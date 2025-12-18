麗晶七海郵輪偕同GHA 推2027~2028年度尊尚禮賓計劃
【文・旅報傳媒】
豪華郵輪品牌麗晶七海郵輪 領與全球規模最大的獨立酒店品牌聯盟 GHA全球酒店聯盟（Global Hotel Alliance，簡稱GHA）共同推出 2027至2028年度尊尚禮賓計劃（The Concierge Collection），標誌雙方合作邁向重要里程碑。
尊尚禮賓計劃在2024年面世，為麗晶七海郵輪的賓客在啟航前安排入住全球各地的GHA頂尖酒店三晚，與麗晶七海郵輪「全球最豪華船隊」（The World’s Most Luxurious Fleet™）旗下4艘郵輪的奢華航程完美銜接。項目推出初期已憑藉歐洲的一流酒店服務大獲成功，現將服務擴展至亞太區和印度洋地區。
旅客將可參與12項三晚陸上深度之旅，為28趟全包式郵輪航程掀開精彩序幕。包括可登上里斯本自由大道蒂沃利酒店（Hotel Tivoli Avenida Liberdade Lisboa）的天台酒吧，在迷人天際線襯托下享用美酒；或於毛里裘斯伊可安納塔拉度假酒店和別墅（Anantara Iko Mauritius Resort & Villas）優哉游哉，感受毛里裘斯的驕人活力。
精緻旅程 從海上延伸至陸地
GHA業務策略副總裁Jelena Kezika表示很高興能與麗晶七海郵輪合作，將GHA旗下更多亞太區、歐洲和印度洋地區的優秀酒店納入陸上行程，令尊尚禮賓計劃更上一層樓。此次合作意義非凡，不僅能提升會員忠誠奬勵計劃的價值，更能為麗晶七海郵輪的尊貴賓客呈獻更多選擇和優厚福利。此外，也為預訂麗晶七海郵輪航程的賓客呈獻D$奬賞幣禮遇以及GHA DISCOVERY精英會員資格，致力為入住GHA旗下酒店、度假村或宮殿的旅客打造難忘體驗。」
2027至2028年度尊尚禮賓計劃體驗包羅萬象，小組遊覽團帶旅客探索世界級旅遊勝地的知名景點與隱世瑰寶，包括在多哈展開沙漠歷險之旅、參觀神聖宏偉的羅馬梵蒂岡，以及在毛里裘斯黑河谷國家公園遠足探險。除了可於郵輪出發前尊享3晚岸上住宿，旅客亦將獲邀出席迎賓雞尾酒會，屆時將獻上當地特色娛樂表演和地道美食，與麗晶七海郵輪親切周到的服務相得益彰。
2027～2028年度尊尚禮賓計劃的航程前3晚陸上行程，將為麗晶七海郵輪旗下七海尚逸號（Seven Seas Grandeur®）、七海輝煌號（Seven Seas Splendor®）、七海航海家號（Seven Seas Voyager®）和七海水手號（Seven Seas Mariner®）共28趟航程的賓客而設，遍及亞太地區、歐洲和印度洋地區，每位費用1,499美元起。
參與2027至2028年度尊尚禮賓計劃之12間GHA世界級酒店包括：
亞太區
- 峇里島阿普爾瓦凱賓斯基酒店（Apurva Kempinski Bali，印尼峇里島）
- 悉尼嘉佩樂酒店（Capella Sydney，澳洲悉尼）
- 多哈珍珠馬爾薩馬拉茲凱賓斯基酒店（Marsa Malaz Kempinski The Pearl Doha，卡塔爾多哈）
- 東京泛太平洋驪星酒店（Pan Pacific Bellustar，日本東京）
- 新加坡泛太平洋酒店（Pan Pacific Singapore，新加坡）
- 香港美利酒店（The Murray，中國香港）
歐洲
- 奈迪宮安納塔拉酒店（Anantara Palazzo Naiadi Hotel，意大利羅馬）
- 塞拉宮凱賓斯基酒店（Çırağan Palace Kempinski，土耳其伊斯坦堡）
- 阿波羅迪萬皇宮海水浴酒店（Divani Apollon Palace & Thalasso，希臘雅典）
- 皇家咖啡館酒店（Hotel Café Royal，英國倫敦）
- 里斯本自由大道蒂沃利酒店（Hotel Tivoli Avenida Liberdade Lisboa，葡萄牙里斯本）
印度洋
- 毛里裘斯伊可安納塔拉度假酒店和別墅（Anantara Iko Mauritius Resort & Villas，毛里裘斯）
如欲預訂2027至2028年度尊尚禮賓計劃之航程前三晚陸上體驗，請由2025年12／22日起登上 rssc.com/concierge-collection 或聯絡各大旅行社。
