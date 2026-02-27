快訊

週末小旅行就看這篇！帶你走遍壯闊瀑布與仙氣濕地，新北私藏景點一次看

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
圖／新北市觀光旅遊網
【FunTime小編群】到北部旅遊，絕對要跟著必看的台北旅遊全攻略玩！不過除了台灣知名地標台北101、陽明山國家公園等台北景點之外，其實還有許多新北景點更是值得一遊，若有機會到新北旅遊千萬別錯過啦～今天FunTime小編要來推薦必去的新北景點，快來筆記筆記！

新北市美術館。 圖／IG, yuluchin111
九份老街

九份老街。 圖／adobe stock
九份位於新北瑞芳，也是許多人到北部必遊景點，九份老街不論晴天雨天白天或黑夜，都能充分展現不同樣貌的美！尤其雨天，起霧時有一種朦朧之美；夜晚家家戶戶燈火亮起、還有紅燈籠高掛，則化身為一座寧靜美麗的黃金山城。九份除了美景、古色古香的建築、特色文創商品，還有許多必吃美食如阿柑姨芋圓、紅糟肉圓、阿蘭草仔粿等，這些都是九份成為必去新北景點的理由！

地址：新北市瑞芳區基山街

三芝田心子

三芝田心子。 圖／新北市觀光旅遊網
三芝田心子是新北必去的夢幻秘境，原本這裡是一處未開發的荒地，因為獨特的濕地景觀誤打誤撞成為浪漫仙境，來到這能夠受來到這能感受到遠離塵囂的靜謐～有山、有水、有藍天，從這裡欣賞湖光倒影，清澈到連雲朵都清晰可見！無論是夕陽西下、雲霧繚繞、或是晴空萬里之時，海天一線怎麼看都像是一幅畫，非常浪漫美麗，可別錯過啦！

地址：新北市三芝區興華里奎柔山路（北八鄉道4.5公里處）

老梅綠石槽

老梅綠石槽。 圖／ 新北市觀光旅遊網
老梅綠石槽位於新北石門，它也是大自然驕傲的作品，而且是季節限定哦！每當東北季風來襲，浪花一次又一次地打在石槽岩面，滋養了石槽，大約在每年的3月中旬至5月上旬，石槽表面便會產生滿滿的綠色海藻，就形成了獨特的綠石槽景觀啦～不過要特別注意，若要前往欣賞記得選對季節，並且不要踩到綠石槽上，避免破壞這一年一次的特殊景觀哦！

地址：新北市石門區老梅社區沿海

推薦季節：3月中旬～5月上旬

石碇千島湖

石碇千島湖。 圖／新北市觀光旅遊網
既浪漫又神秘，光看圖片就可以感受到石碇千島湖的靜謐之美！千島湖位於新北市石碇區山區，也是翡翠水庫上游的集水區，湖水與高低起伏的山巒相互交疊，放眼望去就像有許多小島，遠看猶如鱷魚，也吸引了許多遊客前來觀賞，景色非常優美哦！

小編小提醒：若要前往可以導航「千島湖觀景臺」視野較好，而不是「千島湖」哦！

地址：新北市石碇區（導航千島湖觀景臺）

九份 新北景點 濕地

FunTime旅遊比價

追蹤

