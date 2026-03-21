清明連假入住北投麗禧溫泉酒店 享用現做潤餅早餐

【文・林宥銣】

春意漸濃、清明連假將至，在繁忙生活節奏中尋求片刻喘息成為旅遊新趨勢。位於台北北投的北投麗禧溫泉酒店，於2026年4／3～4／6連假期間，特別推出結合節氣文化的住宿體驗，透過現做潤餅早餐與桌邊服務，讓旅客在溫泉假期中感受傳統文化的細膩底蘊，為春季旅遊注入人文溫度。

此次限定活動最大亮點為早餐時段登場的「現做潤餅捲」服務，由師傅推著潤餅餐車至座位旁現點現作，呈現兼具視覺與味覺的用餐體驗。餡料選用高麗菜、豆芽菜、叉燒肉、蛋酥等經典組合，搭配現刨麥芽花生糖磚製成的花生粉，層層堆疊出豐富口感。透過現場手工包製，不僅保留潤餅皮的Q彈細緻，更讓每一口都吃得到食材原味與溫度，重現清明節「寒食」與「禁火」的傳統意涵，將日常早餐昇華為一場富含文化象徵的儀式體驗。

硬體設施方面，飯店全館擁有66間溫泉客房，皆設有私人陽台與冷熱雙湯池，引入源自地底的白磺泉，泉質溫潤細緻，深受旅客喜愛。在靜謐的北投山林環境中，結合台式款待精神與精緻服務，營造出兼具隱私與舒適的療癒空間。

業者表示，希望透過節氣主題的餐飲設計，讓旅客在旅途中重新連結文化記憶，體驗不僅止於住宿本身，更延伸至生活美學與節令感知。清明連假期間，不妨走訪北投，以溫泉洗滌身心、以美食喚醒感官，在春日氛圍中享受一段緩慢而深刻的療癒時光。

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