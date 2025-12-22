快訊

持刀閒晃士林夜市 29歲男落網稱「被比中指想討公道」

台股開高勁揚逾400點重返2萬8千點 台積電上漲35元開1,465元

年末市場一片看多…AI估值已走在太前面？投資達人逆風提醒注意「3警訊」

「大洋郵輪 SONATA號」2027首航　兩大全新概念餐廳於 ILTM Cannes 首度亮相

聯合新聞網／ TTN旅報
SONATA號（OCEANIA SONATA™）首航亮相
SONATA號（OCEANIA SONATA™）首航亮相

【文・旅報傳媒】

大洋郵輪（Oceania Cruises）於康城國際豪華旅遊展（ILTM Cannes）記者會上宣布，其新一代 SONATA 級首艘郵輪「大洋郵輪 SONATA 號（OCEANIA SONATA™）」將於 2027 年 8 月正式投入航線。為深化品牌「The Finest Cuisine at Sea® 頂級海上美饌」定位，SONATA 號將推出兩間全新概念餐廳──La Table par Maîtres Cuisiniers de France 與 Nikkei Kitchen，以跨國廚藝合作與創新味覺體驗重新定義海上餐飲。

大洋郵輪奢華體驗總裁 Jason Montague表示，SONATA 號帶來的餐飲創新展現品牌對「世界級廚藝合作、特色菜系多元呈現與高端美饌體驗」的長期承諾，也標誌品牌邁入新一階段的餐飲發展藍圖。

行政烹飪總監 Quaretti 主廚進一步指出，La Table 將以現代方式重新演繹法式經典，而 Nikkei Kitchen 則以融合多國文化的嶄新味覺呈現跨文化烹飪的可能性，象徵團隊對創意與技藝的不懈追求。

主廚 Eric Barale（左），與主廚 Alexis Quaretti（右） 圖／大洋郵輪 提供
主廚 Eric Barale（左），與主廚 Alexis Quaretti（右） 圖／大洋郵輪 提供

La Table

全球唯一 MCF 認可的海上法式食府

La Table par Maîtres Cuisiniers de France 將成為全球唯一正式獲得法國星級大廚協會（Maîtres Cuisiniers de France, MCF）認可的海上餐廳，也是郵輪業首見的合作模式。MCF 為全球頂級法餐主廚所組成的權威組織，旨在承傳與推廣正統法國料理精神。

此一合作得以落實，源自於大洋郵輪行政烹飪總監 Alexis Quaretti 與 Eric Barale 同時為 MCF 大師級主廚，使大洋郵輪成為唯一由兩位 MCF 成員共同主導餐飲的郵輪品牌。

La Table 將以18 席精緻小型餐室呈現高端私廚式體驗。兩位總廚將邀請全球 MCF 主廚輪番協作，定期更新菜單方向。此外，過去極受歡迎的 Dom Pérignon 香檳品饌體驗也將在此重啟，提供6道品嚐套餐搭配3款年份香檳，為美食愛好者帶來極致搭餐儀式。

La Table 採預約制並需額外收費，將成為 SONATA 號最具話題性的高端餐飲亮點之一。

La Table par Maîtres Cuisiniers de France 圖／大洋郵輪 提供
La Table par Maîtres Cuisiniers de France 圖／大洋郵輪 提供

Nikkei Kitchen

秘魯日式融合料理打造海上「新風味」

另一全新登場的餐廳 Nikkei Kitchen 以歷史深厚的秘魯日式（Nikkei）料理為主題，融合南美多彩食材與日本精準烹飪技法。其菜式核心包括高比例海鮮、清爽酸檸、醬油、辣椒等元素，展現秘魯料理的鮮活與多層次風味。

此餐廳由具 20 年經驗的 Nikkei 料理主廚 Gustavo Sugay 與大洋郵輪烹飪總監團隊共同研發菜單。Sugay 主廚先前為郵輪招牌餐廳 Red Ginger 所設計的 12 道 Nikkei 料理廣受旅客讚譽，讓此次獨立開設新餐廳備受矚目。

