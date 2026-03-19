偉大的旅程．「指揮官夏古號」｜巴黎半島酒店．正北極90°破冰榮耀之旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】太平洋旅行社為台灣高端旅遊品牌之一，長期深耕頂級郵輪與極地探險旅遊市場，近期推出「指揮官夏古號正北極90°破冰榮耀之旅」，帶領旅客搭乘全球少數具備PC等級破冰能力的豪華郵輪，航向地球最北端的北緯90°正北極，不僅深入極地核心，更結合法國巴黎宮殿級飯店與極地探險活動，打造一趟融合探險精神與夢幻體驗的極境旅程，親見世界盡頭的壯麗景色。

近年全球高端旅遊市場的發展，已逐漸轉向更重視「目的地稀有性」與「體驗深度」，尤其對高資產旅客而言，能夠踏上一般人難以抵達的地點、親身感受壯闊自然與未知世界，成為夢想旅遊清單。而南北極廣袤無垠的冰原、壯麗的極地光影，以及野生動物棲息的原始環境，更成為全球頂級玩家心中的「終極目標」。

太平洋旅行社長年深耕高端旅遊市場，持續引進全球頂級郵輪與奢華旅遊產品，致力為台灣旅客打造更獨特的旅遊體驗；近年來積極布局極地領域，陸續引進南極探險郵輪、北極破冰航程，透過與國際頂級郵輪品牌及極地探險團隊合作，旅客不僅能近距離欣賞壯麗冰川與原始生態，更能在專家帶領、安全舒適的狀態下，深入了解極地環境與自然生態，近期將極地探險結合法式文化，推出「指揮官夏古號正北極90°破冰榮耀之旅」，締造獨一無二、難以複製的生命體驗。

▲夏古號尊榮陽台客房。 圖：太平洋旅行社／提供

行程亮點｜全球首艘豪華破冰郵輪「指揮官夏古號」

「指揮官夏古號」（Le Commandant Charcot），是全球第一艘具有極地強大破冰能力、兼具七星級奢華配備的郵輪，同時是第一艘可將旅客帶往正北極的客船，成為豪華極地探險郵輪的代表！總噸位31,757噸，設有123間奢華客艙與套房，可容納最多245位賓客、約215名船員，船上匯聚超過20位極地自然學家，專精於極地生態、野生動物觀察，隨行陪伴登岸。船身為氣電混合動力船，結合 Aker Arctic 雙向破冰設計與智慧冰面航線規劃，在降低對極地生態干擾的同時，帶來安全且深入的探索體驗。

驚喜不斷｜尊榮船上設施 絕無僅有的獨家體驗

▲全球唯一海上米其林餐廳Nuna。 圖：太平洋旅行社／提供

◎ 米其林名廚 Alain Ducasse 團隊－Nuna餐廳

「Nuna」是海上首座 Alain Ducasse 旗艦餐廳，也是全球唯一海上米其林餐廳。全景落地窗的頂級美饌殿堂，配備 Ligne Roset 精品家具、Bernardaud 頂級瓷器及酒窖，饕客品味珍饈的同時，映入眼簾的是極地冰海的壯麗景觀。巧妙結合法式美學與國際百匯，以精緻套餐帶給賓客海上米其林的體驗，包括 Ducasse 星級團隊規劃的經典龍蝦料理（vegetable and lobster cookpots）。

▲極地露天溫泉池。 圖：太平洋旅行社（🄫PONANT／指揮官夏古號）／提供

◎ 令人嚮往的獨特設施－Blue Lagoon 極地露天溫泉池

位在9層甲板的極地露天溫泉池（Blue Lagoon Pool），是夏古號上最受矚目的獨特設施之一，定溫27至37度之間，採用天然熱能循環系統，眼睛看的是雪白冰原與遼闊大海，身體浸潤在溫暖的療癒體驗中，是無法複製的獨家體驗！

