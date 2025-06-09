暑假首選！2025石垣島自由行海空雙軌並進 直飛僅55分鐘、渡輪有望9月啟航

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】據日媒報導今年9月台灣旅客迎來前往日本沖繩石垣島的全新便利選擇，基隆港與石垣島之間將啟動名為「YAIMALINE」的觀光渡輪定期航線，有興趣規劃日本自由行的旅客將有更多新選擇。此外自05/28起，暌違五年華航恢復桃園至石垣島的定期航班，每週三、六各有一班，航程僅需約55分鐘。緊接著，台灣虎航也將於07/17開通每週四、日的直飛航班。

根據日本石垣市公開資料顯示，預計投入基隆－石垣島航線的「YAIMAMARU」為全長160公尺、可搭載545名乘客的豪華貨客船，航行時間約為7~9小時，每週預計運行3~4班。船內預計可能設有免稅店、便利商店、咖啡廳、大浴場及和洋式餐廳，提供多元的飲食與休憩空間。旅客可選擇從皇家套房到一般艙等多樣化客房，滿足不同旅遊需求。未來亦預計在船上舉辦物產展與文化活動，讓旅客在移動途中也能深度體驗台日之間的交流魅力。

石垣島，位於沖繩八重山群島的核心，以其絕美的珊瑚礁海岸、豐富的自然景觀和深厚的文化底蘊，成為旅遊愛好者的新寵。島上著名景點包括：

・川平灣：被譽為「日本最美海灣」之一，適合搭乘玻璃船觀賞珊瑚礁與熱帶魚，夜晚更可欣賞銀河美景。

▲夜晚的川平灣，可以看見漂亮的銀河。 圖：Photo AC／來源

・玉取崎展望台：位於島北部的小山丘上，可遠眺東海與崎嶇海岸線，天氣晴朗時甚至可見西表島與小濱島。

▲展望台又被稱為「風獅爺的尾巴」。 圖：ばんない堂／提供

在美食方面，石垣島同樣令人垂涎：

・石垣牛：當地特產的黑毛和牛，以肉質細膩、油花均勻著稱，無論是燒肉、壽喜燒或漢堡排，皆能品嚐到入口即化的美味。

▲石垣牛牛排。 圖：Photo AC／來源

隨著交通便利性的提升與豐富的觀光資源，石垣島正逐漸成為台灣旅客探索沖繩離島文化與自然美景的首選目的地。無論是尋求悠閒度假、文化體驗或美食饗宴，石垣島都能滿足各種旅遊需求。

※石垣島航班、景點、美食、玩法總整理請看「日本旅行情報局」

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