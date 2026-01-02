2026「日月潭旅遊」全攻略：親子、銀髮族、新加坡遊客必看 3 日深度行程

2026 日月潭旅遊必看！專為親子家庭、銀髮長輩及新加坡遊客推薦的3日深度行程。包含最新必去景點、在地美食推薦及飯店挑選建議。不管是親子團，還是講求省力舒適的長輩遊，都能好好享受南投日月潭之旅！

► 2026 日月潭旅遊全攻略：景點、美食與交通建議

日月潭，這座被 CNN 譽為「全球最美自行車道」的高山湖泊，到了2026年依然是海內外旅人心中不可取代的避暑與朝聖聖地。無論是計畫帶爸媽來場慢活的「銀髮孝親之旅」、想讓孩子盡情放電的「親子家庭旅遊」，或是遠道而來的新加坡遊客想一睹台灣日月潭的風采，日月潭多變的晨曦與落日絕不會讓人失望。

（圖片來源：灣境旅遊網）

然而，面對環潭狹窄的道路、連假期間的停車難題，以及知名景點間的坡道體力消耗，如何玩得優雅舒適、吃得道地？本篇攻略將從在地視角出發，為您盤點最新必去日月潭景點與私房美食

（圖片來源：臺灣騎跡官方網站）

► 日月潭必去 IG 打卡景點：除了搭船還能去哪？

來到日月潭，如果行程還停留在「搭船遊湖」，真的就太可惜了！2026 年的日月潭早已演變成全台最迷人的「露天攝影棚」。

IG打卡景點1：向山遊客中心

首推由日本知名建築大師「團紀彥」設計的向山遊客中心，簡約的清水模線條與湖水交織出的鏡面效果，是新加坡遊客最愛的極簡大片背景！若是秋冬造訪，向山步道兩側轉紅的落羽松，更是親子家庭野餐的首選地點，捕捉孩子和家人合照的最佳地點！

（圖片來源：日月潭國家風景區）

IG打卡景點2：日月潭纜車

想拍出凌空美照？搭乘日月潭纜車俯瞰藍綠交織的潭水，不怕高的人也可以選擇水晶車廂（底部為透明玻璃）搭乘。也可以前往海拔 1000 公尺的慈恩塔挑戰螺旋階梯，都能拍出宛若雜誌封面的高級照片。

＊若行程中有安排九族文化村，遊樂園門票已經包含纜車門票，無需另行購買！

(圖片來源：交通部觀光署日月潭國家風景區管理處)

IG打卡景點3：涵碧步道

被譽為「日月潭最美步道」，由步道上遠眺日月潭，水面如鏡，倒映朦朧山色，風光旖旎。蔣介石伉儷生前時常漫步於涵碧步道欣賞日月潭的美景。這裡也曾接待許多國內外知名人物，在台灣近代史上佔有重要地位。

（圖片來源：日月潭國家風景區）

IG打卡景點4：SUP立槳

近年來盛行的SUP活動絕對是社群最好的素材！而且日月潭平穩，不同與海水有浪，非常非常適合0經驗SUP初學者！輕鬆欣賞日出日落，看日出也不需要天還沒亮就搭船出海！非常舒適的SUP體驗行程只有在日月潭！

(圖片來源：TLife)

這些分散在日月潭各處的絕美密境，若輕鬆遊歷，最好的交通方式是自駕或包車，省去查找交通工具與接駁的煩惱，不用在烈日下辛苦找車位，或是寒風中追客運。準備好想探索旅行的好心情來一趟輕鬆舒適的旅行！

