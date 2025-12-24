夢幻啟航！尊榮假期阿拉斯加郵輪之旅 再創榮耀獲金旅獎肯定

快訊

史凱威高山鐵路，沿途可飽覽峽谷、瀑布、隧道、斷橋美景。　圖：shutterstock／來源
史凱威高山鐵路，沿途可飽覽峽谷、瀑布、隧道、斷橋美景。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】在全球旅遊市場持續追求獨特體驗的浪潮中，尊榮假期以卓越策劃力與創新精神，憑借「荷美遊輪阿拉斯加經典之旅」再奪「國際金旅獎」殊榮。一場跨越自然、人文與心靈的深度探索，獨家涵蓋育空地區、丹奈利國家公園，以及威廉王子冰河峽灣，將阿拉斯加壯麗景致與北美文化底蘊完美融合，打造耳目一新旅遊體驗。

▲荷美五星豪華遊輪「高寧絲丹號」，體驗阿拉斯加之美。　圖：尊榮假期／提供
▲荷美五星豪華遊輪「高寧絲丹號」，體驗阿拉斯加之美。　圖：尊榮假期／提供

航向北境－荷美遊輪極致體驗

前進阿拉斯加，遊程特別安排搭乘荷美遊輪，體驗獨美勝景！荷美遊輪以百年航海歷史與頂級服務聞名，為旅客提供舒適、安全且奢華的航程，猶如移動的五星級度假村，融合美食饗宴、娛樂設施與貼心服務；其中，阿拉斯加地區更擁近80年的航行經驗，榮獲美國發行量最大遊輪評鑑公司，評選為「阿拉斯加最佳旅遊船隊」，可在壯麗的自然景觀中享受無與倫比的旅遊品質，為行程更臻美好。

▲朱諾冰河觀景點，可近距離看瀑布及<a href='/search/tagging/1013/冰川' rel='冰川' data-rel='/1013/125422' class='tag'><strong>冰川</strong></a>尾端。　圖：shutterstock／來源
▲朱諾冰河觀景點，可近距離看瀑布及冰川尾端。　圖：shutterstock／來源

獨家路線－育空地區的原始魅力

此行特別安排獨家路線，一次探訪育空地區＋丹奈利國家公園＋威廉王子冰河峽灣。育空地區是北美最神秘且少為人知的旅遊目的地之一，尊榮假期規劃將此地納入行程，帶領旅客走進淘金歷史、原住民文化與廣袤荒野，這片土地不僅是冒險者的天堂，更是自然愛好者的夢想之地，狂野而生動。

荷美遊輪高寧絲丹號行經崔西峽灣、朱諾，到訪棉田豪冰河、史凱威「白色隘口育空復古火車」，重現淘金時期的交通運輸，並沿克朗代克公路深入阿拉斯加內陸，連接史凱威與育空道森市，復刻1898年淘金者的夢想之路。 除了遊輪之旅，旅客在道森市住宿期間，將走訪育空河岸邊4號淘金船，聆聽淘金盛況故事，夜間更安排原汁原味的康康秀，重現淘金客的娛樂風華。

▲威廉王子灣環繞著阿拉斯加惠提爾。　圖：shutterstock／來源
▲威廉王子灣環繞著阿拉斯加惠提爾。　圖：shutterstock／來源

深度探索－阿拉斯加內陸與冰河奇景

除了郵輪之旅，行程更延伸至費爾班，旅客將登上復古河輪，沿基那河（Chena River）與塔納納河（Tanana River）展開時光之旅，造訪傳統村莊並與拓荒者交流。於丹奈利國家公園，安排凍原生態探索，近距離觀賞灰熊、駝鹿、狼等野生動物，並欣賞冰川與高山湖泊的壯麗景致。也安排搭乘玻璃屋頂景觀火車「麥金利探索列車（McKinley Explorer）」，提供360度全景視野，遠眺北美最高峰麥金利山。最後，於惠提爾搭乘「威廉王子冰河峽灣遊船」，一次遊覽26條冰川，沿途欣賞壯觀冰河與野生海獅、海豹、海獺及海鳥，完整體驗阿拉斯加的自然奇觀。沿途浮冰遍佈海面，近距離的能欣賞冰川之美。

從育空地區的荒野，到丹奈利國家公園的巨峰，再到威廉王子冰河峽灣的冰雪奇景，每一站都承載著自然的震撼與文化的深度。跟著尊榮假期暢遊阿拉斯加遊輪體驗，對於渴望探索、追求品質的旅人而言，這是一趟不容錯過的夢幻之旅。

