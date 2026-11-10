日本職棒「福岡軟銀鷹」二連霸 官方周邊祭出最高1折優惠

【旅奇傳媒/記者-陳品樺】日本福岡軟銀鷹奪日本職棒總冠軍二連霸！軟銀鷹主場福岡「瑞穗 PayPay 巨蛋」官方旗艦店至11/15祭出最高1折優惠，現在正是聖地巡禮的黃金時刻！再帶回限量軟銀鷹「日本第一達成」紀念商品。

除了參觀主場巨蛋周邊，空橋相連的「BOSS E · ZO FUKUOKA」聚集美食與娛樂設施，4樓「王貞治棒球紀念館」更是棒球迷的必訪之地，至11/30還有台灣旅日投手徐若熙的加盟特別展覽。

▲福岡「瑞穗 PayPay 巨蛋」為日本首座擁有可開閉式屋頂的巨蛋。 記者-陳品樺／攝影

軟銀鷹官方商品旗艦店「HAWKS STORE HOME」位於巨蛋 GATE 8正對面，非比賽日也會對外開放。慶祝期間不僅有商品折扣至11/15（網路商店折扣至11/24），還推出限量「日本第一達成」紀念商品，包括冠軍T恤、帽子，以及旗艦店限定球衣等。

其他不可錯過的踩點包括：同樣位於巨蛋 GATE 8前，軟銀鷹的守護神的「鷹觀世音大菩薩」，球隊與球迷會在此祈求勝利；以及巨蛋3樓外圍有「握手廣場」，地板與步道上鑲嵌多位曾造訪巨蛋的國際巨星與傳奇球星的青銅手模與簽名。

▲巨蛋導覽約60分鐘，可掃描工作人員提供的 QR-code，取得即時中文語音與文字。 記者-陳品樺／攝影影

2026日本職棒賽季已結束，若想進球場一探究竟，可以上網預約巨蛋導覽行程。路線包含包廂座位、球員休息區、更衣室、牛棚以及球場人工草皮等平常進不去的區域，以及參觀選手專用通道近距離感受軟銀鷹隊史！還可以登上35公尺的高處，一覽整座巨蛋壯觀景色。

・預約網址：https://reurl.cc/OQWz23（可預約日期視巨蛋狀況而定）

▲王貞治生涯一共擊出 868支全壘打，為世界職業棒球選手個人最高紀錄。 記者-陳品樺／攝影

「王貞治棒球紀念館」位於緊鄰巨蛋、空橋連通的「BOSS E · ZO FUKUOKA」4樓，館內以沈浸式光影與豐富的歷史文物，展示世界全壘打王、現任軟銀鷹球團會長王貞治的傳奇棒球生涯。此外，還有介紹軟銀鷹隊的發展史，以及奪冠期間將特別展出優勝獎盃、冠軍旗等紀錄。

▲台灣旅日投手徐若熙於2026賽季加盟軟銀鷹，今年因傷暫離球場，盼望下一賽季重返投手丘。 記者-陳品樺／攝影

「徐若熙入團紀念企劃展」同樣位於4樓「王貞治棒球紀念館」內，展期僅至11/30，不僅秀出旅日投手徐若熙的軟銀鷹「18號戰袍」以及人形立牌，更展出在味全龍時期實際使用的球衣與裝備。同時，還有今年9月底退役的軟銀鷹球星「打擊職人」中村晃特別展覽，展期也至11/30。

▲「89 Park」提供多項棒球體驗型遊樂設施，透過數位投影與趣味機制，讓遊客輕鬆享受揮棒與投球的快感。 記者-陳品樺／攝影

此外，紀念館內還有棒球體驗型遊樂設施「89 Park」，包括運動體適能測驗，如柔軟度、硬舉、跳繩等，每一項目完成還會依成績計算年齡級距；以及模擬揮棒、跑壘挑戰、投球測速等多種棒球能力挑戰，實際體驗棒球的樂趣。

◉ 瑞穗 PayPay 巨蛋

．交通：福岡市地下鐵空港線「唐人町站」3號出口步行約15分鐘

．時間：－戶外區域（握手廣場／鷹觀音等）：全天開放

－HAWKS STORE HOME：11:00~19:00

◉ 王貞治棒球紀念館

．交通：「BOSS E・ZO FUKUOKA」4樓，與「瑞穗 PayPay 巨蛋」有空橋相連

．時間：平日11:00~19:00、週六日及例假日10:00~19:00

．門票：成人（16歲以上）1,800日圓、國中以下兒童900日圓、6歲以下幼兒免費

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