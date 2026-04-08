飛韓國700元起！濟州航空「全航線促銷」來了 北高出發「4航線」任你選 「1優惠碼」再享9%折扣

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署為順應永續旅遊趨勢及自由行旅客需求，熱銷的「Taiwan PASS」交通電子套票04/01全新改版升級。將原有2款產品，優化精簡為國際旅客限定之「高鐵版」與國內、外旅客皆適用之「台鐵版」等2款，並升級納入4大都會捷運及全臺15項景區接駁服務，藉由多元轉乘運具的無縫串聯，有效加強旅客在都會核心與熱門景點間的移動便利性，帶動跨域旅遊之觀光效益。 觀光署說明，「Taiwan PASS」本次改版將過去較為複雜的5款產品（包含高鐵與台鐵的經典版、景點版及亮點 EasyGo 版）整合為「高鐵版」（定價2,800元）與「台鐵版」（定價2,500元）。這2款產品分別以高鐵或台鐵的「3日周遊券」為主軸，解決長途跨區交通需求；此外，旅客還能從四大都會捷運中任選一項，並從15項景區接駁中自選一項服務，一票在手即可輕鬆串聯全台熱門景點。

2026-04-06 08:00