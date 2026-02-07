想脫單一定要看！ 推薦「拜月老廟」注意事項、參拜流程一次看

【FunTime小編群】浪漫的情人節看著身邊朋友一個個脫單各種放閃，孤單寂寞覺得冷嗎？沒關係，FunTime小編幫大家整理了拜月老的流程、注意事項，還有幾間網友們大推北中南東各地超靈驗的月老廟。各位單身汪趕快筆記下來，今年就來月老廟走一趟、求個紅線，速速終結單身！

拜月老的流程步驟

雖然每間月老廟的規模、供奉的神明都不太一樣，不過大致上流程都是差不多的，小編幫大家整理幾個重點步驟，拜拜時不要忘記囉！

1.帶著虔誠的心，先到香鋪購買金紙、香以及準備好兩份供品，一份給廟裡的神明，一份給月老

2.點燃三炷香，先拜天公，有禮貌的自我介紹，默念姓名、地址、生日及年齡，持香三拜

3.按照該廟宇的參拜順序依序拜完，並儘量清楚地告訴月老你喜歡的類型、條件，若有對象則要說清楚對方的姓名、生日，先不插香

4.參拜結束，回到天公爐三拜，將三炷香一起插在天公爐，再合掌三拜

5.向月老擲筊求紅線，連擲三次聖杯可以帶走紅線，再到天公爐將紅線順時鐘轉三圈過爐，妥善收好

【北部】必拜月老廟

艋舺龍山寺

艋舺龍山寺。 圖／adobe stock

說到月老廟，大家腦海裡一定會出現龍山寺這個名字，網路上龍山寺的討論度也是遙遙領先其他寺廟，稱全台最靈也不為過，不用小編多說了吧～龍山寺終年香火鼎盛，主祀的是觀世音菩薩，月老廳在左側，在請月老幫忙前一定要記得先拜完主神並說明來意，接著照順序從右側開始拜眾神明，不能全部跳過直接去找月老，免得月老覺得你不禮貌不理你><

交通：捷運龍山寺站1號出口步行約5分鐘

地址：台北市萬華區廣州街211號

營業時間：06:00-22:00

台北霞海城隍廟

台北霞海城隍廟。 圖／IG, seangigura

台北霞海城隍廟是長久以來被公認為相當靈驗的月老廟，不只台灣人愛拜，不少國外觀光客也會遠到而來祈求好姻緣。而台北霞海城隍廟同時也是國家認定的三級古蹟，這邊的月老以效率聞名，想求紅線不用擲筊，人人都能帶走，怕擲不到聖筊的人可以來這邊求！

交通：捷運北門站3號出口步行約15分鐘

地址：台北市大同區迪化街一段61號

營業時間：07:00-19:00

【中部】必拜月老廟

台中旱溪樂成宮

台中旱溪樂成宮。 圖／IG, travel.temple_)

台中旱溪樂成宮位於東區的旱溪街，擁有超過260年的歷史，被評定為三級古蹟，主祀媽祖，因此也有個別稱叫「旱溪媽祖廟」。樂成宮的月老殿在二樓最左邊，樓梯間貼了滿滿的感謝卡和喜帖，看來這邊的月老星君真的牽了很多良緣！除了幫忙牽線之外，據說這裡求復合也很靈驗喔！不過樂成宮離火車站有一段距離，建議大家騎車或開車過來，會比較方便喔。

交通：精武火車站步行約15分鐘

地址：台中市東區旱溪街48號

營業時間：06:30-22:00

彰化鹿港天后宮

彰化鹿港天后宮。 圖／IG, leader40046

來到彰化鹿港的旅客一定不會錯過鹿港天后宮，這裡的月老也是很靈驗的喔！一開始鹿港天后宮是沒有月老的，後來越來越多信眾向媽祖求姻緣，所以廟方在2007年設立了月老廳，雖然設立年份還不長，卻非常靈驗，吸引大批信眾參拜求姻緣。

交通：統聯客運鹿港站步行約10分鐘

地址：彰化縣鹿港鎮中山路430號

營業時間：06:00-22:00

【南部】必拜月老廟

台南祀典大天后宮

台南祀典大天后宮。 圖／IG, zhihong.wu0926

台南祀典大天后宮為府城四大月老廟之一，每年撮合近300對情侶，據說特色是「緣分」，可為戀愛中的情侶感情升溫，適合有意中人的人去求或是情侶一起去，讓感情更穩定，當然沒有對象的人也可以去求一條紅線，相信只要抱著誠心，月老都會盡力幫忙的啦！

交通：台南火車站步行約20分鐘

地址：台南市中西區永福路二段227巷18號

營業時間：06:00-21:00

台南鹿耳門聖母廟

台南鹿耳門聖母廟。 圖／IG, double.leo.tw

高雄關帝廟，也就是高雄武廟，和其他月老廟些不同，拜拜時添香油錢，會拿到姻緣疏文、月老香、糖果和兩條紅線，信眾可在姻緣疏文上填寫姓名、地址、生日等資訊，依序拜完眾神後，點姻緣香到月老面前念疏文、告知理想對象的條件，把供品和疏文放在月老桌上，然後把紅線拿到正殿前的香爐（不是天公爐喔），順時針繞三圈，等待10分鐘後將疏文及其中一條紅線拿到金爐焚化，另一條帶回家放在枕頭下。

交通：捷運五塊厝站6號出口步行約7分鐘

地址：高雄市苓雅區武廟路52號

營業時間：07:00-22:00

【東部】必拜月老廟

宜蘭四結福德廟

宜蘭四結福德廟。 圖／IG, rocky9137

大家應該都知道福德廟就是土地公廟，而全台灣最大的金身土地公就在四結福德廟，是宜蘭地區過年必去的求財廟，不過許多香客來到這裡除了拜土地公以外，也會在此向月老求姻緣喔！四結福德廟有一座「紅鸞心動鐘」，傳說只要敲響這座鐘，月下老人就會幫助你擺脫晚婚、不婚的命運，因此許多年紀稍微長一點的單身族，都會來這裡敲鐘求姻緣！（推薦給你：看海、泡溫泉！小編超精選宜蘭景點）

交通：中里火車站步行約20分鐘

地址：宜蘭縣五結鄉福德路68號

營業時間：05:30-21:30

