麗晶七海郵輪偕同GHA 推2027~2028年度尊尚禮賓計劃

豪華郵輪品牌麗晶七海郵輪 領與全球規模最大的獨立酒店品牌聯盟 GHA全球酒店聯盟（Global Hotel Alliance，簡稱GHA）共同推出 2027至2028年度尊尚禮賓計劃（The Concierge Collection），標誌雙方合作邁向重要里程碑。

尊尚禮賓計劃在2024年面世，為麗晶七海郵輪的賓客在啟航前安排入住全球各地的GHA頂尖酒店三晚，與麗晶七海郵輪「全球最豪華船隊」（The World’s Most Luxurious Fleet™）旗下4艘郵輪的奢華航程完美銜接。項目推出初期已憑藉歐洲的一流酒店服務大獲成功，現將服務擴展至亞太區和印度洋地區。

旅客將可參與12項三晚陸上深度之旅，為28趟全包式郵輪航程掀開精彩序幕。包括可登上里斯本自由大道蒂沃利酒店（Hotel Tivoli Avenida Liberdade Lisboa）的天台酒吧，在迷人天際線襯托下享用美酒；或於毛里裘斯伊可安納塔拉度假酒店和別墅（Anantara Iko Mauritius Resort & Villas）優哉游哉，感受毛里裘斯的驕人活力。

精緻旅程 從海上延伸至陸地

GHA業務策略副總裁Jelena Kezika表示很高興能與麗晶七海郵輪合作，將GHA旗下更多亞太區、歐洲和印度洋地區的優秀酒店納入陸上行程，令尊尚禮賓計劃更上一層樓。此次合作意義非凡，不僅能提升會員忠誠奬勵計劃的價值，更能為麗晶七海郵輪的尊貴賓客呈獻更多選擇和優厚福利。此外，也為預訂麗晶七海郵輪航程的賓客呈獻D$奬賞幣禮遇以及GHA DISCOVERY精英會員資格，致力為入住GHA旗下酒店、度假村或宮殿的旅客打造難忘體驗。」

2027至2028年度尊尚禮賓計劃體驗包羅萬象，小組遊覽團帶旅客探索世界級旅遊勝地的知名景點與隱世瑰寶，包括在多哈展開沙漠歷險之旅、參觀神聖宏偉的羅馬梵蒂岡，以及在毛里裘斯黑河谷國家公園遠足探險。除了可於郵輪出發前尊享3晚岸上住宿，旅客亦將獲邀出席迎賓雞尾酒會，屆時將獻上當地特色娛樂表演和地道美食，與麗晶七海郵輪親切周到的服務相得益彰。

2027～2028年度尊尚禮賓計劃的航程前3晚陸上行程，將為麗晶七海郵輪旗下七海尚逸號（Seven Seas Grandeur®）、七海輝煌號（Seven Seas Splendor®）、七海航海家號（Seven Seas Voyager®）和七海水手號（Seven Seas Mariner®）共28趟航程的賓客而設，遍及亞太地區、歐洲和印度洋地區，每位費用1,499美元起。

參與2027至2028年度尊尚禮賓計劃之12間GHA世界級酒店包括：

亞太區

峇里島阿普爾瓦凱賓斯基酒店（Apurva Kempinski Bali，印尼峇里島）

悉尼嘉佩樂酒店（Capella Sydney，澳洲悉尼）

多哈珍珠馬爾薩馬拉茲凱賓斯基酒店（Marsa Malaz Kempinski The Pearl Doha，卡塔爾多哈）

東京泛太平洋驪星酒店（Pan Pacific Bellustar，日本東京）

新加坡泛太平洋酒店（Pan Pacific Singapore，新加坡）

香港美利酒店（The Murray，中國香港）

歐洲

奈迪宮安納塔拉酒店（Anantara Palazzo Naiadi Hotel，意大利羅馬）

塞拉宮凱賓斯基酒店（Çırağan Palace Kempinski，土耳其伊斯坦堡）

阿波羅迪萬皇宮海水浴酒店（Divani Apollon Palace & Thalasso，希臘雅典）

皇家咖啡館酒店（Hotel Café Royal，英國倫敦）

里斯本自由大道蒂沃利酒店（Hotel Tivoli Avenida Liberdade Lisboa，葡萄牙里斯本）

印度洋

毛里裘斯伊可安納塔拉度假酒店和別墅（Anantara Iko Mauritius Resort & Villas，毛里裘斯）

如欲預訂2027至2028年度尊尚禮賓計劃之航程前三晚陸上體驗，請由2025年12／22日起登上 rssc.com/concierge-collection 或聯絡各大旅行社。

