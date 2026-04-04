4月起日籍航空「登機手提行李新制」上路 隨身手提行李、行動電源皆限兩件內
【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】4月起飛日本的旅客要特別留意！日本航空業界將從即日起，針對機上行李攜帶規範進行調整，未來登機時的行李件數、收納方式都會比以往更加嚴格。這次新制由日本定期航空協會統一規範，適用於多數日籍航空公司，台灣旅客常使用的日本航空（JAL）、全日空（ANA）、樂桃航空皆在此次的規範內。
根據新制規定，每位旅客可攜帶登機的物品原則上為：
◎ 1件手提行李（登機箱等）
◎ 1件隨身物品（如手提包或後背包）
且「隨身物品」必須可以完整收納於前方座位下方，避免占用上方行李架空間。同時，手提行李需由旅客自行放置至行李架，若尺寸或重量不符規定，現場可能會被要求改為託運。
最明顯有感的就是，通常大家在逛免稅店時會買一袋伴手禮，這就會占掉一個隨身物品的額度。如果還有額外攜帶登機箱的話，隨身行李就必須把所有東西都整理到同一個袋子或背包裡才行。簡單來說，以前常見的「多帶一袋土產上機」的情況，之後會更難通融。
除了日籍航空這次的手提行李新制外，國際民航組織（ICAO）在03/27也發布了新的隨身行動電源規定，不僅是世界各國的航空公司要跟進規定，台灣的航空公司（華航、長榮、星宇、虎航等）也紛紛響應新制度規範，詳細請洽詢各航空公司官方規範。
新制明確要求：
◎ 行動電源不可託運
◎ 必須隨身攜帶並可隨時確認
◎ 機上禁止使用與充電
◎ 只可以攜帶兩顆行動電源（依容量規範）
未來在飛機上使用行動電源幫手機充電，都是禁止的行為，登機前先充飽電會比較保險。
如果近期要搭乘日籍航空，不論是入境或出境日本，都可以先記住幾個重點：
◎ 登機行李以2件為限
◎ 隨身物品需可放入座位下方
◎ 搭機時不可以使用行動電源
◎ 最多帶兩顆行動電源
◎ 超額的物品可能被要求託運
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