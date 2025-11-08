旅展「餐券優惠」倒數！千元有找、買10送1與爽吃BBQ豬肋排統統有

年末旅展熱潮開跑！多家飯店餐券、住宿券限時優惠登場，無論是想大啖自助餐、享受精緻鐵板燒，或安排一趟放鬆小旅行，都能趁這波入手最划算的價格。UDN特別為大家整理各大飯店與連鎖酒店集團的精選優惠，從千元有找的下午茶，到買十送一的住房方案通通有，一起來看看今年有哪些不可錯過的超值選擇吧！

晶華酒店集團｜住宿＋餐飲一次入手的全方位超值選擇

晶華酒店集團今年主打「集團聯合住宿券」，每張 3,000 元 即可自由選擇入住旗下晶華、晶英、晶泉丰旅及捷絲旅等品牌飯店，並祭出 買十送一 的限時加碼，吸引想在年底安排國旅度假的客群目光。餐飲部分同樣推出多款旅展熱銷票券，包括台北晶華柏麗廳平日四人午餐優惠價 4,999 元、下午茶雙人 1,799 元，假日午晚餐雙人組合則為 3,999 元。其餘如泰市場海鮮自助、三燔壽喜燒、礁溪晶泉丰旅海陸火鍋與故宮晶華烤鴨或龍蝦雙人分享餐等，也都以下殺價格釋出，讓旅客吃住配套一次買齊更省心。

圖／業者提供

台北萬豪酒店｜從下午茶到高空牛排的多層次餐飲體驗

台北萬豪酒店搶先推出線上旅展，推出多款餐券最低 67 折 起，主打容易入手的 Garden Kitchen 平日下午茶，每張單人券 900 元 起，是許多上班族小資下午放鬆首選。如果偏好大口吃肉，Lobby Lounge 平日豪吃之夜提供爐烤肋眼或BBQ豬肋排主餐，搭配沙拉與甜點無限享用，單人券 1,199 元。而高空景觀餐廳 INGE’S Bar & Grill 推出雙人牛排套餐 5,999 元，視野與氛圍兼具；Mark’s Teppanyaki 也推出 2,400 元 海陸午餐套餐，成為老饕清單上的搶購款。

圖／業者提供

台北美福大飯店｜頂級餐飲買五送一、住宿券限量下殺

台北美福大飯店推出線上限定優惠，彩匯自助餐四人同行平均每人 910 元 起，無論家庭聚餐或節日聚會都十分划算。晴山日本料理鐵板燒平日雙人套餐則以 5,680 元 鎖定嚐鮮族與紀念日客群。而美食通用券提供 兩張 7,350 元／四張 14,000 元 的配置，方便跨廳使用。旅展期間更有限量「雙人住宿券」下殺低於四折，成為今年最受矚目的「必搶組」。另實體展場限定優惠，彩匯自助餐下午茶 雙人券 𝟏,𝟕𝟏𝟏元，每日限量𝟓𝟎名 每人限購𝟏張

圖／業者提供

台北士林萬麗酒店｜擁抱山景、享受城市邊界的度假感

士林萬麗今年推出超高詢問度的「尊貴山景客房雙人住宿券」，含早餐即可欣賞陽明山美景，適合週末度假放空。館內餐飲也同步釋出餐券優惠，士林廚房午、晚餐券平均每張 1,350 元；萬麗軒窯烤片皮鴨四人合菜 3,999 元 份量與質感兼具；TEA LAB 聯手 Rbar 推出的雙人午茶只要 1,299 元，輕鬆享受午後儀式感。

老爺酒店集團｜全台通用彈性高、送禮自用都合適

老爺酒店集團今年「老爺感謝季」推出全台通用 3,400 元住宿券 與 2,080 元餐飲券買十送一，讓旅客可依行程彈性安排。另有礁溪老爺午餐揪團饗樂券 10,000 元、和式山景房三天兩夜 26,299 元 及新竹老爺四人家庭房 3,999 元 等家庭旅遊友善選擇。

圖／業者提供

寒舍集團｜餐券最低72折起，現場加碼限量贈禮

寒舍集團推出餐券最低 72 折 優惠，包含 BeGood「戰斧牛排餐券」等熱門選項。旅展現場購買滿 8,000 元 即贈限量購物袋；加入寒舍生活App新會員，還可現領 100 元電子抵用券，適合以旅展購物作為年底聚餐規劃的族群。

另旅展現場限定優惠，星級自助餐廳餐券套組25,000元，還有「寒舍25・十二廚自助餐券組」每組19張，相當於79折；「寒舍25・探索廚房自助餐券組」更是每組14張打73折，絕對限量要搶！至於購買上述商品每組再贈十二廚/探索廚房單人25折優惠券四張，把握起來！

圖／業者提供

誠品行旅｜以套券形式自由選餐、送禮也體面

誠品行旅推出「悠遊旅誠 饗樂套券」，四張售 4,360 元、十張 10,900 元，可兌換從單人套餐到四人海鮮合菜等不同規格餐飲選項，彈性高、包裝精緻，尤為適合送禮或企業餐敘採購。

圖／業者提供

