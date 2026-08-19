先訂飯店行程 機票更省！旅遊平台ｘ航空公司推「機票79折起」 最高現省上萬元

【旅奇傳媒/編輯部報導】規劃下一趟自由行，不妨先從旅遊行程開始更划算！亞太區領先旅遊和休閒娛樂預訂平台「Klook」宣布攜手「中華航空」與「AirAsia」推出合作優惠，串聯旅遊商品與航空資源，讓旅客預訂旅遊商品後，即可同步享有航空官網機票優惠，一次完成住宿、體驗與機票規劃。

▲曼谷王權Mahanakhon SkyWalk觀景台於Klook活動期間享8折優惠。 圖：Klook／提供

此次合作涵蓋香港與泰國兩大熱門旅遊目的地。即日起至09/15，預訂 Klook 指定香港、泰國商品可享最低4折起優惠，單筆完成指定消費門檻後，將獲得中華航空香港航線或 AirAsia 泰國航線官網機票優惠碼最低79折起。其中，中華航空優惠碼不限折抵金額，每組最高可預訂9張來回機票，好友揪團、家庭旅遊一次最高現省上萬元！

機票適用出發日期最長至2027年3月，不論是安排今年雙十、光復節連假，或提前規劃明年元旦、春節及228假期，都能透過 Klook 活動以更優惠的預算享受自由行。

香港商品最低4折、機票79折 多人同行最高現省上萬元

Klook × 中華航空即日起至09/15，推出香港指定商品最低4折起優惠，包含市區精選飯店、維多利亞港遊船、隨上隨下觀光巴士等熱門行程；活動期間購買「香港迪士尼樂園」3或4人同行門票，再加贈100元商品優惠券。

凡消費 Klook 香港商品單筆滿2,500元，即可獲得中華航空台北往返香港航線官網79折優惠碼，適用即日起至2027/01/20出發航班，每組優惠碼最高可預訂9張來回機票，且不限優惠折抵金額，機票費用最高可現省上萬元。此外，再享 Klook 香港機場接送單筆滿1,500元折200元優惠券，讓旅程從抵達香港開始就更加輕鬆。

▲Klook泰國指定商品最低5折起，精選商品包含清邁叢林飛索等。 圖：Klook／提供

泰國商品最低5折、曼谷清邁機票折500元優惠

Klook × AirAsia攜手推出泰國自由行優惠。即日起至09/06，泰國指定商品最低5折起，精選商品包含曼谷「Meridian 晚餐郵輪」、曼谷「暹羅海洋世界」、曼谷「王權 Mahanakhon SkyWalk 觀景台」、清邁「叢林飛索」，以及各式高級餐廳、烹飪體驗、一日遊、雙體船之旅及按摩 SPA 等多元旅遊商品，滿足旅客不同的行程規劃需求。

活動期間消費 Klook 泰國商品單筆滿2,000元，即可獲得 AirAsia「台北－曼谷（廊曼）」、「台北－清邁」及「高雄－曼谷（廊曼）」直飛航線滿6,000元折500元優惠碼，適用即日起至2027/03/26出發航班；另加贈 Klook 泰國機場接送單筆滿600元折150元優惠，從旅程規劃、機票預訂到當地交通，都能一次享有更多優惠。

Klook表示，將持續透過與航空公司及旅遊夥伴合作，整合住宿、交通、目的地體驗與機票等旅遊資源，提供更完整、更便利的一站式自由行預訂服務，陪伴旅客探索更多精彩目的地，讓每一次旅行都玩得更盡興、也省得更多。

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