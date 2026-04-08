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飛韓國700元起！濟州航空「全航線促銷」來了 北高出發「4航線」任你選 「1優惠碼」再享9%折扣
全航線700元起！各家航空相繼調漲燃油費，濟州航空逆勢而行，即日起推起全航線促銷700元起，不論是想飛首爾還是玩釜山都能選。
濟州航空即日起至4/14 16:00限時推出全航線促銷「單程最低700元起」，促銷航線包含高雄－金浦、高雄－釜山、台北－仁川、台北－釜山，單程未稅票價落在700至1,650元間，實際機票總額則以官網頁面顯示為準。
本次促銷之搭乘期間為2026/5/1至2026/7/31，享受夏日出國早鳥優惠要把握。此外，輸入折扣碼【TWKR2604】最高再享9%折扣；新會員首次使用App訂票再享5%折扣。更多活動詳情與優惠使用辦法依官網說明為主。
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