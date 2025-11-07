越南航空ITF台北國際旅展優惠登場 越南全境機票85折開搶！

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著秋冬旅遊旺季來臨，越南航空（Vietnam Airlines）搶先釋出年度超重磅優惠，為即將登場的「2025 ITF台北國際旅展」提出超值方案！於11/7（五）-11/10（一），竭誠歡迎遊客到訪「越南航空」、編號 J722 攤位，除了獲得全方位的最新旅遊資訊，更有期間限定的眾多優惠熱烈展開。

▲越南航空即日起推出越南全境機票85折的優惠。 圖：越南航空／提供

凡於活動期間透過越南航空官網或行動 APP 購票，輸入專屬折扣碼 ITFVNA2025，即可享台灣出發至越南全境任一航點85折優惠！離台灣不遠、又能玩出濃厚異國情調的國度，越南就是「說走就走」的完美目的地！越南航空邀請旅客從台北、高雄出發，飛往越南人氣航點河內、胡志明市、峴港與富國島……等城市，開啟結合文化、美食與海島風情的熱力旅程！

▲從河內出發的下龍灣，以其令人震撼的喀斯特地貌聞名。 圖：越南航空／提供

不論城市探險家、海島度假控，或是咖啡文青族，都能在越南得到滿足，每一站都充滿驚喜，超好拍、又超 Chill！北越的河內擁有濃厚法式古城魅力，咖啡館是網紅最愛打卡點，世界文化遺產下龍灣更是此生必遊的清單之一；南越的胡志明市融合歐風建築與潮流生活，街頭美食香氣四溢；中越的峴港擁抱碧海藍天與黃金橋奇景；以日落小鎮、浮潛活動與新鮮海味著稱的富國島，則是不可錯過的超人氣度假勝地。

▲氣勢懾人的黃金橋，是造訪峴港的必去景點。 圖：越南航空／提供

越南航空以便捷航班與舒適服務，串連台灣與越南最迷人的風光，邀旅客輕鬆探索東南亞的精彩色彩。本次「2025 ITF台北國際旅展」限定優惠涵蓋越南全境航點，美好假期就在編號 J722「越南航空」旅展攤位，無論是城市探索、文化之旅或海島度假，都能自由選擇、輕鬆出發，開啟美好旅程。更多相關資訊，可於越南航空官方網站查詢：www.vietnamairlines.com。

【活動詳情】

・適用航點：台灣出發至越南全境任一航點

・折扣碼：ITFVNA2025

・適用艙等：輕選經濟艙（Q／N／R／T／E）

・購票期間：2025年10月25日－2025年11月12日

・旅遊期間：2025年10月25日－2026年3月31日

・購票方式：越南航空官網（www.vietnamairlines.com）或行動 APP 訂購

（備註：本優惠限越南航空實際營運航班，聯營航班及旺季期間不適用。折扣僅適用於票價部分，不含稅費及其他附加費用。詳情請以越南航空官網公告為準。）

