達美航空ITF旅展促銷+2026早鳥優惠75折起 再加碼週週抽機票

達美航空 CP 值最高的「達美尊尚客艙」。 圖：達美航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2025 ITF 台北國際旅展」於11/07-11/10在南港展覽館盛大登場，本屆吸引超過123個國家及城市參與，其中睽違多年的「USA Pavilion 美國館」重磅回歸，在美國館攤位集滿6個章並填寫完資料，就有機會抽中「台灣-美國不限航點來回機票」。

達美航空本次以超值的優惠，特別推出 ITF 旅展促銷及2026早鳥專案，即日起至11/30為止，旅客透過指定旅行社購買「台灣－美國任一航點機票」，即可享限時75折起的超值優惠，再加碼週週抽「台灣-美國來回免費機票」。

旅展促銷「台北－西雅圖」經濟艙來回最低只要13,845元起 (稅另計)，搭配美國國內線綿密的航網，當天可便利銜接至拉斯維加斯、波特蘭、鳳凰城、波士頓、紐約、亞特蘭大、達拉斯、邁阿密等北美各大熱門城市。旅客搭配旅展優惠經西雅圖轉機至北美各大城市，最低票價只要13,255元起 (稅另計)，全程達美航空一條龍服務享免費2件託運行李直掛目的地，方便更有保障，是台灣旅客赴美最方便的選擇之一。不論您是旅遊、探親、出差或留學，把握本次優惠，以最實惠的價格暢遊全美國。

▲達美航空套房式「達美至臻商務艙」每個座位均為走道位。 圖：達美航空／提供

▲達美航空「達美至臻商務艙」貴賓室。 圖：達美航空／提供

達美航空「台北－西雅圖」以新一代空中巴士 A350-900 機型執飛，擁有超寬機身為旅客打造更舒適的長程飛行體驗。機上配備套房式「達美至臻商務艙」、「達美尊尚客艙」、「達美優悅經濟艙」及經濟艙，共三種客艙、四種座椅設計，滿足旅客的多樣化需求。

屢獲大獎的套房式「達美至臻商務艙」為1-2-1座椅排列，每個座位均為走道位，拉門設計及180度全平躺座椅，讓旅客充分享有舒適、私密的個人空間。機上提供義大利奢華品牌 Missoni 護理包，候機時還可享「達美至臻商務艙」及「達美飛凡貴賓室」雙重貴賓室的尊榮服務，廣受商務客推薦、CP 值最高的「達美尊尚客艙」為商務艙及經濟艙之間的獨立客艙，提供更寬敞舒適的座椅空間，搭配 Someone Somewhere 手工編織盥洗包、預選餐點及「天合優享」快速通關禮遇。

旅客欲購票請洽：東南旅遊、雄獅旅遊、可樂旅遊、易遊網、山富旅遊、五福旅遊、金龍永盛、良友旅行社。

