全台最美粉嫩櫻花在這！交通管制、附近景點一次報你知

【文・KKday旅遊生活誌】

每年春天，武陵農場總是成為全台賞櫻迷們的朝聖地，一大片粉嫩櫻花鋪滿山頭，搭配高山雲霧與壯麗群峰，景色美得像明信片。如果你也準備衝一波，不妨先看看這篇，一次幫你掌握重點，不會到現場才手忙腳亂！

武陵農場介紹

圖片來源：Shutterstock

武陵農場位於台中市和平區，被雪山山脈環繞的高山農場，擁有超夢幻的四季景致與自然生態，非常適合安排一趟遠離都市喧囂的療癒系旅行～武陵農場也是一直是許多人心目中「一生一定要去一次」的高山景點，不論是每年春天爆紅的櫻花季、秋冬限定的楓葉與落羽松美景，還是四季都有不同風貌的高山花海，都讓武陵農場成為台灣最具代表性的賞花勝地之一！

櫻花季

2026 年武陵農場櫻花季於 2/13～3/1 盛大登場，共計17天！請動動手指把日期記錄起來，千萬別錯過了！好好把握這為期17天迎接最美的櫻花盛宴！

通行證＆管制

武陵農場櫻花季管制日期為2026年2月13日（六）至2026年3月1日（日）。期間所有車輛皆需持車輛通行證憑證入場。

除此之外大家會比較需要注意的管制內容就是夜間清場管制，管制期間自2026年2月12日23點起至2026年3月1日17點止，每日夜間23點至隔日6點期間除住宿、露營者、登山遊客及工作人員外一律清場。

附近景點

圖片來源：Shutterstock

花園廣場

武陵農場花園廣場位在入口處，停完車進來就可以看到，各式各樣的花卉都集中在這處，像是櫻花樹、萬壽菊、楓葉、白藤、牡丹，花園廣場的色彩會隨著季節變化，小編自己最喜歡櫻花季的景色，一整片的綠地配上粉嫩色的櫻花，美到讓人驚艷。

櫻花鉤吻鮭生態中心

從花園廣場步行10分鐘即可到達櫻花鉤吻鮭生態中心，堪稱是台灣國寶魚的櫻花鉤吻鮭相信大家都不陌生吧？雖然不陌生，但卻很少親眼見過櫻花鉤吻鮭的樣子，在這個生態中心你可以近距離的觀賞它，而不是從課本或是模型認識它，館內工作人員也會講解櫻花鉤吻鮭的復育過程、習性等，是個寓教於樂的景點。

看完室內後往外走，可以看到在小池子裡悠遊的黑天鵝，農場後半部設有觀魚平台，離七家灣溪很近，運氣好的話，有機會可以看到在戶外乾淨水域中生活的櫻花鉤吻鮭們。

露營區

武陵農場露營區位在高山植物園區內，園區設有花海區、水池、草園區等，還能遠眺中央尖山、南湖大山、桃山等，環境優美，夜晚還可以觀賞到一整片星空，天氣條件允許的話，還可以看到壯闊的銀河現身，是不少露營愛好者的首選之地！

12月下旬到2月，正是武陵農場露營區最美的時候，因為近一公頃的油菜花田會在這時候綻放，將整個露營區的景色染成一整片黃綠色，站在木棧道中拍攝油菜花田就是最佳取景位置！最推薦12月來，因為後面一整片的落羽松，也會跟著轉紅，整個畫面看起來秋意濃厚～是小編最喜歡的土色調！

露營區分成A、B、C、D區，可以選擇自己帶帳蓬搭建，也可以入住小木屋，想要夜晚觀星的人，就可以考慮住在露營區。櫻花季有時候武陵的住宿會一房難求，也有不少人會轉為以武陵農場露營區的方式進入，親子露營、朋友出遊很適合！

雪山登山口

介紹雪山登山口不是要叫大家去爬雪山啦～是因為這個登山口的景致超美，所以意外的成為武陵農場的人氣拍照景點。登山口服務中心前方擁有最佳山景，旁邊則是有超大蓄水池，白天的藍天白雲與山景映照在水面上，成為台灣最美的高山湖泊美景之一。

但小編最推的是夜晚的星空美景，無光害、無遮蔽物，再加上水池倒映的星斗美景，超級浪漫！除此之外，也可以在這裡享用雪山小舖販賣的冰淇淋跟飲品喔，雖然一定不會比在咖啡廳還要舒適，但邊欣賞美景、享用食物也是不錯的享受～

桃山步道・桃山瀑布

桃山步道為Z字型的緩坡，對於平常沒在爬山的人也可以輕鬆上手，這條步道的終點為桃山瀑布，沿途可以遠眺桃山、雪山群峰，針闊葉的樹林遮蔽掉大部分的陽光，不會過於曝曬，夏天爬也很適合！

如果有登山經驗的人，也可以考慮挑戰知名百岳武陵四秀，一次搜集桃山、持有山、喀拉業山、品田山，不過這條路線算是進階百岳路線，不推薦給新手。

延伸閱讀>>2026台灣櫻花季什麼時候？賞櫻季節時間/北中南櫻花景點推薦

想玩出專屬於自己的旅行，看更多旅遊攻略《KKday旅遊生活誌》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」