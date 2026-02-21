全台摸魚趣！ 南台抱石斑、北岸採九孔，品嚐黑潮洄游鮮滋味
【圖／文：陳志東】
根據漁業署統計，全球魚類3萬多種，而全台有紀錄約3400多種，等於全球1/10魚種匯集在台灣周邊海域，生物多樣性在世界名列前茅。想深入了解海洋與魚類知識，不妨趁春節期間來一場有趣的摸魚小旅行，意味「年年有餘」好預兆。
南台灣暖陽 抱抱石斑魚
高雄與屏東因氣候溫暖，成為許多魚苗與石斑魚寶寶的孵育基地。早期主要養殖龍膽石斑，龍膽記錄中最長可達230公分、400公斤，連胖子黑鮪魚碰到都說牠胖。2008年間，馬來西亞沙巴大學的日籍教授瀨尾重治成功利用龍膽石斑跟老虎斑雜交出「龍虎斑」，同時擁有龍膽的膠質Q彈又有老虎斑的細緻，育成率高且體型適中，迅速成為辦桌新寵。
高雄永安的「蘇班長安心漁場」是摸石斑魚最好去處，蘇班長原為警察，轉行當漁夫後號召鄉親一起無藥養殖，不只美味安心，更有豐富食魚教育體驗，來此除了能感受餵食龍膽的大魚震撼，最吸睛是漁場有一尾脾氣很好的「白化龍虎斑」，這尾雪白明星魚很愛被抱抱，是南台灣冬季暖陽下最療癒的漁夫體驗。
東北角九孔 遇見正港男子漢
向北前行，你知道喜宴上常見的九孔原來是貢寮海域原生物種嗎？民國50年代學者發現只要繁殖期把溫度拉高5度，劇烈溫度變化會讓九孔以為面臨生死存亡，很快會不顧一切排精排卵以求DNA延續，九孔養殖也就此興起。每年春節前後是九孔收成期，在東北季風大浪下，潛水夫需深入海邊的九孔池在「五腳磚」間一顆顆採下緊貼其上的九孔，往往下海一次3小時不上岸，靠管線供應空氣，上岸後凍得嘴唇發紫，海女也在一旁立即處理漁獲，是極為辛苦且震撼的男子漢場景。想體驗摸九孔樂趣，推薦造訪「鮮物本舖」，可在漁場主人帶領下體驗拿起水管噴灑海龍鬚菜餵九孔，並現場炙燒九孔品嚐鮮甜。若想深入了解生態，可預約參觀新北市政府海洋資源復育園區，看專人培育九孔幼苗與放流回大海，感受台灣海洋資源復育的用心。
接著將視角聚焦東海岸，除了海上日出之美，還能認識發源於日本的漁法「定置漁網」，原理跟台灣石滬相近，都是靠著海流把大海魚群帶進來。目前台灣共有63座定置漁網，主要集中在東部，其中宜蘭最多26座、花蓮次之13座，而其中最好的認識地點就是花蓮「洄游吧」。
花蓮迴游吧 學習黑潮知識
洄游吧位於七星潭海濱，站上二樓屋頂放眼望去，就是碧藍的太平洋呈現眼前。創辦人黃紋綺研究所唸的是中山大學海洋環境及工程學系，有感於台灣人愛吃魚却對海洋與魚類陌生，且外公家族就有一座定置漁網，依著季節能收獲黑潮洄游的飛魚、鰹魚、鬼頭刀、黑鮪魚、白帶魚、旗魚、曼波魚（翻車魚）等多樣魚類，因此創立洄游吧，除了提供深度解說，並可來此品嚐以鰹魚製作的魚米花、鰹魚鬆奶蓋紅茶、或來一杯萃取了鰹魚風味的琴酒調製的雞尾酒，且有多種行程可選擇，最受歡迎例如結合賞鯨豚，或是出海觀賞定置漁網收魚作業，或是可選擇「七星潭摸魚趣」、「一日工作坊」或各種客製化行程。
台東成功 嚐大海男兒的白旗魚
「標旗魚」是台東成功漁港最引以為傲的職人技藝。每年秋冬東北季風狂颳，白旗魚隨浪浮現，便是「鏢槍手」展現身手的時刻。這是一場勇氣與平衡的考驗：鏢手立於船頭，僅靠腳掌勾住兩條布環固定，在起伏如樓高的大浪中，手持十多公斤重的魚槍，精準出標。這種一尾一尾標取的傳統漁法，不僅避免過度捕撈導致生態失衡，更因在拖回過程中已同步完成放血，保留了魚肉的最佳風味。比起初夏黑鮪魚大腹的濃郁，冬季白旗魚生魚片的油脂更帶著一種清爽幽香。春節來到成功漁港，千萬別錯過這份老饕心中的夢幻逸品，最佳品嚐地點就在成功漁港旁的「旗遇海味」餐廳，除了多樣漁港特色菜，還可預約中午時段跟著老闆去看漁港拍賣與深度解說。
店家資訊
蘇班長安心漁場
地址：高雄市永安區永達路72-2號
電話：07-691-1913
地址：新北市貢寮區美灩山街65之3號
電話：0980-868-608
地址：花蓮縣新城鄉七星街32號
電話：03-822-5898
地址：台東縣成功鎮港邊路19之8號
電話：0988-852-889
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。