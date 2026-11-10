達美航空30年最大革新計畫 全新「達美至臻商務艙」亮相

【旅奇傳媒/編輯部報導】達美航空（Delta Air Lines）正式發表「達美至臻商務艙」（Delta One）全新服務體驗，透過機上餐飲、款待服務與休憩體驗的全面革新，進一步提升高端旅客的飛行品質。此計畫以達美航空逾20年累積的旅客洞察為基礎，延續先前投入超過10億美元的機隊升級投資，從數千個旅客服務接觸點著手，細緻規劃各項產品與服務，提供更符合個人需求的飛行體驗。

全新「達美至臻商務艙」體驗於2026年秋季率先在洛杉磯國際機場（LAX）出發的越洋航線推出，並預計自2027年年初起逐步擴展至全球航線網路。

達美航空行銷暨產品長 Ranjan Goswami 表示：「達美航空此次全面革新的服務體驗，核心在於回應旅客真正的需求與期待。每一項細節都經過審慎規劃，我們的每一筆投資都有明確目的，致力於提供業界最優質的全旅程高端旅遊體驗。此次餐飲與款待服務的提升，反映了我們持續提高服務標準的決心，同時讓旅客在旅程中擁有更多自主選擇。」

▲「達美至臻商務艙」提供舒適的休憩環境，讓旅客在長程飛行中放鬆休息。 圖：達美航空／提供

達美至臻商務艙多項新亮點 涵蓋餐飲、個人化服務與機上娛樂

•「達美至臻商務艙」全新機上菜單：

全新菜單以精緻經典料理為核心，選用頂級食材，推出 Delta One 和牛牛肉漢堡、港式金目鱸料理，以及搭配「泰廷爵香檳」（Champagne Taittinger）的雪酪。達美航空餐飲團隊並與主廚 Simon Hulstone、Norio Ueno 及 Jereme Leung 合作，將精湛廚藝與不同地區的飲食文化融入機上菜單。

• 餐飲服務與餐具設計革新：

透過重新規劃的餐飲服務流程與全新餐具，提升機上款待服務品質，讓旅客在用餐過程中享有更多選擇、便利性與舒適感。

• 更多個人化餐飲與休息選擇：

擴大餐點預選項目，包括無麩質餐點、輕食，以及考量旅客休息需求的抵達前餐飲選擇。長程航班旅客可選擇略過早餐服務，改於降落前享用咖啡與可頌。此外，「主餐預選」截止時間由原先的起飛前24小時調整為起飛前18小時，讓旅客能在更接近出發的時間安排餐點。達美航空也因此成為美籍航空公司中，唯一提供如此接近起飛時間仍可預選主餐服務的業者。

• Blanton’s 單一桶波本威士忌首度登機：

自2026/12/01起，達美航空將成為全球首家、也是唯一一家於機上供應「Blanton’s 」單一桶波本威士忌的航空公司。這款威士忌以傳統釀製工藝與品牌歷史聞名，為旅客提供更多元的高端飲品選擇。

• 達美至臻商務艙精選葡萄酒單：

達美航空攜手侍酒大師 Andrea Robinson，並參考「達美飛凡哩程常客計畫」（SkyMiles）會員的意見，從1,600款葡萄酒中精選來自11家酒莊的13款佳釀，於2026年10月至2027年9月期間供應。酒單涵蓋「Silver Oak」 等知名美國納帕酒莊的葡萄酒，並進一步擴大與「泰廷爵香檳」的合作。

• 獺祭45純米大吟釀：

自2026/11/03起，往返東京羽田機場的「達美至臻商務艙」航班將供應日本「獺祭45」（DASSAI 45）清酒，搭配融入當地飲食特色的機上餐點。

• 經典調酒與無酒精特調：

新增「Hugo Spritz」與「Paloma」兩款飲品，均提供含酒精及無酒精版本，預計自2027年3月起於國際航線推出，滿足旅客不同的飲品偏好。

▲「達美至臻商務艙」增添「Missoni」抱枕，提升旅客休憩舒適度。 圖：達美航空／提供

• Missoni 全新冬季旅行備品包與抱枕：

自2026/11/03起，達美航空將推出全新「Winter Elsewhere」冬季旅行備品包，以自然景觀為設計靈感，搭配腕帶設計，內含「Grown Alchemist」保養用品及「Marvis」口腔清潔組等精選備品。部分適用的達美至臻商務艙航班亦將增加第二款「Missoni」抱枕，提升旅客的舒適與休憩體驗。

