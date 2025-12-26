跨年提案！推薦你在北部「這裡」迎日出、泡溫泉，一次精選7個泡湯地給你

【文・KKday旅遊生活誌】

還沒想好跨年要去哪裡嗎？如果想避開人潮、換個節奏，不妨考慮到陽明山走走。這裡除了能賞景、泡湯，地勢較高的區域還能迎接新年第一道曙光，一次滿足冬日放鬆與儀式感。從溫泉飯店到湯屋、野溪溫泉，陽明山一帶有不少選擇，無論想悠閒住宿、簡單泡湯，還是體驗野溪泡腳，這篇整理了幾個不同風格的地點，讓你輕鬆安排屬於自己的跨年行程。

陽明山溫泉介紹

圖片來源：Shutterstock

陽明山溫泉指的是位於大屯火山區域內的溫泉，它是源於火山作用而生的地熱，大屯火山源源不絕的地熱資源也讓陽明山的溫泉資源不虞匱乏，吸引無數遊客前來享受。陽明山溫泉泉質屬於「白磺泉」，白磺泉泉色呈現一種透明偏乳白的色澤，泉水滑順、對皮膚也不錯，泡起來相當解壓放鬆，因此陽明山溫泉獲得了「美人湯」美名～

溫泉飯店推薦

圖片來源：KKday

陽明山天籟渡假酒店

陽明山天籟渡假酒店位於金山區，因為位於陽明山溫泉後山，所以開發較晚水源比較沒有被破壞，是很值得一去的泡湯秘境！光是大眾池就有近2000坪的空間，包括溫泉、冷泉、冰水池、按摩池、水柱池、烤箱與露天裸湯等，總共13個溫泉池，再加上他們以現代簡約風格著稱，山景環境加上設計造景就是視覺享受而且很好拍（笑），而且在指定時間還可以體驗煮溫泉蛋DIY，真的超有趣～

陽明山天籟渡假酒店的獨立湯屋評價也不錯，設施很完整便利。湯屋依照等級有4種選擇，最基本的是「風雅湯屋」同時容納兩人沒問題，再高級一點則是「精品湯屋」，或者也可以選擇客房湯屋，泡完湯還可以小休息一下，舒服到不能更舒服啊～

雀客藏居/陽明山中國麗緻大飯店

2022年改名成雀客藏居台北陽明山溫泉飯店的陽明山中國麗緻大飯店，提供大眾溫泉池、戶外游泳池與溫泉客房，大眾池空間寬敞，男女分開以打造更加自在舒適的泡湯體驗；泉質也很舒適，泡完溫泉休息一下還可以游個泳來個徹底的放鬆。

至於溫泉客房的空間也超級寬敞，雅緻溫泉房提供單人溫泉池，紗帽溫泉房的獨立溫泉池則可以容納兩個人。客房內的泉池迎著大面山景，療癒到不行呢！選擇一泊二食方案的旅客享有一份簡餐以及隔日的早餐，簡餐精緻美味，很好吃但不太會有負擔；而早餐則有中式、西式與素食可選擇，也深受好評。

溫泉會館推薦

圖片來源：KKday

陽明山菁山遊憩區

如果你不想離台北太遠，又想遠離都市的喧囂，那麼陽明菁山遊憩區就是你的最佳選擇！這裡距離市區只要半小時的車程，是陽明山國家公園唯一合法的渡假遊憩區，四周有七星山、大屯山等群山環繞，景色壯麗幽靜宜人。整個園區有餐廳、露營區、獨棟別墅、湯屋等多種設施，生態旅遊或度假享受都很可以！在湯屋的部分，有單純泡湯的浴池或是全套配備的木屋溫泉客房可以選，非常經濟實惠～這個高CP值為菁山遊憩區吸引了不少泡湯客呢。

陽明山水溫泉渡假會館

陽明山水溫泉渡假會館配備溫泉客房、雙人湯屋、戶外景觀溫泉、戶外游泳池、水療SPA區等設施，露天大眾池即擁有冷、溫、熱三種泉池以及水療區，可以一次體驗到多種享受，而且前後左右都被深綠色山景包圍，彷彿到了另一人間仙境一般。偏好泡裸湯的旅客也有半露天的景觀裸湯可以選擇。值得一提的是，水溫泉會館的露天泳池使用的是「山泉水冷水游泳池」喔～

至於獨立湯屋絕對都配備百萬美景，並且100%是天然白磺泉（不加自來水），再加上完善乾淨的環境，CP值真的頗高！而溫泉客房基本上都配備了獨立景觀窗台或陽台，甚至還有半露天泉池，泡湯空間寬敞舒適之餘，景緻實在醉人啊！

馬槽花藝村

馬槽溫泉的泉源來自馬槽溪谷一帶，屬於陽明山溫泉之一，泉質除了白磺泉之外也有青磺泉喔！而馬槽花藝村已經是陽明山溫泉的老品牌了，因為跟泉源非常近，泉質可是超級好的喔，但需要注意馬槽花藝村沒有提供毛巾備品，需要自己準備～

這裡有男女分開的露天大眾池，也有20幾個不同大小的半露天湯屋可以泡湯，而且離竹子湖很近，安排觀光行程超順暢，湯屋裡頭有冷熱雙池，溫泉池空間也相當足夠喔！

陽明山出霧溫泉會館

出霧溫泉會館的湯房空間設計寬敞，每間都規劃了13坪以上的空間，家具設計以硬木為主，泡在陽明山溫泉中的同時能沉浸在木頭香之中，讓心靈更安定。而泉池的景觀每間都有點不太一樣，最基本的是仰山客房與河谷套房，可以品味窗外霧氣繚繞後營造的遺世獨居感。

小編則喜歡河谷風呂套房半室外的泡湯空間，冬天去的話，坐在熱騰騰的溫泉中，呼吸著新鮮透涼的空氣，冰火之感真的是一大療癒！另外，出霧的溫泉溫度有特別依照季節而設定，春夏季會在32度，秋冬則可以泡到55度，很貼心呢！

泡溫泉秘境

圖片來源：Shutterstock

下七股野溪溫泉

擁有豐富泡湯資源的陽明山溫泉，當然就不會沒有天然野溪溫泉的存在啦！不過野溪溫泉本身有一定危險性，請務必小心～讓陽明山之旅不只是享受頂級溫泉會館的尊榮泡湯之感，也可以感受一下天然ㄟ泉是什麼樣子的喔。

下七股野溪溫泉有兩個泉池，因為硫磺而呈現乳白混濁色，真的有種牛奶浴的感覺呢！再加上旁邊大小不一的岩石，這天然美景令人陶醉。而下七股的兩個泉池溫度有差別，請以自己身體可接受的溫度為主，千萬不要太勉強了。另外，因為野溪的泉量有限，雖然很多IG辣妹會穿著全身比基尼拍照，但是下七股實際上是泡腳較為剛好的泉量喔！

