台南春日必逛市集限時3天！「森のピックニック」200品牌登場，日系咖啡名店齊聚打造野餐風景

台南春季旅遊再添新亮點，由森之市策劃的「2026森のピックニック — Mori’s Picnic」將於4月10日至4月12日，在水交社文化園區戶外場域登場。活動每日12:00至18:00開放，連續三天免費入場，以「城市中的森林野餐」為主軸，結合草地空間與生活風格市集，營造輕鬆自在的春日氛圍。主辦單位也邀請民眾以白上衣、藍色系下身作為Dress Code參與，讓整體畫面更具一致性與儀式感。

圖／業者提供

本屆市集規模盛大，集結超過200組品牌與創作者，內容橫跨設計選物、職人手作、風格餐飲與特色咖啡。其中最受關注的是多家日本品牌跨海參與，帶來不同產地與烘焙特色的飲品文化。包括來自橫濱、以自製烘焙設備打造鮮明風味的咖啡品牌，以及群馬、福岡、岩手等地的人氣咖啡店，從深焙到淺焙各具特色；另有來自九州離島的精釀可樂品牌加入，讓整體市集呈現濃厚日系生活感，也成為咖啡迷與旅人此行的重要朝聖亮點。

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除了逛市集與品嚐美食，活動也融入多項互動體驗，讓旅程更具記憶點。現場推出限量「紀念明信片」活動，將主視覺設計轉化為取景框概念，民眾可透過專屬視角捕捉現場風景；同時規劃「疊印集章」體驗，將森林元素拆解為不同印章圖樣，參與者可依照自己的節奏逐層拼貼，完成專屬畫面。兩項活動皆採限量兌換機制，增添收藏價值，也讓每位參與者都能帶回屬於自己的野餐記憶。

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交通方面，活動期間周邊將進行部分道路管制，建議優先選擇大眾運輸工具前往。旅客可由台南火車站轉乘多路公車至園區周邊站點，或利用YouBike串聯最後一段路程；高鐵旅客則可轉乘接駁公車進入市區後再行轉乘。若自行開車，現場亦規劃臨時停車空間與多處周邊停車場可供使用。整體動線規劃完善，不論從哪裡出發，都能輕鬆走入這場融合美食、設計與生活風格的春日市集。

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