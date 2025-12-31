大自然攝影師將晨曦凝鍊成永恆　三處「日出之所」推薦

【圖／文：心星】

跨年提案分享人｜心星

Canon Taiwan原廠講師．合作攝影師，熱愛四季、山巒、雲海與星辰等壯闊的大自然風景，足跡遍及台灣山巔海畔，用心感受土地溫度，紀錄迷人畫面的精彩瞬間。

會選擇三仙台、合歡山、阿里山這三處日出之所與讀者分享，主要都是我很常去拍照的地方。東部首選三仙台沒有之一，合歡山季節分明，每次去都總有不同的驚喜，阿里山拍攝點多，不論山林或茶園，每次拍攝起來都令人心曠神怡。

▲如糖果般絢爛的七彩琉璃雲海在阿里山茶園間穿梭翻騰。





台灣本島第一道曙光日出聖地

新年伊始，在東部海邊迎接第一道曙光是怎樣的體驗呢？仍未天亮的寒冷黑夜，我坐在三仙台的海邊，伴隨著滿天星空，等待著曙光的現身，一陣一陣的浪，拍打在海灘上的礁岩或鵝卵石上，最原始的浪濤聲自然樂音隨著海風，是那麼地令人心情放鬆。當旭日穿透雲層後淡淡金光從太平洋的那頭慢慢的冒出頭，太陽逐漸的升高，照映在天空展現了繽紛顏色，隨後清晨的第一縷陽光灑落在太平洋時，三仙台和太平洋便披上了金色的光芒，海面上還有金色的波光粼粼一閃一閃的十分耀眼，新的一天就從這活力十足的晨曦開始吧！





一眼就愛上高海拔起伏雲海

合歡山海拔3,416公尺，是台灣少數開車就能抵達的高山旅遊勝地，即使不走登山步道，在路邊的觀景平台也能欣賞到雲海日出。合歡山是我很喜歡的拍攝點，一眼就愛上的那種，除了可以遠離都市塵囂，總是能給我最難忘的體驗。等待日出前，陪伴著你的是滿天的璀璨星空，縱使高山溫度冷咧，還有寒風撲面而來，卻有著讓人通體舒暢的乾淨空氣。日出後，一道道金黃光芒從天際射出，映入眼簾的是連綿的山稜線、景色高低起伏的山巒，壯麗遼闊的寬廣山景與層層的雲海，陽光灑落在山坡上的植物更是全都披上一層閃耀金黃，讓人捨不得移開視線。

▲像棉花糖般的軟綿綿雲海在合歡山谷間洶湧流動。

▲雲浪在合歡山松雪樓旁猶如衝浪般一陣一陣襲來。





擁抱山野茶園與雲海美景

在阿里山看日出，其實有好幾個位置都能觀賞到日出，但最有名的是就是搭阿里山小火車祝山線觀日列車，前往祝山觀日平台看日出，因為有名，相對的人潮就會熱鬧很多，如果想要避開人潮的話，可以從祝山觀日平台沿著指標再往上走約10分鐘就能到達小笠原山觀景台。觀景台與玉山群峰遙遙相對，山峰清晰可見，當天色開始漸亮時，山巒的邊界會逐漸開始看到亮光，接著就能看見刺眼的太陽冉冉升起，將天幕染成金黃色的色彩，幸運的話還能遇上雲海日出。回程記得留意火車時間，錯過最後一班的話，就需要用走的回程了，漫步山林間的同時還能享受滿滿的芬多精洗禮。

▲金黃耀眼光芒灑落在層層疊疊的阿里山祝山日出雲海上。

▲一路穿越馳騁在阿里山山林風光明媚景緻的小火車。

注意事項

1.高山溫差較大、東部海風刺骨，一定要做好足夠禦寒準備。

2.合歡山鳶峰、昆陽、武嶺、合歡山瞭望臺前都設有收費停車場可以停車。由於海拔非常高，需要留意氣候變化以及高山症，爬山請結伴並注意安全。





