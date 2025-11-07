快訊

為出道衝流量？日正妹穿內衣逛迪士尼挨轟 轉戰拍AV遭老司機抓包

越南航空ITF台北國際旅展優惠登場 越南全境機票85折開搶！

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
迷人的富國島，是近年全球旅客爭相到訪的的高人氣熱點。　圖：越南航空／提供
迷人的富國島，是近年全球旅客爭相到訪的的高人氣熱點。　圖：越南航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著秋冬旅遊旺季來臨，越南航空（Vietnam Airlines）搶先釋出年度超重磅優惠，為即將登場的「2025 ITF台北國際旅展」提出超值方案！於11/7（五）-11/10（一），竭誠歡迎遊客到訪「越南航空」、編號 J722 攤位，除了獲得全方位的最新旅遊資訊，更有期間限定的眾多優惠熱烈展開。

▲越南航空即日起推出越南全境機票85折的優惠。　圖：越南航空／提供
▲越南航空即日起推出越南全境機票85折的優惠。　圖：越南航空／提供

凡於活動期間透過越南航空官網或行動 APP 購票，輸入專屬折扣碼 ITFVNA2025，即可享台灣出發至越南全境任一航點85折優惠！離台灣不遠、又能玩出濃厚異國情調的國度，越南就是「說走就走」的完美目的地！越南航空邀請旅客從台北、高雄出發，飛往越南人氣航點河內、胡志明市、峴港與富國島……等城市，開啟結合文化、美食與海島風情的熱力旅程！

▲從河內出發的下龍灣，以其令人震撼的喀斯特地貌聞名。　圖：越南航空／提供
▲從河內出發的下龍灣，以其令人震撼的喀斯特地貌聞名。　圖：越南航空／提供

不論城市探險家、海島度假控，或是咖啡文青族，都能在越南得到滿足，每一站都充滿驚喜，超好拍、又超 Chill！北越的河內擁有濃厚法式古城魅力，咖啡館是網紅最愛打卡點，世界文化遺產下龍灣更是此生必遊的清單之一；南越的胡志明市融合歐風建築與潮流生活，街頭美食香氣四溢；中越的峴港擁抱碧海藍天與黃金橋奇景；以日落小鎮、浮潛活動與新鮮海味著稱的富國島，則是不可錯過的超人氣度假勝地。

▲氣勢懾人的黃金橋，是造訪峴港的必去景點。　圖：越南航空／提供
▲氣勢懾人的黃金橋，是造訪峴港的必去景點。　圖：越南航空／提供

越南航空以便捷航班與舒適服務，串連台灣與越南最迷人的風光，邀旅客輕鬆探索東南亞的精彩色彩。本次「2025 ITF台北國際旅展」限定優惠涵蓋越南全境航點，美好假期就在編號 J722「越南航空」旅展攤位，無論是城市探索、文化之旅或海島度假，都能自由選擇、輕鬆出發，開啟美好旅程。更多相關資訊，可於越南航空官方網站查詢：www.vietnamairlines.com

【活動詳情】

・適用航點：台灣出發至越南全境任一航點

・折扣碼：ITFVNA2025

・適用艙等：輕選經濟艙（Q／N／R／T／E）

・購票期間：2025年10月25日－2025年11月12日

・旅遊期間：2025年10月25日－2026年3月31日

・購票方式：越南航空官網（www.vietnamairlines.com）或行動 APP 訂購

（備註：本優惠限越南航空實際營運航班，聯營航班及旺季期間不適用。折扣僅適用於票價部分，不含稅費及其他附加費用。詳情請以越南航空官網公告為準。）

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

越南 航空 ITF台北國際旅展

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

ITF國際旅展今登場 賴清德提3有利條件：人民有錢有閒可以觀光

颱風海鷗登陸越南中部 數千人自沿海地區撤離

驚艷泰國！ 「The New Thailand」全新願景　結合2025 ITF旅展 達人現場分享

三重魅力驚喜！ 2025 ITF台北國際旅展 「東京展位」3大亮點搶先看

相關新聞

超殺日韓港、東南亞來回機票！香港4,999元起、釜山7,299元起、峴港6,999元起

【旅奇傳媒/編輯部報導】「ITF台北國際旅展」倒數登場，各家旅行社優惠盡出！旅遊電商平台 KKday 繼日前線上旅展起跑後，除了推出每日整點全球人氣旅遊商品買一送一、各國必備 SIM 卡天天1元瘋搶、

史上最大規模！「ITF台北國際旅展」11／7開逛　住宿券1折、餐券免千元、這館天天抽機票 熊本熊、幻藍小熊都來了

史上最大規模！ITF台北旅展1600攤開逛　星宇抽商務艙、美國館天天抽機票、餐券只要709元

驚艷泰國！ 「The New Thailand」全新願景　結合2025 ITF旅展 達人現場分享

驚艷泰國！ 「The New Thailand」全新願景　結合業者2025 ITF全新登場

三重魅力驚喜！ 2025 ITF台北國際旅展 「東京展位」3大亮點搶先看

【文・林宥銣】 年度旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」將於11／7登場，東京觀光展區今年以全新品牌視覺與創意互動設計亮相，邀請旅客重新發現東京的多元魅力。展場不僅呈現最新旅遊資訊，還能親身

ITF台北國際旅展／「漾．新北」歡樂登場 旅展限定優惠、「小客」驚喜現身

【旅奇傳媒/編輯部整理】全台規模最大的「2025 ITF 台北國際旅展」將於11/7（五）起至11/10（一）在台北南港展覽館盛大登場！今年新北館以「2025新北歡樂耶誕城」繽紛歡樂的「馬戲嘉年華」為

越南航空ITF台北國際旅展優惠登場 越南全境機票85折開搶！

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著秋冬旅遊旺季來臨，越南航空（Vietnam Airlines）搶先釋出年度超重磅優惠，為即將登場的「2025 ITF台北國際旅展」提出超值方案！於11/7（五）-11/10

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。