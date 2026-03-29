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2026機票漲價潮來了！網推省錢妙招一次看 「外站票」攻略成出國關鍵

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
中東戰火持續延燒導致油價高漲，台灣的航空業者喊漲燃油附加費。（本報資料照片）
中東戰火持續延燒導致油價高漲，台灣的航空業者喊漲燃油附加費。（本報資料照片）

2026年全球旅遊市場面臨新一波機票漲價壓力。受到國際局勢緊張影響，原油價格自2月底大幅攀升，航空公司營運成本隨之提高，帶動票價與各項附加費調整。由於燃油成本占航空業支出近三成，當油價持續走高，也直接反映在旅客購票金額上。

油價飆升推高機票成本 燃油附加費、訂位費雙漲

目前包含中華航空、長榮航空與星宇航空等國籍航空，已於3月起陸續調整燃油附加費，並預計4月進一步擴大。其他如國泰航空、全日空等國際航空，也同步跟進調漲，長程航線漲幅最為明顯。

機票漲價調整重點一次看 4月前後成關鍵分水嶺

此次票價變動主要集中在兩大項目，包括訂位服務費與燃油附加費。多數航空公司已於3月起實施新制，4月初將進入全面調整階段，特別是歐美長程航線，單程費用可能增加數千元不等；即使是亞洲短程線，來回票價也出現數百至千元的漲幅。

已有多家航空公司通知旅行社，預計自4月起調高燃油附加費，建議近期有出國規畫的旅客，把握3月底前完成開票，以免增加旅費負擔。示意圖。聯合報系資料照
已有多家航空公司通知旅行社，預計自4月起調高燃油附加費，建議近期有出國規畫的旅客，把握3月底前完成開票，以免增加旅費負擔。示意圖。聯合報系資料照

業界觀察指出，油價短期內難以回落，機票價格在2026年下半年恐維持高檔，建議有出國計畫的旅客，儘早規劃行程與訂票時間，以降低成本衝擊。

網推4大機票省錢妙招 小資族也能聰明飛

面對機票漲價，不少旅遊達人與網友整理出實用對策，從訂票技巧到刷卡策略，都能有效節省旅費：

一、短程改搭廉航

前往日韓或東南亞，可優先選擇低成本航空，並提前購買行李額度，避免現場加價。

二、外站票與轉機策略（重點）

所謂「外站票」，是指從台灣以外城市出發的機票，例如先飛往香港、吉隆坡或曼谷，再轉搭長程航班前往歐美。這類組合票常因市場競爭激烈，價格明顯低於直飛航班，整體可省下約1萬至2萬元。

此外，外站票還有幾個進階技巧可以供參考：

• 選擇票價競爭激烈的轉機城市（如香港、東南亞樞紐）

• 分段購票搭配廉航與傳統航空，部分航站用哩程兌換

• 預留充足轉機時間，降低誤點風險

國際油價受中東局勢影響上漲，國泰航空宣布4月1日起再調漲燃油附加費，國內航空也將跟進申請調漲，圖為桃園機場地勤正在進行飛機加油作業。記者季相儒／攝影
國際油價受中東局勢影響上漲，國泰航空宣布4月1日起再調漲燃油附加費，國內航空也將跟進申請調漲，圖為桃園機場地勤正在進行飛機加油作業。記者季相儒／攝影

三、善用折扣與訂票平台

透過線上旅遊平台（OTA）搭配銀行折扣碼，或關注航空公司促銷活動，有機會搶到相對低價機票。

四、刷對信用卡機票錢更省

現金回饋卡可直接折抵旅費，哩程卡則適合長程航線累積點數，換取未來免費機票或升等。

2026旅遊趨勢轉變　「聰明買票」成關鍵能力

隨著機票成本逐步攀升，單純比價已不再足夠，「怎麼買」比「何時買」更重要。從外站票規劃、轉機策略到支付工具選擇，都是影響旅費高低的關鍵。

不少資深網友與專家提醒，2026年將是旅遊市場「精打細算」的一年，掌握省錢技巧與彈性規劃行程，才能在機票漲價潮中，依然輕鬆實現出國旅行計畫。

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