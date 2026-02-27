台北市區也有浪漫櫻花海！「寒櫻花海＋摩天輪構圖」一次收集

快訊

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


位於台北大直的中山427公園，是少數能在市中心欣賞大片櫻花的景點之一。不同於山區櫻花景點的壯闊與人潮，這裡多了一份靜謐與生活感，周圍是住宅與街道，卻能突然出現一片粉色花海，讓人有種意外走進春天的驚喜。每到花期，整座公園彷彿換上柔和色調，成為都市中難得的自然療癒空間。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


寒櫻滿開 提早報到的春日信號

中山427公園以寒櫻為主要樹種，這種櫻花由台灣山櫻與日本山櫻交配而成，花期較早且花量豐富。二月中旬園內櫻花已進入滿開狀態，枝頭幾乎被花朵覆蓋，呈現濃密而鮮明的粉紅色。當陽光灑落時，花瓣透出柔和光澤，與藍天形成強烈對比，讓整體景觀更加夢幻，也宣告春天已悄然降臨城市。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


百米櫻花隧道 走進粉色童話場景

公園內最令人難忘的，是由兩排櫻花樹交錯形成的百公尺花道。當櫻花盛開時，枝條向內延伸，彷彿搭起一條天然花頂，行走其中就像置身粉色隧道。微風拂過時，花瓣飄落如雨，腳下鋪滿淡粉色花毯，既浪漫又詩意。無論是情侶散步、親子出遊或獨自漫步，都能在這條花道中感受到屬於春天的溫柔節奏。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


櫻花與摩天輪同框 台北限定夢幻視角

中山427公園最具代表性的拍照亮點，莫過於櫻花與美麗華摩天輪同時入鏡的構圖。當粉色花海前景與巨大摩天輪背景交織，畫面既浪漫又帶著都市特色，成為社群平台上最受歡迎的打卡畫面之一。白天清新明亮，傍晚則帶點暖色調氛圍，各有不同魅力。這種自然與城市地標並存的景象，也讓中山427公園成為台北獨一無二的賞櫻秘境


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


【中山427公園櫻花盛開】

賞花地點：可直接導航中山427公園（鄰近ATT e life）


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


