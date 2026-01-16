出國避冬去「這裡」，免簽玩五天兩萬有找，絕美日落海景等你來！

【文・KKday旅遊生活誌】

最近天氣越來越冷，如果想找個地方放空放鬆，又不想花太多預算，不妨看看富國島。免簽、價格實惠，海景也美得很誇張，從悠閒的日落沙灘到好拍的地中海小鎮，行程輕鬆又不無聊。這篇幫你整理了一些景點和住宿選擇，給你一點出發前的靈感！

富國島介紹

圖片來源：KKday

富國島是越南南部灣一個有陽光沙灘美景的度假勝地，除了大型遊樂園、動物園，還可以享受陽光、海灘、水上活動，並體驗越南豐富的文化遺產和越南美食，說什麼都要來趟富國島之旅吧！

景點

太陽世界全景跨海纜車

太陽世界跨海纜車是連接地中海小鎮到太陽世界自然公園的跨海纜車系統，也是世界上最長的跨海纜車之一。纜車上，你可以欣賞到壯觀的海洋美景和整座富國島島嶼全貌，而且整座跨海纜車的建築也很優美，仿佛來到地中海國家一般，如果來到富國島一定要體驗看看！

珍珠野生動物園

圖片來源：KKday

富國島珍珠野生動物園是一個壯觀的野生動物園，這裡擁有多達150種珍貴又稀有的動物種類。除了常見的獅子、大象、長頸鹿，還可以看到平常見不太到的珍稀動物。

另外珍珠野生動物園還有動物表演、動物飼養與可愛的狐猴等互動體驗，雖然有些需要另外加購，但能近距離與可愛動物玩耍的機會絕對要把握呀。

珍珠奇幻樂園

富國島珍珠奇幻樂園是一個充滿奇幻和刺激的主題公園，有夢幻的城堡、漂亮的摩天輪、讓人目不轉睛的表演秀，還有一堆豐富刺激的遊樂設施可以玩！小編自己覺得就像是越南版的迪士尼，真的大小朋友來玩真的都合適！

除了常見的雲霄飛車、旋轉木馬、水上樂園，還有水舞秀等等表演，但最酷的是珍珠奇幻樂園還有水族館～這是小編沒想到的，完全就是一座結合陽光與水的豐富遊樂園，來富國島必玩阿！

富國大世界

圖片來源：KKday

富國大世界是一個綜合娛樂中心，結合了各式各樣的主題公園、購物中心、美食餐廳和水上表演等等內容。

想要感受一下威尼斯的水上氛圍嗎？不用特地跑到歐洲了，來富國大世界也可以！（當然如果想看正版威尼斯還是可以去義大利～）

富國大世界的仿威尼斯運河非常有名，運河流通整個園區，整區的建築也充滿歐式風格，不僅可以拍美照，還有表演，這座運河甚至有越南威尼斯稱號，推薦一定要來這裡一趟！

太陽世界自然公園

最後要介紹的遊樂園是位於富國島南方的太陽世界自然公園，這座遊樂公園共有五大區域，分別是水上樂園、路上樂園、沙灘區、海纜車站以及餐廳～非常建議可以安排一整天的行程在這裡，尤其是家庭旅遊的旅客，因為這裡有水上設施可以玩，還有雲霄飛車、海盜船等等是大人小孩都合適的樂園。

陽東夜市

身為越南最著名的觀光地，富國島當然擁有許多夜市，這些夜市都是遊客體驗當地文化和美食的絕佳場所。今天要推薦的是富國島中部的陽東夜市，陽東夜市號稱全富國島最大的夜市，擁有許多美食佳餚，尤其是越南在地的美食都可以在這座夜市吃到！

網友推薦其中幾個好吃的包含越南三明治、海鮮大排檔、烤肉串攤等等如果有路過都推薦嚐鮮看看！

地中海日落小鎮

圖片來源：KKday

地中海小鎮融合了地中海風格的建築和富麗堂皇的設施，能看到有很多棟彩色繽紛的建築排在一起，真的相當壯觀，彷彿置身歐洲一般。

另外這裡又被稱為日落小鎮，顧名思義就是要來欣賞一下這裡的夕陽美景，如果有來到富國島想要享受一下地中海風情的浪漫的話，這個日落小鎮是絕對不能錯過的！

親吻橋

親吻橋是富國島近期人氣急升的打卡新地標，位於南端的地中海日落小鎮旁，這座橋以其浪漫的設計和壯麗的景致成為情侶的必遊景點。橋樑的兩側微微向內彎曲，像兩個即將親吻卻永遠保持一點距離的人，充滿象徵愛情的詩意。特別是日落時分，夕陽的餘暉灑在橋面和海面上，這裡的美景仿佛能讓時間靜止，讓人完全沉醉其中。

在特定的晚上，這裡會舉辦盛大的表演活動，結合了水上特技、音樂和煙火，為旅客帶來震撼的視覺盛宴。世界級的運動員在海面上展現高超的技藝，伴隨音樂與燦爛的煙火，讓人如置身夢幻場景。如果你計劃來到富國島，千萬別錯過這個獨特的活動！

桑納托日落沙灘

圖片來源：KKday

來到越南富國島最吸引人的，莫過於這裡的海景了，而最知名欣賞日落的海灘就在桑納托日落沙灘，這裡可以說是富國島上最著名的沙灘之一，以其壯麗的日落景色而聞名，但小編去的那天雲層較厚，所以照片可能沒有那麼厲害。

通常遊客惠在這裡享受沙灘的悠閒、在陽光底下沐浴，欣賞夕陽西下的美景～而且沙灘上有各種藝術品，也成為現在最多網紅來到富國島必來的打卡勝地，如果有安排來到富國島，不要忘記一定要安排行程來這邊走走！

行程體驗

跳島一日遊

喜歡刺激或水上活動的朋友，第二天就可以安排快艇跳島一日游，不僅可以享受浮潛，探索美麗的海底世界，還可以享受鮮甜的海鮮～來到海島玩，必不能錯過吧！

富國島之吻明星秀

如果白天玩累了，晚上還可以再找一天到日落鎮享受世界級的表演「富國島之吻明星秀」，富國島之吻明星秀有獨一無二的水上音樂舞台，通過藝術、水、聲和光的結合，讓你感受當今世界領先的 Vortex 演示技術！快跟KKday一探不一樣的富國島夜世界吧～

住宿

溫德姆至尊酒店

圖片來源：KKday

富國島溫德姆至尊酒店客房有全景海景私人陽台，館內還設有花園，整體非常乾淨舒適，工作人員也很耐斯！除此之外還有提供往返主題樂園的免費接駁車，相當方便。如果一整天都不出門泡在飯店也能覺得很享受！

雅高翡翠灣高級渡假酒店

雅高翡翠灣高級渡假酒店不僅有頂級沙灘，住宿價格也非常親民。如果選擇南島住宿方案，機＋酒更是台幣兩萬有找。兩萬塊內就能擁有五星級飯店享受和富國島直飛機票，而且還有提供機場到飯店的免費接駁車，小編本人是覺得相當划算拉，也推薦給大家！

富國島長灘洲際酒店INK360

想要擁有高空美景，俯瞰整個富國島嗎？富國島的長灘洲際酒店INK360是一家可以滿足這種需求的豪華度假酒店。INK360 坐落在富國島著名的長灘上，不僅提供豪華的住宿設施和服務，包含私人泳池、水療中心、餐廳和娛樂設施。在這邊還能享受美麗海景，另外最知名的就是位於23樓的INK360酒吧，可以看到無敵海靜、夜景，可以說是全富國島看日落跟美景最好的地方之一！

