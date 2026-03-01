快訊

聯合新聞網／ 行遍天下
▲來175咖啡公路，能品嚐到富在地風味的阿拉比卡咖啡。
【圖／文：田欣雲】

每年秋冬，當涼爽的山風拂過台南東山區的山巒，便是175咖啡公路最迷人的時節，行駛在蜿蜒的市道175線上，不時能瞧見採用日曬法處理的農家，在路旁曝曬著一顆顆成熟的果實，空氣中交織著陽光賦予的發酵氣息；偶遇製作全流程不假手他人的專業職人，還能聞到烘焙時特有的焦糖香氣，這些都是東山獨有的「香醇路標」，指引著旅人尋找那杯蘊含在地風土、最是入時的風味。

　

從一杯香醇開始細品東山咖啡故事

東山栽培咖啡的歷史可追溯至日治時期，由當時在咖啡試驗農場工作的曾綠波先生，將阿拉比卡品種咖啡苗帶回崁頭山試種，成為東山咖啡的濫觴。而東山這兒的海拔高度與緯度條件，恰與國際知名的牙買加咖啡相仿，因此能孕育出獨特的島嶼風味。那些沉寂一時的咖啡栽植，近年在農人的復育下重獲新生，促成了今日這條全長約20公里、咖啡館林立的「175咖啡公路」。

▲冬天正值東山咖啡採收季，適合來趟尋香之旅。
值得驕傲的是，這股縈繞山林間的香氣，除了吸引遊客駐足啜飲，還一路飄進了總統府！憑藉著優異的種植技術與烘焙工藝，東山咖啡曾多次在精品咖啡評鑑中脫穎而出，通過國際級認證外，更獲選為520總統就職國宴的指定飲品 。從公路旁的農家好滋味，躍升為代表台灣、款待外賓的國宴級精品，東山咖啡用滴滴香醇的琥珀色美飲，訴說著這片土地的精彩故事。

▲農家以日曬法處理收成的咖啡果實。
轉入這條充滿傳奇的市道175，第一站絕不能錯過老字號的「大鋤花間」咖啡生態農場。這裡不僅是喝咖啡的地方，更是一位台北出版人擁抱山林的圓夢基地。

▲大鋤花間是咖啡公路沿途老字號的咖啡品牌。
山中遇頑童　棄筆從農的人生哲學

老闆郭雅聰二十多年前毅然放下了手中的編輯筆，帶著妻小舉家南遷，從繁華都市一頭栽進這片山林。他笑稱自己是「棄筆從農」，拿鋤頭的手雖長滿厚繭，卻也種出了屬於自己的生命滋味。走進店內，隨處可見主人的堅持與巧思。大鋤花間栽種的咖啡以適合低海拔生長的鐵皮卡為主，郭雅聰堅持採用友善土地的農法，從種植、採收、處理到烘焙，每個環節都親力親為。坐在他親手搭建的木造露台上，手捧一杯老闆用虹吸式親煮的招牌咖啡，聽他聊著當初如何與大自然「角力」的故事，眼前的山景似乎也多了一份人文的溫度。

▲郭雅聰與兒子笑談大鋤花間的開拓故事。
從筆耕到田耕，郭雅聰走出自己的咖啡之路，子女、女婿的接班加入，助力大鋤花間在餐點供應與咖啡製作上的持續前進。這裡賣的不只是咖啡，更是一種回歸本真、堅持自我的生活態度，讓每位造訪的旅人，都能在咖啡香中品嚐到那份不妥協的職人況味。

▲這裡也供應龍眼花茶、咸豐草花茶等花間飲品。
▲店家飼養的喵星人可愛親人。
告別了人文氣息濃厚的大鋤花間，繼續沿著公路行駛至市道174號，來到一處讓無數騎士與網美瘋狂的打卡聖地「174翼騎士驛站」。這間由喜愛重機的老闆所打造的景觀咖啡廳，坐擁東山最令人屏息的遼闊視野。最為人津津樂道的，莫過於那條12公尺長、延伸於山谷之上的「玻璃天空步道」。全透明設計，讓腳下的翠綠山谷一覽無遺，彷彿整個人懸浮雲端，踏出每步都充滿了刺激與驚喜。

　

漫步在雲端　市道174的絕美視野

傍晚時分是這裡最迷人的時刻，登上二樓景觀台，看夕陽將天際染成一片金黃，餘暉灑落在玻璃步道上，與遠處層層疊疊的山形相互輝映，美得令人讚嘆！此時不妨找個座位小憩，靜靜等候日落，看著光影在山谷間流動，感受微風輕拂臉龐的愜意。過去174翼騎士驛站時常一位難求，如今已開放平假日皆免預約，人氣依舊不減。點杯咖啡佐蛋糕輕食，感受悠閒；或以美食配美景，品嚐簡餐或鍋物，都十分適配這微涼的季節。原來，來174翼騎士驛站不僅能拍IG美照，還能深刻體會登高望遠的豁達與寧靜！

▲站上透明天空步道，彷彿漂浮在樹海之巔。
景點資訊

大鋤花間

地址：台南市東山區高原里109-17號

電話：0939-723-117　

公休日：週二、三店休

　

174翼騎士驛站

地址：台南市東山區南勢里南勢庄42-1號

電話：06-686-3350　

消費：低消150元，8歲以下禁止進入二樓景觀台及天空步道

　

從一杯香醇開始！ 東山175咖啡公路　用咖啡香串起在地風土故事

