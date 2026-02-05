台灣虎航沖繩直飛「1599元起」超殺！ 國泰航空「新春紅包」天天開領限量588元

機票優惠連發！ 繼昨(4日)開搶樂桃飛日本「1580元起」優惠後，台灣虎航為了慶祝即將開航的「台中－沖繩」新航線，祭出全台直飛沖繩超殺優惠，最低只要1599元起；而國泰航空也同步推出官網限定的「新春紅包」，想搶便宜機票別錯過這一波！

●虎航慶3/30開航台中直飛沖繩 4大航線快閃1599元起

台灣虎航今宣布，將從3月30日起開航台中-沖繩。記者黃仲明／攝影

台灣虎航宣布將於2026年3月30日正式開航「台中－沖繩」航線，讓中台灣的朋友出國更方便！為了慶祝新航線插旗，虎航特別針對台北、台中、台南、高雄這4大直飛沖繩航線推出限時促銷，單程未稅價僅需1,599元起。

這波促銷非常短暫，優惠僅到2月6日23:59止，適用的搭乘日期涵蓋自3月30日至10月24日，不論是想去海島玩水還是避暑都要趕緊卡位。

●國泰航空官網限定「新春紅包」 飛日港最高現省588元

圖／國泰航空提供

國泰航空也送上新春福利！即日起至2026年2月23日，國泰航空會員在官網登入即可領取「官網獨享新春紅包」優惠碼，適用於經濟艙來回行程，出發時間從2月19日一路到6月30日，優惠分為兩大類，每日上午10:00準時開放使用，數量有限、先搶先贏：

1.飛香港折288元：使用代碼「26LNY288」，適用台北/高雄往返香港，每日限量前60張。

2.飛日本折588元：使用代碼「26LNY588」，適用台北往返東京、大阪及名古屋，每日限量前60張。

