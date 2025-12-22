「大洋郵輪 SONATA號」2027首航　兩大全新概念餐廳於 ILTM Cannes 首度亮相

【文・旅報傳媒】

大洋郵輪（Oceania Cruises）於康城國際豪華旅遊展（ILTM Cannes）記者會上宣布，其新一代 SONATA 級首艘郵輪「大洋郵輪 SONATA 號（OCEANIA SONATA™）」將於 2027 年 8 月正式投入航線。為深化品牌「The Finest Cuisine at Sea® 頂級海上美饌」定位，SONATA 號將推出兩間全新概念餐廳──La Table par Maîtres Cuisiniers de France 與 Nikkei Kitchen，以跨國廚藝合作與創新味覺體驗重新定義海上餐飲。

大洋郵輪奢華體驗總裁 Jason Montague表示，SONATA 號帶來的餐飲創新展現品牌對「世界級廚藝合作、特色菜系多元呈現與高端美饌體驗」的長期承諾，也標誌品牌邁入新一階段的餐飲發展藍圖。

行政烹飪總監 Quaretti 主廚進一步指出，La Table 將以現代方式重新演繹法式經典，而 Nikkei Kitchen 則以融合多國文化的嶄新味覺呈現跨文化烹飪的可能性，象徵團隊對創意與技藝的不懈追求。

主廚 Eric Barale（左），與主廚 Alexis Quaretti（右） 圖／大洋郵輪 提供

La Table 全球唯一 MCF 認可的海上法式食府

La Table par Maîtres Cuisiniers de France 將成為全球唯一正式獲得法國星級大廚協會（Maîtres Cuisiniers de France, MCF）認可的海上餐廳，也是郵輪業首見的合作模式。MCF 為全球頂級法餐主廚所組成的權威組織，旨在承傳與推廣正統法國料理精神。

此一合作得以落實，源自於大洋郵輪行政烹飪總監 Alexis Quaretti 與 Eric Barale 同時為 MCF 大師級主廚，使大洋郵輪成為唯一由兩位 MCF 成員共同主導餐飲的郵輪品牌。

La Table 將以18 席精緻小型餐室呈現高端私廚式體驗。兩位總廚將邀請全球 MCF 主廚輪番協作，定期更新菜單方向。此外，過去極受歡迎的 Dom Pérignon 香檳品饌體驗也將在此重啟，提供6道品嚐套餐搭配3款年份香檳，為美食愛好者帶來極致搭餐儀式。

La Table 採預約制並需額外收費，將成為 SONATA 號最具話題性的高端餐飲亮點之一。

La Table par Maîtres Cuisiniers de France 圖／大洋郵輪 提供

Nikkei Kitchen 以秘魯日式融合料理打造海上「新風味」

另一全新登場的餐廳 Nikkei Kitchen 以歷史深厚的秘魯日式（Nikkei）料理為主題，融合南美多彩食材與日本精準烹飪技法。其菜式核心包括高比例海鮮、清爽酸檸、醬油、辣椒等元素，展現秘魯料理的鮮活與多層次風味。

此餐廳由具 20 年經驗的 Nikkei 料理主廚 Gustavo Sugay 與大洋郵輪烹飪總監團隊共同研發菜單。Sugay 主廚先前為郵輪招牌餐廳 Red Ginger 所設計的 12 道 Nikkei 料理廣受旅客讚譽，讓此次獨立開設新餐廳備受矚目。

Nikkei Kitchen 將以明亮摩登、設有開放式廚房的空間設計呈現輕鬆、活潑的用餐氛圍。其納入大洋郵輪既有的全包式餐飲服務，無需預約與額外付費，並採先到先得的方式管控人流。

SONATA 號郵輪亮點

SONATA 級首艘船型，是大洋郵輪第九艘、迄今最寬敞、最具現代感的船型，主要特點：

載客 1,390 人，空間設計較現有船隊更寬敞

套房比例高達 30%，擴大高端市場布局

2027 年 8 月正式首航

配備大洋郵輪標誌性十間餐廳，包括 Grand Dining Room、Jacques、Red Ginger、Polo Grill、Toscana 等

除了兩家全新概念餐廳，未來 SONATA 號亦將公開更多餐飲與船上體驗細節。官方預計於明年公布 La Table 與 Nikkei Kitchen 的完整菜單與更進一步內容。

