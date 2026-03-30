連假玩起來！「童」樂森林 兒童免費入園 探索孩子的森林屬性

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▲八仙山國家森林遊樂區。　圖：林業保育署-台中分署／提供
▲八仙山國家森林遊樂區。　圖：林業保育署-台中分署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接清明節與兒童節連續假期，林業及自然保育署（簡稱林業保育署）04/03-04/06推出期間限定親子專屬優惠，12歲以下兒童可免費進入內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源、太平山（僅開放至鳩之澤）等14處國家森林遊樂區，並可免費搭乘烏來台車。邀請大小朋友走進森林，在觀察與想像探索自然，一起發現屬於自己的森林屬性與自然樂趣。

▲拉拉山國家<a href='/search/tagging/1013/森林遊樂區' rel='森林遊樂區' data-rel='/1013/105879' class='tag'><strong>森林遊樂區</strong></a>。　圖：林業保育署-新竹分署／提供
▲拉拉山國家森林遊樂區。　圖：林業保育署-新竹分署／提供

林業保育署表示，每一座森林遊樂區都有獨特的自然風貌，就像每個孩子都有不同的個性與興趣，今年兒童節，不妨帶著孩子走進森林，透過趣味「森林屬性」探索，找到最契合的自然體驗。

▲奧萬大森林遊樂區。　圖：林業保育署-南投分署／提供
▲奧萬大森林遊樂區。　圖：林業保育署-南投分署／提供

草屬性／森林探索家

喜歡觀察自然、對森林植物與四季變化充滿好奇的孩子，走進巨木與楓林環繞的森林世界一定會驚喜連連。拉拉山、大雪山、阿里山與奧萬大國家森林遊樂區，擁有豐富森林生態與壯闊林相。仰望參天巨木、漫步林間步道，感受森林累積數百年的生命力；奧萬大國家森林遊樂區於4至5月更迎來螢火蟲，夜間點點螢光與星空交織，展現森林日夜不同的迷人風貌。

東眼山國家森林遊樂區。　圖：林業保育署-新竹分署／提供
東眼山國家森林遊樂區。　圖：林業保育署-新竹分署／提供

水屬性／自然冒險王

精力充沛、喜歡親水活動的孩子，最適合前往瀑布與溪流環繞的森林。內洞、滿月圓、八仙山與雙流國家森林遊樂區擁有清涼溪流與壯觀瀑布，沿著步道前行，聽水聲、觀水霧，在森林中盡情釋放活力；太平山國家森林遊樂區的鳩之澤溫泉則以清澈泉水與山林景觀聞名，提供身心放鬆的療癒體驗。

鋼屬性／森林探險家

對火車與軌道充滿好奇的孩子，不妨搭乘烏來台車展開一場結合歷史與自然的森林之旅。沿著山林軌道緩緩前行，兩旁盡是綠意與自然景致，在輕鬆的鐵道旅程中，感受探索森林的樂趣。

超能力屬性／森林小歷史家

喜歡聽故事、探索歷史文化的孩子，可以走訪東眼山或池南國家森林遊樂區。園區內保存林業歷史設施與展示空間，讓孩子在自然環境中認識臺灣林業發展的軌跡，寓教於樂。

▲墾丁森林遊樂區。　圖：陳彥叡／提供
▲墾丁森林遊樂區。　圖：陳彥叡／提供

火屬性／自然觀察家

喜歡陽光、海風與熱帶風情的孩子，可造訪墾丁或知本國家森林遊樂區，探索高位珊瑚礁地形與熱帶森林景觀，體驗截然不同的南國自然風貌。

▲富源國家森林遊樂區。　圖：天成逸旅蝴蝶谷／提供
▲富源國家森林遊樂區。　圖：天成逸旅蝴蝶谷／提供

蟲屬性／自然小偵探

對昆蟲與生態觀察充滿興趣的孩子，推薦前往臺灣知名賞蝶勝地富源國家森林遊樂區。每到春夏時節蝴蝶翩翩飛舞，被譽為「蝴蝶谷」，是親子觀察自然生態的最佳教室。

林業保育署表示，森林不只是休憩場域，更是孩子認識自然的最佳教室。透過走進森林、觀察動植物與地形景觀，孩子能以五感體驗自然，培養對環境與生態的關懷。

林業保育署提醒，12歲以下兒童搭乘烏來台車須由成年人陪同，另太平山國家森林遊樂區因道路施工，目前僅開放至鳩之澤溫泉區，建議行前可先查詢園區開放情形。更多國家森林遊樂區與自然步道旅遊資訊，可至「台灣山林悠遊網」查詢。

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