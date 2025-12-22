「大洋郵輪 SONATA號」2027首航 兩大全新概念餐廳於 ILTM Cannes 首度亮相
【文・旅報傳媒】
大洋郵輪（Oceania Cruises）於康城國際豪華旅遊展（ILTM Cannes）記者會上宣布，其新一代 SONATA 級首艘郵輪「大洋郵輪 SONATA 號（OCEANIA SONATA™）」將於 2027 年 8 月正式投入航線。為深化品牌「The Finest Cuisine at Sea® 頂級海上美饌」定位，SONATA 號將推出兩間全新概念餐廳──La Table par Maîtres Cuisiniers de France 與 Nikkei Kitchen，以跨國廚藝合作與創新味覺體驗重新定義海上餐飲。
大洋郵輪奢華體驗總裁 Jason Montague表示，SONATA 號帶來的餐飲創新展現品牌對「世界級廚藝合作、特色菜系多元呈現與高端美饌體驗」的長期承諾，也標誌品牌邁入新一階段的餐飲發展藍圖。
行政烹飪總監 Quaretti 主廚進一步指出，La Table 將以現代方式重新演繹法式經典，而 Nikkei Kitchen 則以融合多國文化的嶄新味覺呈現跨文化烹飪的可能性，象徵團隊對創意與技藝的不懈追求。
La Table
全球唯一 MCF 認可的海上法式食府
La Table par Maîtres Cuisiniers de France 將成為全球唯一正式獲得法國星級大廚協會（Maîtres Cuisiniers de France, MCF）認可的海上餐廳，也是郵輪業首見的合作模式。MCF 為全球頂級法餐主廚所組成的權威組織，旨在承傳與推廣正統法國料理精神。
此一合作得以落實，源自於大洋郵輪行政烹飪總監 Alexis Quaretti 與 Eric Barale 同時為 MCF 大師級主廚，使大洋郵輪成為唯一由兩位 MCF 成員共同主導餐飲的郵輪品牌。
La Table 將以18 席精緻小型餐室呈現高端私廚式體驗。兩位總廚將邀請全球 MCF 主廚輪番協作，定期更新菜單方向。此外，過去極受歡迎的 Dom Pérignon 香檳品饌體驗也將在此重啟，提供6道品嚐套餐搭配3款年份香檳，為美食愛好者帶來極致搭餐儀式。
La Table 採預約制並需額外收費，將成為 SONATA 號最具話題性的高端餐飲亮點之一。
Nikkei Kitchen
以秘魯日式融合料理打造海上「新風味」
另一全新登場的餐廳 Nikkei Kitchen 以歷史深厚的秘魯日式（Nikkei）料理為主題，融合南美多彩食材與日本精準烹飪技法。其菜式核心包括高比例海鮮、清爽酸檸、醬油、辣椒等元素，展現秘魯料理的鮮活與多層次風味。
此餐廳由具 20 年經驗的 Nikkei 料理主廚 Gustavo Sugay 與大洋郵輪烹飪總監團隊共同研發菜單。Sugay 主廚先前為郵輪招牌餐廳 Red Ginger 所設計的 12 道 Nikkei 料理廣受旅客讚譽，讓此次獨立開設新餐廳備受矚目。
Nikkei Kitchen 將以明亮摩登、設有開放式廚房的空間設計呈現輕鬆、活潑的用餐氛圍。其納入大洋郵輪既有的全包式餐飲服務，無需預約與額外付費，並採先到先得的方式管控人流。
SONATA 號郵輪亮點
SONATA 級首艘船型，是大洋郵輪第九艘、迄今最寬敞、最具現代感的船型，主要特點：
- 載客 1,390 人，空間設計較現有船隊更寬敞
- 套房比例高達 30%，擴大高端市場布局
- 2027 年 8 月正式首航
- 配備大洋郵輪標誌性十間餐廳，包括 Grand Dining Room、Jacques、Red Ginger、Polo Grill、Toscana 等
除了兩家全新概念餐廳，未來 SONATA 號亦將公開更多餐飲與船上體驗細節。官方預計於明年公布 La Table 與 Nikkei Kitchen 的完整菜單與更進一步內容。
