快訊

川普年終演說重點一次看！18分鐘沒脫稿 猛誇經濟施政沒提台灣

浴火重生！痛失母親的烏克蘭男孩，在戰爭創傷中重新起舞

不滿種的菜全死憤而揮刀 林口男砍死老農竟還赴工地上班…新莊落網

麗晶七海郵輪偕同GHA 推2027~2028年度尊尚禮賓計劃

聯合新聞網／ TTN旅報
麗晶七海郵輪偕同GHA全球酒店聯盟尊尚禮賓計劃，航程出發前三晚陸上行程擴展至全球各地，涵蓋GHA全球酒店聯盟旗下位於亞太區、歐洲及印度洋地區的著名酒店。 圖／麗晶七海郵輪 提供
麗晶七海郵輪偕同GHA全球酒店聯盟尊尚禮賓計劃，航程出發前三晚陸上行程擴展至全球各地，涵蓋GHA全球酒店聯盟旗下位於亞太區、歐洲及印度洋地區的著名酒店。 圖／麗晶七海郵輪 提供

【文・旅報傳媒】

豪華郵輪品牌麗晶七海郵輪 領與全球規模最大的獨立酒店品牌聯盟 GHA全球酒店聯盟（Global Hotel Alliance，簡稱GHA）共同推出 2027至2028年度尊尚禮賓計劃（The Concierge Collection），標誌雙方合作邁向重要里程碑。

尊尚禮賓計劃在2024年面世，為麗晶七海郵輪的賓客在啟航前安排入住全球各地的GHA頂尖酒店三晚，與麗晶七海郵輪「全球最豪華船隊」（The World’s Most Luxurious Fleet™）旗下4艘郵輪的奢華航程完美銜接。項目推出初期已憑藉歐洲的一流酒店服務大獲成功，現將服務擴展至亞太區和印度洋地區。

旅客將可參與12項三晚陸上深度之旅，為28趟全包式郵輪航程掀開精彩序幕。包括可登上里斯本自由大道蒂沃利酒店（Hotel Tivoli Avenida Liberdade Lisboa）的天台酒吧，在迷人天際線襯托下享用美酒；或於毛里裘斯伊可安納塔拉度假酒店和別墅（Anantara Iko Mauritius Resort & Villas）優哉游哉，感受毛里裘斯的驕人活力。

從海上延伸至陸地，精緻旅程布音下傳就中斷。 圖／麗晶七海郵輪 提供
從海上延伸至陸地，精緻旅程布音下傳就中斷。 圖／麗晶七海郵輪 提供

精緻旅程 從海上延伸至陸地

GHA業務策略副總裁Jelena Kezika表示很高興能與麗晶七海郵輪合作，將GHA旗下更多亞太區、歐洲和印度洋地區的優秀酒店納入陸上行程，令尊尚禮賓計劃更上一層樓。此次合作意義非凡，不僅能提升會員忠誠奬勵計劃的價值，更能為麗晶七海郵輪的尊貴賓客呈獻更多選擇和優厚福利。此外，也為預訂麗晶七海郵輪航程的賓客呈獻D$奬賞幣禮遇以及GHA DISCOVERY精英會員資格，致力為入住GHA旗下酒店、度假村或宮殿的旅客打造難忘體驗。」

2027至2028年度尊尚禮賓計劃體驗包羅萬象，小組遊覽團帶旅客探索世界級旅遊勝地的知名景點與隱世瑰寶，包括在多哈展開沙漠歷險之旅、參觀神聖宏偉的羅馬梵蒂岡，以及在毛里裘斯黑河谷國家公園遠足探險。除了可於郵輪出發前尊享3晚岸上住宿，旅客亦將獲邀出席迎賓雞尾酒會，屆時將獻上當地特色娛樂表演和地道美食，與麗晶七海郵輪親切周到的服務相得益彰。

2027～2028年度尊尚禮賓計劃的航程前3晚陸上行程，將為麗晶七海郵輪旗下七海尚逸號（Seven Seas Grandeur®）、七海輝煌號（Seven Seas Splendor®）、七海航海家號（Seven Seas Voyager®）和七海水手號（Seven Seas Mariner®）共28趟航程的賓客而設，遍及亞太地區、歐洲和印度洋地區，每位費用1,499美元起。

