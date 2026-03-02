銀色邊境的邀請　解鎖夢幻雪場冬日限定潮流玩法

【圖／文：溫士凱】

「Let’s go！」一聲吆喝，我迎著微涼卻清冽的冷風出發。腳下的雪板時而筆直、時而畫出優雅的S型弧線，在銀白色的雪道上穿梭，一路滑過人群，順著山勢往下奔馳。那種彷彿乘著風和被雪白世界溫柔托住的感覺，真的只能用一個字「爽！」可以正確的形容。

說來有趣，我對滑雪的這份「癮」，來得其實很早。還記得1994那年在美國留學時第一次站上大熊湖雪場。當腳踩雪板、迎著冷風，過去只存在於聖誕卡片上的夢幻雪景突然成為迎面而來的現實時，那一刻我就知道，冬天從此可以不再只是寒冷或是泡湯及被窩，而是手上擁有一季會讓人一再回頭留念的白色魔法！之後在洛杉磯與克里夫蘭生活的12年間，每逢冬季，我總會和一群好友往雪山跑。有人跌跌撞撞，有人越滑越快。然而不變的是，下山後那一張張被冷風吹紅，卻燦爛的笑臉，永遠是最美的風景。現在想起來，滑雪教會我的，不是炫技，而是把身體放心交給自然的平衡練習的一堂課。

▲在冰磚打造的雪屋內烤棉花糖，別有一番滋味。





韓國Korea 初學者與親子旅遊的最佳入門

返台後，我開始積極推廣冬季滑雪旅遊，尤其是一般大眾與親子都能輕鬆享受的版本。而我最喜歡的入門選擇就是「韓國」。特別是從首爾出發，車程不到一個多小時便能抵達的江原道洪川「SONO BELLE 百玩地公園滑雪度假村」。這裡幾乎什麼都有，美食街、餐廳、24 小時便利商店、大型超市、藥局、汗蒸幕、室內遊樂設施一應俱全，只要帶著信用卡，住上幾天完全不是問題。

▲韓國的滑雪度假村設施完善，很適合初學者和親子玩雪。

此外，這裡對滑雪初心者來說，雪道設計也非常友善。從新手區、綠色初級、藍色中級，到紅色與黑色滑道，分級清楚又好上手。租借器材流程順暢，不但有中文標示的貼心，工作人員顏值高且親切又年輕，整個雪場氛圍輕鬆愉快。對家庭旅客而言，更是「滑雪＋度假」一次滿足。滑累了就去大型「水上樂園」放鬆；晚上回到有地暖與小廚房的房間，還有很虛華的和韓劇劇情一樣，點一份熱騰騰的韓式炸雞外送服務。老實說，滑雪有多累，這嘴裡的炸雞就有多香，這就是韓國滑雪最迷人的冬季日常浪漫啊！

▲沒錯，在滑雪度假村叫炸雞外送，直接走進韓劇場景啦！

▲韓國的滑雪場的工作人員，大多是顏質高的打工大學生。





北海道Hokkaido 和世界級粉雪談一場銀色戀愛

若說韓國是入門，那日本「北海道」就是會讓人一滑再滑的真愛。身為日本北海道觀光大使的我，冬季滑雪排行榜裡的第一名，當然且必須永遠是它！因此，我也常對不會滑雪的人一語雙關的說：「把人生第一次摔跤，交給北海道粉雪吧！」。因為這裡不只擁有世界最頂級的粉雪雪質，更是對人極度友善的滑雪樂園。他們從飯店直接租好裝備、搭纜車上山，或住在城市裡搭接駁車進雪場，一切都以旅人的便利為出發點，讓人可以的安心愛上它、享樂它。

其中，「星野 TOMAMU度假村」多年來始終是我冬天的口袋名單。尤其是自有雪場加上滑進滑出（Ski-in, Ski-out）設計，滑完雪可以直接滑到餐廳門口卸裝後進門用餐，便利到不行。至於不滑雪時，我喜歡搭纜車到海拔1,088公尺的霧冰平台，在Kumo Cafe點一支雲朵造型冰淇淋，看雪花緩緩落下，好生浪漫；夜晚則漫步他們獨有的「愛絲冰城（Ice Village）」，讚嘆光影和冰雪交織的迷幻。而轉身走進冰磚砌建的酒吧裡享受冰杯特調，再烤上個棉花糖，從童話輕易的走入現實人間中，好不逍遙。

▲愛絲冰城（Ice Village）讓北海道的滑雪假期連晚上都熱鬧夢幻非常。（圖片提供：星野TOMAMU度假村）

▲Kumo Cafe的人氣雲朵冰淇淋系列餐點，吸睛、美味又迷人。





阿爾卑斯Alps 一圓滑雪人終極夢想

當滑雪成為一種冬季旅遊的生活習慣，下一站，總會是想真正走進聖誕卡裡的美麗歐洲。還記得那年在「法國Club Med Les Arcs Panorama萊薩爾克度假村」，從纜車滑下第一個彎道時，看見歐洲朋友朝我揮手，而西歐與歐盟境內的最高峰「白朗峰（Mont Blanc，海拔為4,808.73公尺）」，它就在我的正前方，那一刻我真的忍不住舉雙臂大喊：「太酷了吧！我終於圓夢了！」開心激動不已的畫面，現在依舊歷歷在目。

▲法國Club Med Les Arcs Panorama萊薩爾克度假村的雪景，宛若走出賀年卡的美麗畫面。

至於位在法國薩瓦省海拔 1,750 公尺的Club Med萊薩爾克度假村，距離瑞士日內瓦機場約兩個半小時車程，高度舒適，視野美麗，一直是歐美人士三代同堂的人氣旅行目的地。而世界第二大連通滑雪區Paradiski 425公里雪道，加上全日通行證與ESF分級課程，讓滑雪活動幾乎零門檻。此外，度假村建築融入山景，大片玻璃引進雪光，清晨與黃昏都相當迷人駐足。當然，若想更靜謐，頂樓Le Belvédère VIP空間，設有熱水池和專屬酒廊，遠眺白朗峰更是視野無敵，讓人記住的不只是滑行速度，而是與家人、友人並肩的美好時光。

▲法國滑雪度假村內備有各種不同階級的滑雪課程，貼心又便利。

▲法國阿爾卑斯山的粉雪，是歐美遊客最愛的滑雪天堂。

老實說，這30年來從美國、韓國、日本、大陸吉林，到法國與瑞士阿爾卑斯，透過一次次與雪相遇、與自己對話，我逐漸確認，滑雪從不以速度定義價值，也不以技巧分出高下。當滑行成為節奏，跌倒是無可避免的過程，而站起來、修正、記取教訓，則是這項運動最誠實的回饋。於是，我開始懂得放慢，學會收斂，靜下來。若你問我滑雪的潮流為何歷久不衰？又為何讓人輕易上癮？我會輕輕微笑回應，因為一切盡在不言中啊！