► 在地人推薦：日月潭必吃美食與景觀餐廳

1. 八番早午餐 (Brunch) — 藏身山林的玻璃屋無菜單料理

* 餐點特色： 創新西式早午餐（無菜單，約 $500/人），選用在地山豬肉等特色食材。

* 推薦亮點： 玻璃屋建築被綠意植栽包圍，能遠眺日月潭湖景與群山。

* 地址： 南投縣魚池鄉中山路 270 巷 8 號（附設民宿「八番 私人住宅」）

這是橘子貓私心推薦的日月潭隱藏版美食！「八番」提供的是一種對生活品質的追求，用餐環境被滿滿的植栽包圍，遠離老街的喧囂。非常適合帶銀髮長輩和小朋友來品嚐，慢食步調與新鮮食材絕對能為家族旅遊留下深刻的回憶；新加坡旅客則會愛上這裡極具質感的木質調裝潢和玻璃屋設計，隨手一拍都是質感生活的片刻。

(圖片來源：八番Brunch 臉書）

2. Proq 196 — 米其林星級主廚坐鎮，日月潭最精緻的大地饗宴

* 特色亮點： 由曾任米其林三星餐廳執行主廚的陳謙掌勺，將南投在地友善食材（如埔里筊白筍、紅茶、香菇）轉化為頂級西式料理。

* 推薦對象： 追求極致味蕾體驗的旅客、想款待長輩的孝親家庭。

* 地址： 南投縣魚池鄉中山路 196 號 1 樓（歸璞泊旅內）

「Proq」在邵族語中意為「大地」，這間餐廳正是為了款待心中最重要的旅人而生。如果想在日月潭規劃一頓極具儀式感的晚餐，這裡是不二之選。主廚將上海外灘的星級經驗帶回南投，每一道菜色都像藝術品，讓旅程的質感瞬間提升到國際級水準。

【用餐時間資訊】

* 午餐： 12:30 / 13:00（預約制，營業至 14:00）

* 晚宴： 18:00 / 19:00（預約制，營業至 20:30）

* 公休日： 每週二固定公休（建議預約前撥打049-2856528確認）

（圖片來源：日月潭國家風景區）

🔵文字處 3. 寒拾苑 江浙料理 — 復刻國宴，日月潭畔的食補養身饗宴

* 特色亮點： 復刻 60 年代先總統蔣公視察日月潭時的國宴料理。以傳統江浙技法（煨、蒸、燉、燻）融合南投在地特產，是結合「東方美學」與「食補精神」的高級中餐廳。

* 推薦對象： 喜愛深度文化體驗的旅客、重視養生與適口性的銀髮長輩。

* 地址： 南投縣魚池鄉中正路 58 號（承億文旅 潭日月 1F）

這是一間能帶您「穿越時空」的餐廳。早年蔣公數度秘訪日月潭，讓江浙菜在此扎根。寒拾苑主廚特別還原了當年的國宴菜色，口味道地且辣度適中，每一口都能吃到南投山水的鮮甜與中藥材燉煮的溫潤。對於不習慣生食或西餐的長輩來說，這裡熱騰騰、軟糯入味的江浙菜是最溫暖的選擇。

（圖片來源：承億文旅)

4. 先得月 Tea Lounge — 270度絕美湖景第一排，享受「近水樓台」的靜謐時光

* 特色亮點： 位居潭日月 4 樓的絕佳視角，擁有全日月潭視野最廣的 180 度（甚至接近 270 度）無死角湖景座位。主打道地「日月潭紅茶」與精緻手作甜點。

* 推薦對象： 喜愛拍照打卡、想安靜放空的自由行旅客、海內外高端客群。

* 地址： 南投縣魚池鄉中正路 58 號（承億文旅 潭日月 4F）

店如其名，「近水樓台先得月」。如果想要尋找一個能坐下來賞日月潭景緻、看雲、看過往船隻的角落，先得月就是首選。這裡的座位區設計讓湖光山色直接映入眼簾，品一口回甘的紅玉紅茶，搭配一片特製蛋糕，這完全就是旅遊該有的放假節奏！

（圖片來源：承億文旅)

