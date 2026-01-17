比南、北極還稀缺！ 「HX極地遊輪」探險路線 帶你穿越西北航道、西格陵蘭的終極旅程

HX Expeditions（HX 遊輪 探險）憑藉百年航行經驗與深厚的科考基礎，持續強化在全球極地郵輪市場的專業定位，推出市場少有的西格陵蘭與西北航道兩條路線，一條是結合人文、生態與科研的深度探索航線；另一條則象徵極地航海史與探險精神的終極里程。 HX遊輪探險將極地旅行視為一種「進階型旅遊型態」，其價值不僅在於抵達高緯度地區，更在於歷史、安全、知識與實踐的高度整合。HX遊輪探險早在百年前便已航行過相似航道，這段航海歷史不只是品牌資產，也彰顯極地安全與操作的堅強實力。對旅客而言，無論是深入格陵蘭極北聚落，或成功穿越西北航道，皆象徵著少數人得以完成div style="margin-bottom: 10px;"> 推薦行程 ➊ 「壯闊西格陵蘭全覽20天」 從丹麥童話港至北極極境

在格陵蘭布局方面，HX遊輪探險以「深度西格陵蘭」作為重要產品主軸。百威旅遊全球遊輪經理錢奕樵表示，格陵蘭雖為全球最大島嶼，卻因交通與操作門檻高，實際造訪西格陵蘭的旅客卻相當少。西格陵蘭因首都努克（Nuuk）座落於此，被視為格陵蘭人文、政治與自然景觀最為交會的區域。

HX遊輪探險南森號自努克啟航，航線涵蓋伊路利薩特（Ilulissat）、圖勒（Thule）地區及卡納哥（Qaanaaq）等極北定居點，一路向北親歷世界遺產伊盧利薩特冰峽灣，並深入神秘圖勒地區，深度了解因努特人堅韌的民風；其中，伊路利薩特為世界遺產，以全球冰河流動速度最快、冰山崩落頻繁聞名；而圖勒與卡納哥則被譽為「世界的邊緣」，是目前人類最接近北極的定居地之一。

除了航點，與在地人文互動更顯重要，HX遊輪探險長期與當地社群建立深度合作關係，使旅客得以進入聚落、與居民互動，體驗真實的極地生活樣貌。加上北格陵蘭因洋流與海域條件穩定，擁有相對豐富的生物多樣性，旅客在此區域有機會觀察到獨角鯨、北極熊等極地代表性物種。完整的西格陵蘭航程，預計於 2026年與2027年夏季出發。

HX遊輪探險帶領旅客深入當地居民日常，感受不一樣的遊輪探險體驗。 圖／HX遊輪探險 提供

南森號一年一度橫越西北航道 圖／HX遊輪探險 提供

推薦行程 ➋ 西北航道穿越30天 極地探險的終極航程

在HX遊輪探險船上，有專業的科學家帶領你參與全球重要的科考研究，是旅客一生難忘的回憶。 圖／HX遊輪探險 提供

西北航道則被視為極地旅遊中的終極挑戰。該航道位於格陵蘭、加拿大與阿拉斯加之間，是歐洲航海史上長期試圖打通的重要航線。全球北極航道主要分為西北與東北兩條，其中西北航道位於加拿大海域，具備相對可行的觀光條件，HX遊輪探險在西北航道的產品設計上，選擇少數品牌才有能力執行的「全程穿越」，而非僅航行部分區段後就折返，歐洲進、美洲出，全程不走回頭路，慢慢欣賞西北航的生態、人文魅力。

此航線從格陵蘭西岸出發後一路北上，經過巴芬灣及加拿大努納武特（Nunavut）地區，最終抵達阿拉斯加北部，西北航道橫跨多個氣候與地形區段，旅程中可見海冰浮動、峽灣交織的極地海景，也可能邂逅海象、白鯨等北極物種，為自然觀察與生態探索帶來極高價值。

錢奕樵表示，實際能完成此航程的遊輪公司極少，曾去過的旅客更少，被業界視為比南極更為稀有的極地旅遊成就。HX遊輪探險的版本以完整穿越，不僅冰區航行能力、氣象與安全應對機制上的高度整合與執行力，適合已具備郵輪或極地旅遊經驗並尋求更進階挑戰的旅客。

🚢 HX遊輪探險 改變你看世界的方式

圖／吳育光 攝影

自1896年開啟壯闊探險傳奇，憑藉極地規格船隻、專業團隊及科學中心，提供差異化深度體驗；品牌使命是超越浮光掠影的觀光，鼓勵旅客擁抱壯闊自然，參與公民科學計畫，親身貢獻極地研究數據。讓旅客從觀光客蛻變為專業、負責任的極地體驗者。

錢奕樵認為，HX遊輪探險刻意維持探險郵輪的操作邏輯，船舶具備冰區航行能力，搭配專業探險團隊隨行，這樣的安排，也使該航程在市場上與大型觀光郵輪形成明顯區隔。

HX所有的工作人員都擁有專業極地探險背景，當旅客登上HX探險船，除了觀光，行程中透過現場解說與主題分享，在專業人員科考人員的引導下，親身參與能夠改變世界的科研計畫，讓旅客從地理、生態與氣候層面理解所見景觀，而非僅止於拍攝與停留。甚至行程結束後，還可追蹤自己曾參與的航程與實驗，並在專業攝影師的紀錄下，隨時上網回憶那些天在極地旅遊的日子，全程讓旅客有參與感，而不只是一場場專業講座而已。

