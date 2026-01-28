快訊

冬天就是要泡湯！來福隆泡海底溫泉 只要299再贈溫泉粉

福隆海洋溫泉。　圖：福容大飯店／提供
福隆海洋溫泉。　圖：福容大飯店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】冬天就是要泡湯！位於東北角的福容大飯店福隆店，有全台少見的海底溫泉，泉源取自地底1500公尺深層，並獲得新北市政府溫泉認證，2024年更榮獲世界奢華水療獎肯定，成為不少旅客冬季泡湯名單中的口袋選擇。

隨著一波又一波的冷氣團報到，福容福隆特別推出泡湯優惠，除了大眾湯只要299元，泡完湯還可獲贈福隆海洋溫泉入浴粉，讓旅客將溫泉體驗延續。還精心設計冬賞風呂小旅行，豪華湯屋只要1999元，再加碼中式鍋物三選一，可選擇「米香金湯海鮮鍋」將放入炸過的貢寮米，吸飽湯汁且帶有米香口感，每一口都吃進濃濃的大海味；亦或是擇「芋香小捲米粉鍋」，使用大溪漁港捕獲的小卷，搭配濃郁香甜的芋頭，讓人一口接著一口，鹹香鮮甜的湯頭，是東北角最受歡迎也最具特色的鍋物；也能選擇「福隆酸菜白肉鍋」微酸的口感，讓人胃口大開，雙人小旅行，泡湯加吃鍋，一人花不到一千塊!

▲福隆福粵樓招牌菜「芋香小卷米粉鍋」。　圖：福容大飯店／提供
▲福隆福粵樓招牌菜「芋香小卷米粉鍋」。　圖：福容大飯店／提供

今年冬季天氣穩定、日照時間拉長，打破過往「東北角冬天不適合旅遊」的刻板印象。草嶺古道芒花盛開期間，雪白芒草隨風翻湧，陽光灑落山頭，宛如一片白色浪海，吸引健行與攝影族群前來朝聖；也有不少旅客選擇在福隆車站前租借自行車，沿著舊草嶺隧道一路騎向龜山島方向，穿越百年隧道後，再沿東北角環狀線欣賞海岸風光，行程串聯萊萊地質秘境、馬岡漁村江家古厝、卯澳漁村利洋宮的提籃觀音，以及福連國小彩虹階梯等特色景點，最後回到福隆泡湯收尾，為一整天的山海旅程畫下放鬆句點。

除了單次泡湯體驗，福容大飯店福隆也同步推出「冬季會員限定住房專案」，只要加入福容家會員，即可享有5888元起的一泊一食優惠價，並可再享95折會員折扣；原有會員入住最高還可享88折優惠，最低每房每晚只要5181元起，入住期間皆可免費使用福隆海洋溫泉。透過結合山海景點、溫泉體驗與住宿優惠，福隆也逐步形塑出東北角冬季旅遊的新樣貌。

