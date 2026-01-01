快訊

「我壓力很大」資深歌手王夢麟爆酒駕 本人親還原車禍過程

險撞上清潔員…歌手王夢麟酒駕肇事影像曝光 酒測值0.73送辦

農曆春節入住阿里山賓館「Win -Win森林密馬」福袋大放送 櫻花主題房優惠中

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲阿里山賓館位於阿里山森林遊樂園區中心點，過年期間大年初二邀請舞龍舞獅，獻上馬到成功的祝福。　圖：阿里山賓館／提供
▲阿里山賓館位於阿里山森林遊樂園區中心點，過年期間大年初二邀請舞龍舞獅，獻上馬到成功的祝福。　圖：阿里山賓館／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026春節連假長達9天，搶攻這波旅宿商機，阿里山森林遊樂園區的阿里山賓館推出一站式體驗服務，於2026/02/14-02/21（初五）入住阿里山賓館即可享自助式早、晚餐，及房客專屬大廳咖啡下午茶，再加贈新春限定「Win-Win森林密馬」福袋。即日起至2026/01/31止，預訂阿里山花季櫻花主題房指定房型享早鳥8折優惠，贈櫻豔繽紛賞櫻隨行袋乙個（市值NT$4,800）！

▲春節優惠期間入住阿里山賓館贈「Win-Win森林密馬」春節福袋，在馬年獻上勝利與好運的美好寓意。　圖：阿里山賓館／提供
▲春節優惠期間入住阿里山賓館贈「Win-Win森林密馬」春節福袋，在馬年獻上勝利與好運的美好寓意。　圖：阿里山賓館／提供

阿里山大自然景觀、林業鐵路、永續旅遊，連續耀上國際，包括入選《紐約時報》2025年52個必訪景點的百年森林鐵道，也被《Lonely Planet（孤獨星球）》列入必遊的旅行清單，吸引國內外遊客春節長假到阿里山度假。

阿里山賓館王覺非總經理說，春節住房升溫訂房率也將近7成，外籍遊客較去年成長15%，新春推出「Win-Win森林密馬」為題的福袋，不僅象徵阿里山屢獲國際獎項殊榮，也在馬年獻上勝利與好運的美好寓意。只要02/14-02/21（初五）入住阿里山賓館，就能獲贈「Win-Win森林密馬」福袋，內容物包括阿里山茶禮盒、嘉義經典方塊酥燈籠禮盒，以及香氛保養隨行包等多項好禮！

▲農曆過年期間可到阿里山旅行，除欣賞山林美景，還能品味阿里山手沖咖啡與點心。　圖：阿里山賓館／提供
▲農曆過年期間可到阿里山旅行，除欣賞山林美景，還能品味阿里山手沖咖啡與點心。　圖：阿里山賓館／提供

2026新春限定福袋，送出阿里山茶禮盒、精選香氛護膚保養品隨行袋、五胜肽金箔淨化面膜，以及阿里山賓館經典伴手禮盒方塊酥等。　圖：阿里山賓館／提供
2026新春限定福袋，送出阿里山茶禮盒、精選香氛護膚保養品隨行袋、五胜肽金箔淨化面膜，以及阿里山賓館經典伴手禮盒方塊酥等。　圖：阿里山賓館／提供

此外，冬末初春，園區內各品種櫻花開始綻放，山櫻花在巨木林立的森林中交織初春的浪漫麗景，春節期間台18線公路、阿里山國家風景區沿線，欣賞桃紅色山櫻花的粉紅驚喜，即日起至2026/01/31前，預訂櫻花主題套房房型享8折、其他房型享9折優惠，加贈櫻豔繽紛賞櫻隨行包（市值$4,800）。

春節出遊阿里山，除了欣賞山林美景，還能造訪阿里山特色咖啡館、茶屋，讓遊客在舒適空間與家人、朋友歡聚一堂，漫步森林步道欣賞初櫻綻放的粉色浪漫。

▲阿里山花季每年3月-4月櫻花綻放，而台灣山櫻花、八重櫻1月~2月在阿里山台18線公路陸續綻放。　圖：阿里山賓館／提供
▲阿里山花季每年3月-4月櫻花綻放，而台灣山櫻花、八重櫻1月~2月在阿里山台18線公路陸續綻放。　圖：阿里山賓館／提供

迎接馬年第一道曙光，莫過於祝山、小笠原山的日出景致，入住阿里山賓館的房客可以搭乘賓館安排的接駁車到阿里山車站，搭乘森林火車到金質獎特優、全台最高鐵路祝山車站，再步行大約10分鐘到360無死角、視野更開闊的小笠原山迎日出破曉的美景，也可以在一旁的木棧道欣賞中央山脈、玉山山脈及阿里山山脈壯麗景色。新春期間來阿里山，感受迷濛森林的謐靜、坐看雲起與日出迎接萬象更新的馬上幸運之年。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

阿里山 春節 福袋

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

全家2026福袋開箱！她爽中1物嗨喊「回本」 網羨慕：比保溫瓶好

明年春節9天連假 國旅逐漸升溫 阿里山賓館訂房率已達7成

阿里山鄉普發6千...嘉縣鄉鎮市最高 發錢底氣關鍵是這隻「金雞母」

影／紫南宮馬年錢母首度亮相 4人提前拿到錢母原因曝光

相關新聞

請4天爽休16天！2026年「最強請假攻略」：這3個「黃金時段」特休必花，飛長程線看極光選這時

請4天爽休16天！2026年「最強請假攻略」曝光：這3個「黃金時段」特休必花，飛長程線看極光最佳機會

【2026國旅補助攻略】最多領$3200！最新補助辦法、26家遊樂園免費入園、優質住宿名單全收錄

想知道 2026 國旅補助怎麼領最划算嗎？本文整理最新補助時程辦法：個人最高補助 $3200 元、壽星加碼抽 $1200 住宿金，還有全台 26 家遊樂園「入住即免費入園」！無論是親子出遊、銀髮慢活，還是公司員工旅遊都有。內附 10 間國旅補助熱門住宿推薦，超詳細教學讓你輕鬆申請、優雅旅行，立即解鎖 2026 最強旅遊省錢術！

雨霧攪局 網評：台北101跨年煙火秀變「101煙霧秀」

今晚台北跨年夜天氣不賞臉，受到東北季風影響，今天下了一整天雨，濕氣、霧氣都重的結果，讓今年台北101跨年煙火呈現效果相當...

2025台灣人旅遊趨勢回顧！「J型女性」愛超前部署、「福岡」暴增466%成最強黑馬、「AI神隊友」時代來了

台灣人2025旅遊趨勢回顧／J型女性愛超前部署、福岡暴增466%成最強黑馬、AI神隊友時代來了

全台2026跨年晚會「壓軸大咖」地圖懶人包！張惠妹、A-LIN、華沙、KARA與理想混蛋等藝人一次看

迎接 2026 年，全台跨年晚會結合音樂演出與旅遊動線，成為年末最具儀式感的移動盛事。從都會舞台到山海離島，各縣市以不同音樂風格迎向新年，吸引旅客規劃跨年小旅行。

大自然攝影師將晨曦凝鍊成永恆　三處「日出之所」推薦

新年伊始，在東部海邊迎接第一道曙光是怎樣的體驗呢？仍未天亮的寒冷黑夜，我坐在三仙台的海邊，伴隨著滿天星空，等待著曙光的現身，一陣一陣的浪，拍打在海灘上的礁岩或鵝卵石上，最原始的浪濤聲自然樂音隨著海風，是那麼地令人心情放鬆。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。