迎海島旅遊熱潮！台虎將開航桃園-石垣島、台中&高雄-濟州島航線
【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著暑假旅遊旺季即將來臨，海島度假再度成為民眾最愛的選擇之一。台灣虎航宣布，將自6月底起陸續開航高雄－濟州島、台中－濟州島，以及桃園－石垣島等航線；屆時，不只台灣虎航營運之直飛日本的航點將擴增至23個外，台灣虎航也成為市場上唯一提供北、中、南三地直飛韓國濟州島的國籍航空，以滿足市場需求，也能讓民眾盡情享受異國海島的碧海藍天！
石垣島和濟州島，雖同為海島，但風情迥異，並各自擁有眾多愛好者。位於日本沖繩縣的石垣島，以其湛藍清澈的海水、潔白的沙灘、豐富的海洋生態和獨特的亞熱帶風光聞名，是許多人心目中的度假天堂。
而濟州島則是韓國最大的島嶼，亦是世界自然遺產，以其獨特的火山地貌、壯麗的海岸線、豐富的自然景觀聞名，最近更因人氣韓劇《苦盡柑來 遇見你》而再掀起一波觀光熱潮。
高雄－濟州島航線／預計2025/06/30開航，開航初期每週營運4班；
台中－濟州島航線／預計2025/07/01復航，復航初期每週營運2班；
桃園－石垣島航線／預計2025/07/17開航，開航初期每週營運2班。
台灣虎航為台灣唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。與航線有關的不定期優惠訊息，請至「台灣虎航」官網查詢，以獲得第一手的消息。
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