參與2027至2028年度尊尚禮賓計劃之12間GHA世界級酒店包括：

亞太區

  • 峇里島阿普爾瓦凱賓斯基酒店（Apurva Kempinski Bali，印尼峇里島）

  • 悉尼嘉佩樂酒店（Capella Sydney，澳洲悉尼）

  • 多哈珍珠馬爾薩馬拉茲凱賓斯基酒店（Marsa Malaz Kempinski The Pearl Doha，卡塔爾多哈）

  • 東京泛太平洋驪星酒店（Pan Pacific Bellustar，日本東京）

  • 新加坡泛太平洋酒店（Pan Pacific Singapore，新加坡）

  • 香港美利酒店（The Murray，中國香港）

歐洲

  • 奈迪宮安納塔拉酒店（Anantara Palazzo Naiadi Hotel，意大利羅馬）

  • 塞拉宮凱賓斯基酒店（Çırağan Palace Kempinski，土耳其伊斯坦堡）

  • 阿波羅迪萬皇宮海水浴酒店（Divani Apollon Palace & Thalasso，希臘雅典）

  • 皇家咖啡館酒店（Hotel Café Royal，英國倫敦）

  • 里斯本自由大道蒂沃利酒店（Hotel Tivoli Avenida Liberdade Lisboa，葡萄牙里斯本）

印度洋

  • 毛里裘斯伊可安納塔拉度假酒店和別墅（Anantara Iko Mauritius Resort & Villas，毛里裘斯）

如欲預訂2027至2028年度尊尚禮賓計劃之航程前三晚陸上體驗，請由2025年12／22日起登上 rssc.com/concierge-collection 或聯絡各大旅行社。

 

 

延伸閱讀>> 大洋郵輪 SONATA號 2027 首航　 兩大全新概念餐廳於 ILTM Cannes 首度亮相

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

酒店 郵輪 歐洲

TTN旅報

追蹤

延伸閱讀

郵輪旅行不是每個人都喜歡 專家建議5類人直接搭飛機就好

中日關係惡化！中國旅客訂房數腰斬 大阪「有些飯店幾乎全空」

郵輪旅客人次創歷史新高 交通部祭出三大精進措施強化旅客權益

美國女子搭郵輪遊加勒比海突失蹤 一週後終傳來好消息

相關新聞

咖啡迷暴動！ 2025年底最強「東京咖啡節」12/19登場 40家台日大咖名店齊聚圓山 必買陶瓷小瓷杯、爽喝預約制神店

咖啡迷暴動！ 2025年底最強「東京咖啡節」12/19登場 40家台日大咖名店齊聚圓山 必買陶瓷小瓷杯、爽喝預約制神店

麗晶七海郵輪偕同GHA 推2027~2028年度尊尚禮賓計劃

豪華郵輪品牌麗晶七海郵輪 領與全球規模最大的獨立酒店品牌聯盟 GHA全球酒店聯盟（Global Hotel Alliance，簡稱GHA）共同推出 2027至2028年度尊尚禮賓計劃，標誌雙方合作邁向重要里程碑。

不只元旦免費開放！故宮南院10週年 「這2天」也免門票 朝聖「鎮院三寶」順遊絕美景觀橋

歡慶開館10週年，故宮南院開放「免費參觀」邀請民眾共襄盛舉，包含元旦日共計3天，免門票朝聖甲子萬年特展。

星宇高球巡迴賽首飛宮古島 海景三名場奢華開球

星宇航空再度強勢推動高球旅遊版圖，「星宇航空海外高爾夫球巡迴賽」宣布全新啟程，2026年首度直飛沖繩縣宮古島，推出4天3夜高球之旅，行程僅兩梯次......

飛香港最低270元！香港快運「年末限時優惠」開跑 北中南直飛、含託運行李單程也僅560元

香港促銷機票！香港快運即日起推出「年末限時優惠」，單程最低270元，台北、台中、高雄直飛，含託運行李單程也僅560元。

嘉義101「甜點放題2.0」來了！「6款珠寶櫃甜點、每日出爐麵包」499元暢吃 高顏值「法式檸檬塔、提拉米蘇千層」吃回本

嘉義101「甜點放題2.0」來了！嘉義最高景觀飯店「499元甜點吃到飽」再登場，6款珠寶櫃甜點、經典麵包、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。