• 達美航空攜手「Bombas」推出聯名襪款：

達美航空再度攜手美國襪履品牌「Bombas」，於部分美國國內航線及自美國出發的國際達美至臻商務艙航班，提供限量版舒適襪款。

• 機上連網與娛樂體驗：

目前已有近1,300架達美航空客機配備「Delta Sync Wi-Fi」，涵蓋超過95%的機隊。達美航空持續投資機上連網服務、新一代椅背娛樂螢幕及個人化數位服務，讓旅客在飛行途中享有更多連線與娛樂選擇。

• 保時捷（Porsche）機坪接送服務：

達美航空持續擴大與保時捷的長期合作，預計於2028年前，將合作服務使用的油電混合動力車輛由40輛增加至70輛，服務範圍涵蓋15座主要機場及航空樞紐。* （上述各項服務調整反映達美航空對高端旅客個人需求的重視，讓旅客能更自主地安排機上用餐、放鬆與休息方式。）

達美航空品牌體驗資深副總裁 Kristen Manion Taylor 表示：「奢華的真正意義，在於讓體驗圍繞旅客的個人需求而設計。對今日的高端旅客而言，選擇的自由與服務品質同樣重要。這些服務調整提供更大的彈性，讓每位達美至臻商務艙旅客都能以最適合自己的方式享受飛行旅程。」

▲達美航空空服員以專業且細緻的款待服務，打造舒適的機上體驗。 圖：達美航空／提供

逾200位員工參與、歷時14個月 第一線經驗成為服務革新關鍵

儘管機上菜單、食材、合作夥伴及餐具設計全面更新，達美航空的服務體驗始終奠基於其最重要的優勢－員工所展現的款待精神。

Kristen Manion Taylor 進一步指出：「款待服務始終是達美航空最重要的差異化優勢，而這一切都始於我們的員工。從最初的概念發想，到測試及實際導入，空服員與各團隊都運用專業知識及第一線經驗，共同參與新服務的規劃，確保每項細節不僅符合旅客需求，也能體現達美航空獨有的款待精神。」

此次服務革新歷時超過14個月，逾200位達美航空空服員及團隊成員參與其中，透過四個階段的測試及36趟專屬測試航班，累積超過200項不同的意見回饋。這些第一線經驗影響了多項服務細節，包括茶飲服務、醬料呈現方式，以及超過60款全新餐具的開發。

全新達美至臻商務艙體驗不僅以旅客需求為出發點，更結合每天實際提供服務的員工專業與經驗，將第一線洞察融入產品與服務設計。

▲「達美至臻商務艙」透過細緻的餐飲服務，提升旅客機上用餐體驗。 圖：達美航空／提供

持續深化高端服務策略 投資涵蓋全旅程體驗

全新「達美至臻商務艙」餐飲體驗，是達美航空持續推動高端服務轉型的最新進展。Ranjan Goswami 表示：「沒有任何一家航空公司比達美航空更有策略性地投入高端旅遊體驗的重新定義。從機上連網、個人化娛樂、專屬安檢服務、保時捷機坪接送、新一代客機，到達美至臻商務艙餐飲體驗，每一項投資都是整體策略的一環，旨在提供業界最一致且更高品質的旅客體驗。」

透過這些持續性的投資，達美航空展現其引領產業發展的長期承諾，持續提升高端航空旅遊的服務標準。

註：「達美至臻商務艙」旅客須預訂「VIP Select」服務，方可使用保時捷（Porsche）接送服務。

台北⇄西雅圖每日直飛不間斷 全新 A350-900早去晚回提供最佳旅遊商務優勢

達美航空每天直飛「台北⇄西雅圖」，為乘客提供便捷的跨國界旅行，輕鬆前往並銜接美國各大城市。目前，達美航空「台北⇄西雅圖」航線以 A350-900客機執飛，機上共設有306個座位，包括32個套房式「達美至臻商務艙」座位、48個「達美尊尚客艙」座位、36個「達美優悅經濟艙」座位，以及190個「達美經濟艙」座位。全新照明系統可依不同時段與使用需求調整，營造更舒適的機艙環境。

達美自台北出發至西雅圖為當天早上出發及抵達，為商務客和休閒旅客增加便捷性。從西雅圖轉機，旅客可輕鬆前往亞特蘭大、鹽湖城、紐約、波士頓、華盛頓、芝加哥、拉斯維加斯等逾50個北美城市，方便安排多元化旅遊暨商務行程。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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