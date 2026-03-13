住進馬來西亞三大熱帶雨林 和野生動物們巧遇

【文・旅報傳媒】

想前往熱帶雨林不必捨近求遠，從台灣飛往沙巴僅 3.5 小時，前往吉隆坡、檳城也僅約 4.5 小時，位於赤道附近的馬來西亞，擁有不少隱身於熱帶雨林的頂級度假村與世界級自然景觀，身處其中，就是超大型的天然主題樂園，在專業嚮導的帶領下，不僅可偶遇真正的「野生」動物，走進擁有億萬年歷史的場域，除了有壯闊的動、植物景觀，還有低開發但具高水準的頂級度假設施，巧妙融合地形地貌，讓到訪的旅客可以在原始自然中放慢步調、調整身心，沉浸式享受雨林魅力。

推薦１ ：霹靂州

1.3億年的原始雨林

比亞馬遜、剛果歷史更悠久

霹靂州北部有座1.3億年歷史的原始熱帶雨林「柏隆皇家州立公園（Royal Belum State Park）」，是馬來半島少數大面積未開發的原始森林，記錄超過100種哺乳動物與300種鳥類，是全馬來西亞唯一能一次觀測到10種犀鳥的地方，每年10月更可見上千隻皺盔犀鳥遷徙景象，場面壯觀；同時這裡也是尋訪世界最大花朵萊佛士花（Rafflesia）、馬來虎與亞洲象等珍稀物種的絕佳場域。入園需提前兩週申請准證並由官方嚮導帶領，方能搭船穿越天猛莪湖（Temenggor Lake）進入保護區，展開深入原始雨林的探索行程。

推薦雨林住宿：霹靂州首府怡保（Ipoh）的班加藍溫泉靜居 (The Banjaran Hotsprings Retreat) 隱身於石灰岩山丘與熱帶雨林之中的五星級奢華度假村，許多設施根據天然地形量身打造，主打天然地熱溫泉與洞穴療癒體驗。

於熱帶雨林探索中心可見犀鳥與多種婆羅洲特有鳥類活動。

推薦2 ：砂拉越州 尼亞、姆魯國家公園： 世界文化遺產，史前巨洞的熱帶雨林

位於砂拉越州美里（Miri）的尼亞國家公園與姆魯國家公園，同為聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產，尼亞國家公園，保存逾 4 萬年的史前壁畫與人類遺跡，巨大岩洞內棲息數百萬隻金絲燕與蝙蝠，當地原住民至今仍沿襲傳統採集燕窩方式，展現人類與自然共生的生活型態。作為砂拉越規模最大的姆魯國家公園，則擁有全球最大的砂拉越洞窟與世界級石灰岩洞穴系統；每日傍晚，更上演上百萬隻蝙蝠盤旋出洞的壯觀景象。透過完善的步道設施與專業導覽，即便是親子家庭客也能輕鬆深入雨林，沿著1.6億年歷史的古老地下河道，展開一場地心探險之旅。

推薦雨林住宿：姆魯萬豪度假村（Mulu Marriott Resort & Spa）距離公家公園入口僅5分鐘車程，度假村內更設有專屬私人碼頭，可直接搭乘傳統木製長舟，前往本南族部落與手工藝市集，深入體驗在地文化。

2024年最新入選為世界文化遺產的尼亞國家公園。

推薦3 ：沙巴州 與鳥平視的生態雨林

位於沙巴山打根（Sandakan）距離機場僅 30 分鐘車程的熱帶雨林探索中心（RDC），是獲國際鳥盟（IBA）認證的賞鳥聖地。園區擁有全長620公尺、懸於25公尺高的樹冠步道，這座天空之橋打破了傳統地面視角，讓旅客能站在鳥的生活平面，近距離捕捉長鼻猴、犀鳥與多種婆羅洲特有鳥類活動。中心亦提供夜間導覽，帶領遊客尋訪眼鏡猴與麝貓蹤跡。。

雨林探索中心長達620公尺的高空樹冠步道。

推薦雨林住宿：MY Nature Resort

坐落於沙巴西必洛雨林中的 MY Nature Resort共設 28 間半獨立式小屋，多數房型附設面向森林的陽台與大片落地窗，由於緊鄰保護區，周邊可常見長尾獼猴、長臂猿與犀鳥等野生動物；每日傍晚，看著大赤鼯鼠自林間滑翔而出的畫面，是專屬於這裡的住客難忘的雨林體驗。

延伸閱讀>>長榮航空前進台大招募飛航人才 2026年預計招募近160名機師

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」