Nikkei Kitchen 將以明亮摩登、設有開放式廚房的空間設計呈現輕鬆、活潑的用餐氛圍。其納入大洋郵輪既有的全包式餐飲服務，無需預約與額外付費，並採先到先得的方式管控人流。

SONATA 號郵輪亮點

SONATA 級首艘船型，是大洋郵輪第九艘、迄今最寬敞、最具現代感的船型，主要特點：

  • 載客 1,390 人，空間設計較現有船隊更寬敞

  • 套房比例高達 30%，擴大高端市場布局

  • 2027 年 8 月正式首航

  • 配備大洋郵輪標誌性十間餐廳，包括 Grand Dining Room、Jacques、Red Ginger、Polo Grill、Toscana 等

除了兩家全新概念餐廳，未來 SONATA 號亦將公開更多餐飲與船上體驗細節。官方預計於明年公布 La Table 與 Nikkei Kitchen 的完整菜單與更進一步內容。

延伸閱讀>>千人天燈點亮平溪　台日觀光交流再添新頁

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

郵輪 秘魯 美食

TTN旅報

追蹤

延伸閱讀

郵輪旅行不是每個人都喜歡 專家建議5類人直接搭飛機就好

中日關係惡化！中國旅客訂房數腰斬 大阪「有些飯店幾乎全空」

郵輪旅客人次創歷史新高 交通部祭出三大精進措施強化旅客權益

美國女子搭郵輪遊加勒比海突失蹤 一週後終傳來好消息

相關新聞

「大洋郵輪 SONATA號」2027首航　兩大全新概念餐廳於 ILTM Cannes 首度亮相

大洋郵輪（Oceania Cruises）於康城國際豪華旅遊展（ILTM Cannes）記者會上宣布，其新一代 SONATA 級首艘郵輪「大洋郵輪 SONATA 號（OCEANIA SONATA™）」將於 2027 年 8 月正式投入航線。

酷洛米粉絲真的不要錯過！「20周年快閃店」進駐台北松菸，打造黑紫潮流打卡新熱點，還有限量贈品大公開

為慶祝三麗鷗人氣角色「酷洛米」誕生20周年，官方授權大型企劃「酷洛米20周年快閃店｜台北站」將於12月20日在台北松山文創園區盛大登場啦！活動一路展出至2026年3月15日，全程免費入場。消息曝光後迅速在社群平台掀起討論，不少粉絲直呼「紫色小惡魔」回歸，勢必再掀收藏熱潮。

四季都漂亮！阿里山景點、美食規劃推薦，一起走訪賞楓＆賞櫻勝地

【FunTime小編群】阿里山四季皆美，春天賞櫻、夏天看螢火蟲、秋天有楓葉、冬天則可以賞梅，每個季節都很適合去阿里山，而去阿里山也絕對不能錯過阿里山的三大奇景，日出、夕陽和雲海！除此之外，更不要錯過二延平步道、阿里山國家森林遊樂區、奮起湖風景區、太平雲梯、達娜伊谷這些必去景點哦！小編整理了阿里山的景點、美食還有推薦路線，看完懶人包絕對可以對阿里山瞭若指掌～快跟著FunTime小編看下去吧！

不限旅客「機加酒」限時9折！立榮假期賀「離島居民優惠」上線

國內航空自由行品牌「立榮假期」服務再升級，新增「離島居民優惠」線上訂購功能，提供澎金馬居民更實惠的機加酒商品。為歡慶服務...

北捷無差別攻擊嫌犯闖入誠品南西墜樓 誠品今晚停業並發表聲明

今晚台北驚魂夜，台北捷運台北車站M7出口、捷運中山站接連發生丟擲煙霧彈、持刀攻擊的隨機傷人案，最後嫌犯闖進誠品南西店墜樓...

SUPER JUNIOR東海、銀赫又要來了！7-ELEVEN「2026高雄櫻花季音樂節」快搶票

7-ELEVEN「 2026第三屆高雄櫻花季音樂節」將於2026年3月13日至3月15日在高雄夢時代登場，現場以3大舞台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。