5. 魚光窯烤麵包 — 傳承 40 年職人精神，鼎泰豐等級麵粉與在地紅茶的完美結合

* 特色亮點： 傳承父輩造窯技藝，堅持「健康、蔬食」理念。選用鼎泰豐指定麵粉與天然法國老麵發酵，製作出無蛋、無油、低糖、少鹽的Q彈麵包。

* 必買推薦： 「日月潭阿薩姆」口味，將在地紅茶精心調配，香氣濃郁而不苦澀。

* 地址： 南投縣魚池鄉魚池街 458-1 號

如果說日月潭有什麼「帶得走的感動」，那一定是魚光窯烤。這裡不只是一間麵包店，更是一份對土地的承諾。職人親手搭製的土窯，烤出的麵包帶有微焦的香氣與驚人的彈性，尤其是阿薩姆紅茶口味，每一口都像是在咀嚼日月潭的湖光山色。對於注重健康的銀髮長輩或是想帶精緻伴手禮回國的新加坡朋友，這絕對是必排行程。

（圖片來源：魚光窯烤臉書)

＊魚光窯烤的麵包每日限量供應，熱門口味常在下午就銷售一空。橘子貓包車司機可安排在行程移動的空檔「順路」載客人前往購買熱騰騰的麵包。不用擔心要特地前往，在車上就能一邊吹著冷氣、一邊享用這份傳承 40 年的溫潤美味。

► 親子出遊：小孩放電、DIY 體驗輕鬆行程

帶孩子出門最怕「交通銜接不順」與「小孩坐不住」。橘子貓特別為親子家庭建議了這條負擔低、便利性高的日月潭自駕或包車3 日行程。建議選用橘子貓九人座大車空間寬敞，能放下兩台嬰兒車與所有行李，當然也配有嬰兒座椅，讓爸媽在車上也能安心補眠。

► 新加坡旅客最愛：攝影秘境、網美咖啡廳精選行程

對於習慣高效、高品質生活的新加坡旅客來說，日月潭不只是一座湖，更是一座「天然的攝影棚」。橘子貓專為愛拍照、懂生活的您，規劃了結合米其林級美食與 270 度環景咖啡廳的奢華包車之旅。不用在烈日下揮汗找路，九人座尊榮大車就是您的移動休息室。

► 銀髮族長輩輕鬆遊：不爬坡、少走路的慢活尊榮行程

帶家中長輩出遊，最擔心的就是「景點坡度大」與「體力負荷不來」。日月潭雖美，但環潭地形多斜坡，停車場與景點間往往有一段距離。這條「零負擔慢活路線」，重點在於直達接送、無障礙動線、以及養生美食。讓長輩省下走路的體力，把心情留給最美的風景。

► 嚴選日月潭住宿：親子友善與高 CP 值飯店推薦

1. 雲品溫泉酒店 (Fleur de Chine) — 親子奢華首選

擁有巨型室內攀岩場、戶外兒童戲水池、兒童專屬遊戲區。全台頂級的親子飯店，服務極致貼心。除了豐富的設施，房內還有私人溫泉泡湯池。

（圖片來源：雲品溫泉酒店）

以文武廟為靈感，打造「山中書院」的東方美學風格，結合在地竹藝、文化策展與絕美湖景，提供沉浸式文創體驗，特別是絕佳的湖景視野、融入在地元素的客房設計、融合文武哲思的藝術氛圍，以及結合在地食材的特色餐飲（竹會席、江浙菜）雖然面湖房型的視野不完全，因此價格相對親民，非常適合追求質感的高 CP 值旅人。

（圖片來源：潭日月 承億文旅）

3. 歸璞泊旅 (Hotel Beore) — 精緻小眾與星級美食體驗

日月潭2024全新開幕的輕奢旅店，獲選多項國際設計獎項，地點便利鄰近日月潭水社碼頭，飯店亮點設施回頂樓無邊際泳池。

（圖片來源：Booking.com）

4. 日月潭晶澤會館 (The Crystal Resort) — 伊達邵碼頭便利之選

下樓就是伊達邵老街美食區，地理位置極佳。房間空間大，適合帶小孩的家庭。頂樓星空屋景觀台 180 度俯瞰碼頭美景，高 CP 值的價格卻能擁有第一排湖景。

（圖片來源：日月潭晶澤會館）





