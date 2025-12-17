飛香港最低270元！香港快運「年末限時優惠」開跑 北中南直飛、含託運行李單程也僅560元

香港促銷機票！香港快運即日起推出「年末限時優惠」，單程最低270元，台北、台中、高雄直飛，含託運行李單程也僅560元。

香港快運「年末限時優惠」即日起至12/22 23:45截止，由台北、台中、高雄直飛香港單程最低只要270元含一件隨身物品；而隨身物品加一件隨身行李單程票價400元，隨身物品加一件20KG託運行李單程票價則為560元，以上票價不包括相關稅項及附加費。

旅遊期間自2025/12/29至2026/6/30，優惠數量有限。udn小編實際測試以單程票價270元往返香港，來回機票總價為3594元，可按行程需求尋找適配的日期。

小編實測香港往返促銷機票總價。圖／摘自香港快運官網

香港快運 年末限時優惠資訊 預訂日期︰即日起～12/22 23:45 優惠內容：台北、台中、高雄直飛香港 單程最低270元起 【輕便飛】單程票價低至新台幣270：包括一件隨身物品 【經濟飛】單程票價低至新台幣400：包括一件隨身物品及一件登機行李 【隨心飛】單程票價低至新台幣560：包括一件隨身物品及一件20KG託運行李 旅遊日期︰2025/12/29～2026/6/30 注意事項：優惠數量有限，受細則及條款約束；優惠只適用於指定票價種類，不包括任何附加服務、相關稅項或附加費；實際結算金額可隨匯率而變動，以系統顯示為準

