快訊

九鵬火箭偏軌自毀「墜落山頭冒白煙」 村民被聲響嚇醒：恐怖極了

同框蔣萬安拍宣傳影片遭出征 李多慧表態：為自己生活的城市做一點事

先訂飯店行程 機票更省！旅遊平台ｘ航空公司推「機票79折起」 最高現省上萬元

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
活動期間買「香港迪士尼樂園」3或4人同行門票，贈100元商品優惠券。　圖：Klook／提供
活動期間買「香港迪士尼樂園」3或4人同行門票，贈100元商品優惠券。　圖：Klook／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】規劃下一趟自由行，不妨先從旅遊行程開始更划算！亞太區領先旅遊和休閒娛樂預訂平台「Klook」宣布攜手「中華航空」與「AirAsia」推出合作優惠，串聯旅遊商品與航空資源，讓旅客預訂旅遊商品後，即可同步享有航空官網機票優惠，一次完成住宿、體驗與機票規劃。

▲曼谷王權Mahanakhon SkyWalk觀景台於Klook活動期間享8折優惠。　圖：Klook／提供
▲曼谷王權Mahanakhon SkyWalk觀景台於Klook活動期間享8折優惠。　圖：Klook／提供

此次合作涵蓋香港與泰國兩大熱門旅遊目的地。即日起至09/15，預訂 Klook 指定香港、泰國商品可享最低4折起優惠，單筆完成指定消費門檻後，將獲得中華航空香港航線或 AirAsia 泰國航線官網機票優惠碼最低79折起。其中，中華航空優惠碼不限折抵金額，每組最高可預訂9張來回機票，好友揪團、家庭旅遊一次最高現省上萬元！

機票適用出發日期最長至2027年3月，不論是安排今年雙十、光復節連假，或提前規劃明年元旦、春節及228假期，都能透過 Klook 活動以更優惠的預算享受自由行。

香港商品最低4折、機票79折 多人同行最高現省上萬元

Klook × 中華航空即日起至09/15，推出香港指定商品最低4折起優惠，包含市區精選飯店、維多利亞港遊船、隨上隨下觀光巴士等熱門行程；活動期間購買「香港迪士尼樂園」3或4人同行門票，再加贈100元商品優惠券。

凡消費 Klook 香港商品單筆滿2,500元，即可獲得中華航空台北往返香港航線官網79折優惠碼，適用即日起至2027/01/20出發航班，每組優惠碼最高可預訂9張來回機票，且不限優惠折抵金額，機票費用最高可現省上萬元。此外，再享 Klook 香港機場接送單筆滿1,500元折200元優惠券，讓旅程從抵達香港開始就更加輕鬆。

▲Klook泰國指定商品最低5折起，精選商品包含清邁叢林飛索等。　圖：Klook／提供
▲Klook泰國指定商品最低5折起，精選商品包含清邁叢林飛索等。　圖：Klook／提供

泰國商品最低5折、曼谷清邁機票折500元優惠

Klook × AirAsia攜手推出泰國自由行優惠。即日起至09/06，泰國指定商品最低5折起，精選商品包含曼谷「Meridian 晚餐郵輪」、曼谷「暹羅海洋世界」、曼谷「王權 Mahanakhon SkyWalk 觀景台」、清邁「叢林飛索」，以及各式高級餐廳、烹飪體驗、一日遊、雙體船之旅及按摩 SPA 等多元旅遊商品，滿足旅客不同的行程規劃需求。

活動期間消費 Klook 泰國商品單筆滿2,000元，即可獲得 AirAsia「台北－曼谷（廊曼）」、「台北－清邁」及「高雄－曼谷（廊曼）」直飛航線滿6,000元折500元優惠碼，適用即日起至2027/03/26出發航班；另加贈 Klook 泰國機場接送單筆滿600元折150元優惠，從旅程規劃、機票預訂到當地交通，都能一次享有更多優惠。

Klook表示，將持續透過與航空公司及旅遊夥伴合作，整合住宿、交通、目的地體驗與機票等旅遊資源，提供更完整、更便利的一站式自由行預訂服務，陪伴旅客探索更多精彩目的地，讓每一次旅行都玩得更盡興、也省得更多。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

機票 AirAsia 自由行

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

相關新聞

「3頭機械巨象」震撼台北街頭！2026台北藝術節「史詩級戶外展演」來了 9月朝聖台北版《大象來了》全程免費

3頭巨象現身台北街頭！法國街頭藝術代表「奧波西托劇團」戶外展演重磅登台，將於9/5、9/6連續兩天走上士林街頭，為2026台北藝術節揭開帷幕。

先訂飯店行程 機票更省！旅遊平台ｘ航空公司推「機票79折起」 最高現省上萬元

【旅奇傳媒/編輯部報導】規劃下一趟自由行，不妨先從旅遊行程開始更划算！亞太區領先旅遊和休閒娛樂預訂平台「Klook」宣布攜手「中華航空」與「AirAsia」推出合作優惠，串聯旅遊商品與航空資源，讓旅客預訂旅遊商品後，即可同步享有航空官網機票優惠，一次完成住宿、體驗與機票規劃。 此次合作涵蓋香港與泰國兩大熱門旅遊目的地。即日起至09/15，預訂 Klook 指定香港、泰國商品可享最低4折起優惠，單筆完成指定消費門檻後，將獲得中華航空香港航線或 AirAsia 泰國航線官網機票優惠碼最低79折起。其中，中華航空優惠碼不限折抵金額，每組最高可預訂9張來回機票，好友揪團、家庭旅遊一次最高現省上萬元！ 機票適用出發日期最長至2027年3月，不論是安排今年雙十、光復節連假，或提前規劃明年元旦、春節及228假期，都能透過 Klook 活動以更優惠的預算享受自由行。 香港商品最低4折、機票79折 多人同行最高現省上萬元 Klook × 中華航空即日起至09/15，推出香港指定商品最低4折起優惠，包含市區精選飯店、維多利亞港遊船、隨上隨下觀光巴士等熱門行程；活動期間購買「香港迪士尼樂園」3或4人同行門

台灣護照持有率是日本3倍！她嘆國人難擋特價機票：出國已是日常

不少台灣人早已把出國旅遊當成生活的一部分，只要看到機票特價，就可能毫不猶豫立刻下訂。財經網紅「碎念女子萬萬歲 Murmur Girl」在臉書分享各國護照持有率，起因是她注意到日本政府近來積極鼓勵民眾申辦護照，進一步查詢後才發現，日本有效護照持有率僅約18.5%，換算下來大約每5名日本人中，只有1人持有有效護照，與台灣、韓國等鄰近國家相比差距相當明顯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。