！被《紐約時報》點名、還登上英美兩大國際雜誌

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富山市吳羽山公園展望台上「立山開山祖」佐伯有頼指向立山山脈連峰的雕像。　圖：Photo AC／來源
富山市吳羽山公園展望台上「立山開山祖」佐伯有頼指向立山山脈連峰的雕像。　圖：Photo AC／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】2025年日本北陸地區的富山縣正逐漸走入國際旅遊者的視野。此前不僅入選美國《紐約時報》「今年必去的52個地方」之一，更因獨特的地方產業與文化深度，接連登上英國與美國兩大權威媒體雜誌。對自由行旅客來說，富山的魅力早已超越傳統印象，正以靜謐卻堅實的姿態，成為值得一探的旅遊新地標。

光岡自動車：富山造車美學登上英國《THE ROAD RAT》汽車雜誌

總部設於富山市的光岡自動車，是日本第10間登記的正式國產車製造商。以手工打造、復古典雅風格聞名的光岡車款，近年受到海外收藏家與設計迷熱愛。2025年初更登上英國汽車藝術雜誌《THE ROAD RAT》第20期！《THE ROAD RAT》被譽為全球最具藝術美學的汽車刊物，內容涵蓋車輛設計、文化與生活風格。這次以大篇幅專題報導，介紹其設計理念與工藝細節，象徵富山造車工藝受到全球肯定。

若想一睹這些獨具風格的手工車，可前往富山市婦中町的光岡展示中心。現場不僅展出多款經典車型，也設有紅茶沙龍「actea」，讓遊客在享用甜點與英式下午茶的同時，感受造車工藝的魅力。

▲位於富山市的 MITSUOKA grand store 展示多台光岡自動車經典車款。　圖：（公社）とやま観光推進機構／提供
▲位於富山市的 MITSUOKA grand store 展示多台光岡自動車經典車款。　圖：（公社）とやま観光推進機構／提供

南砺市井波：美國雜誌《Condé Nast Traveler》評選「世界最靜謐地方之一」

南砺市井波木雕工藝擁有250年歷史，集結井波雕刻之美的「井波別院瑞泉寺」表參道兩側林立木雕職人工作坊，可近距離觀賞雕刻過程或體驗木雕課程，小鎮上隨處可見木雕招牌等元素。

今年更獲美國奢華與生活風格旅遊雜誌《Condé Nast Traveler》評選為「世界最靜謐的50個地方」，文章描述井波「空氣中瀰漫著木質香味，只有金屬鑿子輕柔的敲擊聲打破寧靜……」，為日本唯一上榜之地。其文化深度與閒適氛圍吸引國際旅人注目，也證明富山不只是一日遊景點，更適合慢活深度旅行。

▲目前大約還有近200名木雕師傅居住在井波。　圖：（公社）とやま観光推進機構／提供
▲目前大約還有近200名木雕師傅居住在井波。　圖：（公社）とやま観光推進機構／提供

富山馬拉松2025開放報名！自然與城市共存的路跑聖地

對於喜愛運動旅行的旅客來說，今年11/02舉辦的「富山馬拉松2025」，即日起至07/31開放報名。無疑是絕佳理由再訪富山，這場賽事橫跨高岡市與富山市，沿線可見高岡大佛、新湊大橋、富岩運河環水公園等景點，背景則是壯麗的立山連峰。同時順遊富山、體驗秋季自然風景與當地美食，將會是兼具挑戰與療癒的獨特旅程。

▲富山馬拉松的路線會穿過高岡大佛。　圖：株式会社ゴールドウイン／提供
▲富山馬拉松的路線會穿過高岡大佛。　圖：株式会社ゴールドウイン／提供

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