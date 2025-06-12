「吉伊卡哇樂園」將於池袋太陽城別館正式開幕 6月16日第一批入園票開抽
吉伊卡哇小可愛們又要來榨乾大家的荷包啦～！
去年一放出消息就引發熱議的「吉伊卡哇樂園」，終於公開隱藏已久的地點——就座落在池袋太陽城別館！這是一座可以親身走進插畫家Nagano老師所創作的漫畫作品《吉伊卡哇》世界的體驗型設施。不管你是忠實鐵粉，還是剛入坑的新朋友（嗯⋯其實大家現在應該都成為教徒了吧 😂），都能在這個溫柔又暖心的空間中，收穫滿滿療癒與樂趣！
走進吉伊卡哇的世界打卡拍照熱點滿滿
園區內設有多處以作品中經典場景為靈感的展示區域，每個角落都細緻還原了《吉伊卡哇》故事中的名場面，帶你一步步走進那個熟悉又充滿驚喜的吉伊卡哇宇宙。像是那個「不小心偷吃蘑菇被哥布林抓去監禁」的越獄劇情，也完整重現啦！快跟著小可愛們一起策畫越獄吧～不知道現場會限定餐點會不會推出「監獄蘑菇飯」呢？🍄 🤣
就算是第一次接觸《吉伊卡哇》的朋友，也一定會被這些充滿巧思的可愛細節吸引得駐足欣賞！
【吉伊卡哇樂園（ちいかわパーク）】
地點：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目3-5 池袋太陽城別館 B1F・1F
時間：10:00~21:00（最終入場 19:00）
※ 休館日：2026年1月31日（六）
※ 營業時間可能會有所變動
目前入園方式暫採抽選制。
在吉伊卡哇樂園才能買到的限定周邊
已經被一波又一波的聯名商品和店鋪限定周邊追得團團轉了嗎？不好意思，現在還不能喘口氣，因為——樂園限定周邊也要登場啦！！
這次的娃娃和一般款稍微不太一樣，特別選用了短毛材質，看起來超蓬鬆，抱起來一定療癒感滿分！既然要帶著自己的娃娃一起踏入夢幻樂園，那當然也要讓新朋友加入行列～怎麼能忍心讓他們孤零零地待在架上看著大家玩呢？🥹💖
（髮箍圖片取自官方網站）
當然啦！除了經典必收的娃娃之外，主題樂園怎麼能少了最應景的「髮箍」呢？每一款都可愛到不行，其中還有依照漫畫劇情特別設計的造型，鐵粉看到絕對會瞬間心動吧～！
（爆米花桶圖片取自官方網站）
（娃包圖片取自官方網站）
此外，還有超吸睛的造型爆米花桶，以及設計貼心的透明夾層娃包，官方早就幫你想好：怎麼在穩固保護寶寶們的同時，也讓你自己整體造型可愛到不行！
在這裡，不管是大人還是小孩，都一定會被這些可愛又療癒的小物萌到尖叫！（但結帳完看到帳單的尖叫又是另一回事了 🤣）
※ 以上僅列出部分品項，詳細商品內容請參考官方網站。
6月16日第一批入園票開抽 你會是幸運兒嗎
為避免開幕初期人潮過多，吉伊卡哇樂園將暫時採取「抽選制售票」方式。
【第一批抽選】6月16日（一）〜6月23日（一）
【適用入園日期】7月28日（一）～8月31日（日）
► 這裡抽選
▎注意的事項及規定
抽選時當然會有一些需要注意的事項及規定：
►每位申請者限申請一次。
►每次最多可登記4人。
►若有取消或剩餘名額，將視情況追加舉辦二次抽選。
►已中籤者不得重複申請，再次申請即不列入抽選名單。
▎票價
成人（12歲以上）：一般票價 3,500日圓｜身心障礙者票價 2,500日圓
孩童（4～11歲）：一般票價 1,800日圓｜身心障礙者票價 1,300日圓
※ 4歲以下孩童可免費入場，但仍需計入總入場人數。
※ 入場時需出示相關年齡證明文件。
希望大家都可以順利抽中🥹💥
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