▲IKUMA 北歐桑拿。 圖：太平洋旅行社（🄫PONANT-Giles Trillard／指揮官夏古號）／提供

◎ 輕鬆擁有的新鮮體驗－Siku 雪室體驗、IKUMA 北歐桑拿

喚醒感官的 Siku 雪屋和 IKUMA 北歐桑拿也位於9層甲板，是充滿活力、刺激感的雪浴。可以先到款呼呼的桑拿室，再進到雪屋，冷熱交替的三溫暖療程，極度暢快！

極地探險｜深入北極生態

▲令人難忘的極地跳水。 圖：太平洋旅行社（©PONANT-JulienFabro／指揮官夏古號）／提供

◎ 極地跳水（Polar Plunge）

這是勇氣與熱血的挑戰，帶來純粹、難忘的沉浸式極地體驗－跳進冰冷的極地海水！當身體與刺骨海水瞬間接觸，感官被徹底喚醒，帶來前所未有的刺激與痛快。

▲Zodiac 衝鋒艇。 圖：太平洋旅行社（🄫PONANT／指揮官夏古號）／提供

◎ 衝鋒艇巡航（Zodiac）

搭乘專業的 Zodiac 衝鋒艇，在壯麗的冰山、海島與浮冰之間巡航前行。靈活的船體設計能夠靠近鵝卵石海灘或被冰雪覆蓋的海岸，讓遊人更貼近極地自然景觀。

▲皮划艇體驗源於因努特人超過千年的生活軌跡。 圖：太平洋旅行社（©PONANT-Daniel Ernst／指揮官夏古號）／提供

◎ 極地皮划艇體驗

這項活動靈感來自因努特人延續了4000年的生活智慧－以皮划艇進行狩獵與捕魚；隨著皮划艇前進，靜靜穿梭在清澈海水與漂浮冰塊之間，感受極地獨有的寧靜與純淨。

▲北極熊生態觀察。 圖：太平洋旅行社／提供 ◎ 野生動物觀察

◎ 野生動物觀察

在這片遼闊壯麗的極地世界，還有機會邂逅珍貴的野生動物：北極熊在冰原漫步、海豹悠閒地躺在浮冰上、鯨魚從深海中躍起，每一場偶遇，都是大自然的驚喜恩賜。

極地景點｜探訪科學基地

◎ 斯瓦爾巴群島（Svalbard）

位於北極圈內的斯瓦爾巴群島，是地球最接近北極的有人活動區域之一。夏季能體驗24小時不落的午夜太陽，冬季則有長夜與璀璨極光交織，是探索極地自然與冒險旅行的終極目的地。

◎ 朗伊爾城（Longyearbyen）

朗伊爾城是斯瓦爾巴群島最大的城鎮，也是世界最北的城市之一。小鎮被群山與冰川環繞，色彩繽紛的房屋在雪白極地景色中格外醒目。也體驗雪地活動與了解極地文化的重要據點。

▲新奧勒松是世界最北的科學站。 圖：太平洋旅行社／提供

◎ 世界最北科學站「新奧勒松」（Ny-Ålesund）

新奧勒松位於斯瓦爾巴群島西北部，是世界最北的科研基地，也是見證人類探索地球未來的重要前線，聚集多國科學家進行極地氣候、冰川與環境研究。走在這片極地研究重鎮，彷彿站在世界盡頭。

奢華文化體驗｜巴黎宮殿級住宿與法式文化之旅

▲5星．巴黎半島酒店。 圖：太平洋旅行社／提供

◎ 入住巴黎半島酒店 The Peninsula Paris

下榻這座結合法式優雅與現代奢華的頂級宮殿酒店，從露台即可遠眺艾菲爾鐵塔，享受巴黎最精緻的住宿體驗。

◎ 私人導覽楓丹白露宮 Palace of Fontainebleau

跟隨專業導覽深入探索這座法國皇室長達八百年的宮殿，細賞拿破崙與歷代國王留下的華麗歷史與藝術珍藏。

◎ 巴黎歌劇院 Palais Garnier 藝術巡禮

走進金碧輝煌的巴黎歌劇院，欣賞壯麗大階梯與夏卡爾天頂畫，感受世界級表演藝術殿堂的迷人魅力。

◎ Café de la Paix 百年餐廳

在巴黎歌劇院旁這家創立於1862年的傳奇咖啡館用餐，體驗經典法式料理與優雅巴黎社交文化。

太平洋旅行社「指揮官夏古號正北極90°破冰榮耀之旅」，蘊含深耕高端郵輪與極地探險的專業實力，讓旅客得以在安全且舒適的感受中深入極地核心，親身見證壯闊冰原與珍稀生態，並體驗法式文化，這不僅是一趟旅程，更是一生難得的榮耀探險，更再次展現太平洋旅行社在頂級旅遊市場中的領航地位；想了解更多具前瞻性的獨特旅遊，可連繫：https://url.pac-group.net/8u5vcs。

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