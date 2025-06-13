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暑假玩日本最夯！大阪、東京、沖繩穩居熱門前三名 名古屋5日10,888元起

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日本環球影城夏季限定活動「NO LIMIT！酷夏日」即將登場。　圖：日本環球影城 TM & © Universal Studios. All rights reserved.／來源
日本環球影城夏季限定活動「NO LIMIT！酷夏日」即將登場。　圖：日本環球影城 TM & © Universal Studios. All rights reserved.／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】根據日本政府觀光局統計，2025年1至4月份訪日的台灣旅客已突破210萬人次，穩居第三大海外客源市場 ，隨著暑假旅遊旺季即將來臨，預期日本旅遊熱度將持續提升。旅遊電商平台 KKday 觀察，近兩個月針對暑期赴日行程的商品流量與詢問度，較前期成長近2倍，其中以大阪、東京、沖繩穩坐最受歡迎的三大城市，旅客偏好主題樂園、美食品嚐與海島度假三大類型行程。

看好暑期商機，KKday 即日起推出限定優惠，主打「買機票送前兩晚住宿」方案，包含東京5日自由行11,888元起、大阪5日12,888元起、名古屋5日10,888元起，皆安排入住交通便利的市區飯店，同時推出日本新幹線鐵路票券、美食預訂服務95折，及指定住宿折抵500元優惠，為迎接年中購物檔期618，凡於06/17-06/19期間訂購全站商品，還可享 KKday Points 點數雙倍送！

此外，針對大小朋友都喜愛的日本環球影城，推薦最清涼消暑的「NO LIMIT! 酷夏日」期間限定活動，目前暑假入園門票、快速通關及 VIP 體驗已於 KKday 開賣，可以盡早卡位！

▲東京巨蛋飯店。　圖：KKday／提供
▲東京巨蛋飯店。　圖：KKday／提供
▲東京巨蛋飯店。　圖：KKday／提供

暑假遊日自由行熱度飆升！KKday 祭出交通、住宿、美食多元優惠

日本一直是 KKday 海外旅遊商品中最受歡迎的目的地，不僅全年穩居銷售冠軍，更於寒暑假與連假期間帶動整體流量與業績成長。根據平台統計，日本熱賣商品前五名依序為：景點票券、交通票券、一日遊專屬團、特色體驗與美食品嚐，其中機票與機加酒自由行則詢問度最高。

看好遊日熱潮持續攀升，針對正安排暑假出遊的旅客，KKday 除了推出買機票送前兩晚住宿超值優惠外，同步加碼推出多項遊日專屬折扣，喜愛一次玩多點的旅客，推薦搭乘新幹線前往各地，人氣路線包含富士回遊、上野－輕井澤、新大阪－名古屋、名古屋－東京、新大阪－東京等路線都可於 KKday 訂購，即日起至07/01前可享95折優惠。

除了交通安排外，同步推薦人氣飯店與話題美食餐廳，旅客可一次搞定！住宿部分嚴選東京、大阪、京都人氣住宿，包含位於市中心、交通便利的東京巨蛋飯店、地點極佳的捷絲旅大阪心齋橋，以及京都設計品牌 KABIN 系列，包含 KABIN Taka、KABIN Minamiza 與 KABIN Kyoto 三館，適合小資族及親子旅客入住，08/31前預訂滿額，使用限定折扣券可折500元、再加贈兩張 eSIM。

▲趣味十足的海釣體驗餐廳「Jumbo 釣船 つり吉 Tsurikichi 難波店」。　圖：KKday／提供
▲趣味十足的海釣體驗餐廳「Jumbo 釣船 つり吉 Tsurikichi 難波店」。　圖：KKday／提供

針對美食餐廳預訂服務，KKday 與日本知名餐廳預訂平台Tabelog合作，導入全日本4.2萬間餐廳，並推出限定95折優惠，推薦京都A5和牛名店「京・黑櫻」，大阪超人氣壽司與鍋物專門店「黑門壽司」，趣味十足的海釣體驗餐廳「Jumbo 釣船 つり吉Tsurikichi 難波店」，以及當地人也愛的炸串老店「日本第一炸串 横綱 通天閣店」等，多元選擇滿足各種口味需求，玩得開心也吃得盡興！

今夏最強樂園行程！日本環球影城「NO LIMIT！酷夏日」7月將登場

暑假出遊不容錯過的熱門行程，還有日本環球影城夏季限定活動「NO LIMIT！酷夏日」，將於07/01~08/31熱鬧登場。今年活動全面升級，包含經典的「夏季潑水遊行」，還加入全新角色美樂蒂與庫洛米，為遊客帶來最涼爽的派對體驗，旅客可透過KKday 購買門票、快速通關票券及 VIP 體驗，推薦熱門快速通關卷4，包含可進入最受歡迎的超級任天堂世界園區與哈利波特魔法園區，在暑假盡情狂歡！

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