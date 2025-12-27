I人的跨年倒數私推薦！去農場參加星空自助吧、聽青蛙開演唱會

【圖／文：陳志東】

跨年提案分享人｜陳志東

獨立記者，專注於台灣休閒農業及食材深度報導。著有《休閒農業走過20年》、《農村廚房尋味之旅》、《嘉南平原的心跳聲》等書。

雖然一直在當記者，一直要表現出熱情到處採訪，但其實個性還是I的。叫I人去101底下吶喊兼倒數，I人實在提不起勁。所以，I人推薦給I人的跨年方式，第一、去看霞光有點黯淡的冬季二寮日出，第二、去農場聽青蛙開演唱會，安靜跨I年。





猶如異世界的沐光時刻

一般認為最好的二寮日出觀賞時間是夏天，但我一直喜歡的是冬天。夏天的二寮霞光萬丈，有種巨星登場的磅礡氣勢，然而冬天的二寮，它是一種朝霞慢慢變化，充滿迷濛色彩，你永遠抓不準它接下來要怎麼變，有時只是一點點粉，也有時乾脆灰濛濛。它不像夏天日出就只有它自己是主角，冬天的二寮日出，是甘心只當配角，卻讓整個景觀一起成為主角。

二寮位於台南左鎮二寮里，一個海拔僅200公尺上下的偏遠農村，這裡白天景觀很單調，幾乎清一色白堊土泥岩惡地形，如果多擺個阿姆斯壯，那就有點像月球。這樣的惡地，無法鎖住水氣，因此上頭除了耐旱剌竹，其他植物很難生長。但也正因鎖不住水氣，夜晚山嵐霧氣容易堆積，等清晨朝陽一起，整個山谷就會氤氳如煙，呈現眼前就是層層疊疊的潑墨山水，因此跟新北石碇格頭山、南投魚池金龍山並稱為台灣三大日出攝影地。冬春季節前來，搭配正轉色的剌竹與微弱的霞光，或橘或黃或紅或粉，美得讓人心醉。

▲白天的二寮惡地形景觀，惡地無法涵養水份，並因此造就日出時的霧氣美感。





最溫馨台南農場跨年夜

最推薦玩法，是前一天晚上抵達距離二寮觀日亭僅約10分鐘車程的大坑休閒農場。這個現在由蔡佳玲、蔡佳儒、蔡佳芸三姐妹與蔡爸蔡媽跟阿嬤一起當家的休閒農場，大姐擅長帶動氣氛、二姐擅長料理、小妹擅長管理統籌，每年跨年夜都固定推出大坑版的跨年晚會，邀請小樂團、點個小煙火、碳烤迷你豬、啤酒大賽、星空自助吧吃到飽，少少一兩百人，場面很嗨很溫馨，價格每人799元很親民，也可預訂住宿。倒數完，在煙火中一起乾杯，等隔天清晨一早到二寮迎接含蓄的冬季曙光，讓自己跨一個有點嗨又有點I的年。

▲大坑農場阿嬤是農場最佳公關吉祥物，90多歲很活潑，許多遊客喜歡跟她一起亂聊天與合照。

▲大坑農場的跨年晚會，會在農場草坪上舉行。





紫森林青蛙陪跨年，賞龜山島日出

I到極致的跨年，就是到紫森林裡去靜靜過一夜，沒有煙火與倒數，也沒跨年大餐跟啤酒大賽，只有猴子、貓頭鷹跟青蛙等自然生態相伴。如果覺得這樣I得太過份，可以隔天一早去蘭陽溪口壯圍沙丘看日出龜山島，這裡是欣賞龜山島最美的角度。

▲從蘭陽溪口拍攝的龜山朝日。

「紫森林-三富休閒農場」位於宜蘭冬山仁山植物園旁，農場土地約4萬坪，但真正開發部分也許僅1/10，其它就任其維持原始森林或有機柚子園型態，是猴子、貓頭鷹、山豬、山羌、穿山甲等動物的快樂天堂，特色的夜間生態導覽，依著季節不同，會有螢火蟲、蜘蛛，還有青蛙等等昆蟲兩棲類輪番上陣演唱會。三富農場歷史超過20年，前些年特別邀請曾設計宜蘭童玩節親水公園的日本象集團設計師，現為「圓之室內設計」負責人的Hari桑重新設計房間與庭院，哈利桑的想法是讓自然成為主角，清水模結合大片落地窗與簡約設計，讓人無論身處哪一間房，都能與樹林、水池、庭園景觀零距離對話，加上農場只接待住宿客避免人潮吵雜，這讓紫森林成為台灣最難訂的農場住宿之一。每年跨年，三富都沒特別規劃倒數、煙火等活動，避免活動干擾森林裡的各種生物，也依照平常收費不另加價，很適合我們這種喜愛自然寧靜，低調不愛湊熱鬧的I人。

▲三富休閒農場秋季多彩，只對住宿旅客開放並有深度夜間生態解說。

▲夜間生態導覽適合全家大小參加。（攝影：田欣雲）

▲宜蘭紫森林三富休閒農場的房間。





景點資訊

大坑休閒農場

地址：台南新化鎮大坑里82號

電話：06-5941555

網址：www.idakeng.com.tw

消費：住宿每房3,800元起、跨年趴799元





地址：宜蘭縣冬山鄉新寮二路161巷88號

電話：03-958-8690

網址：www.sanfufarm.com.tw

消費：住宿推薦紫屋館或欒樹館，跨年旺日一泊二食雙人房每人3,000元起





