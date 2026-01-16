MSC地中海郵輪進軍阿拉斯加「詩歌號Poesia」全新換裝 帶你巡遊經典內灣

【文・旅報傳媒】

MSC詩歌號首度阿拉斯加航線，以經典款內灣航道登場。 圖／MSC地中海郵輪 提供

MSC詩歌號（MSC Poesia）將於4月完成重新整裝後再度啟航，並於2026年，自西雅圖出發，推出7晚阿拉斯加航程。這不僅是MSC地中海郵輪首度進軍競爭激烈的阿拉斯加郵輪市場，也為關注極地與自然景觀的郵輪旅客帶來全新選擇。憑藉通過《極地規則》認證，MSC詩歌號已完成相關準備，將以更高規格的船舶條件，為旅客打造沉浸式的阿拉斯加巡遊體驗。

2026年對MSC地中海郵輪而言，是值得慶賀的一年，因為品牌終於正式啟動阿拉斯加航線布局。MSC地中海郵輪台灣助理銷售總監孫世宗指出，阿拉斯加郵輪對台灣市場而言並不陌生，但MSC詩歌號（MSC Poesia）的加入，為市場帶來全新選項，後續在銷售操作與產品延伸上，皆具高度發展潛力，值得業者進一步規劃複合型行程。

阿拉斯加擁有壯麗奇景，在台灣郵輪市場已推廣近30年。

西雅圖往返8天7夜 內灣航線一次網羅經典精華

根據規劃，MSC詩歌號的阿拉斯加航程將自2026年5月至9月期間運行，行程一開賣即獲得市場高度關注。孫世宗指出，航程採西雅圖往返設計，對台灣旅客而言相當便利，尤其目前台灣直飛西雅圖的航班選擇充足，在航空銜接與前後段延伸操作上具備高度彈性。目前5月首發團已全數額滿，顯示台灣市場對阿拉斯加郵輪產品的需求熱度依舊。

本次航線以阿拉斯加經典內灣行程為主，聚焦經典航點與自然景觀，航程北上依序停靠朱諾、冰峽點、科奇坎，並深入以冰河景觀聞名的特雷西峽灣，完整呈現峽灣地貌、冰川景致與原始自然生態；同時亦安排停靠加拿大維多利亞（Victoria），進一步豐富整體航程內容。

值得一提的是，各停靠港口皆規劃多元化的岸上觀光活動，從品嚐在地特色美食、深入探索偏遠荒野，到於寧靜水域中巡航、尋找珍稀野生動物，提供旅客高度彈性的體驗選擇。

完整規畫海上日 盡情享受船上設施

MSC地中海郵輪台灣助理銷售總監孫世宗（左）區域銷售經理林澤民 圖／吳育光 攝影

航點規劃固然重要，詩歌號本身的船上體驗同樣是郵輪旅遊的核心價值。孫世宗指出，8天7夜的行程中刻意安排完整海上日，讓旅客能充分運用船上設施；而內灣巡航本身也是生態最為豐富的區段，亦可於航行途中欣賞壯闊海景並觀察自然生態。

孫世宗表示，MSC詩歌號阿拉斯加航線明確定位為「阿拉斯加航程入門最佳選擇」的郵輪產品，以合理天數、完整靠掛點與具競爭力的價格切入市場。尤其推薦安排陽台艙型，旅客在航行冰河水道時，可直接於艙房內欣賞遼闊景觀，兼顧舒適度與私密性；加上MSC長期強調的家庭友善設施配置，使此航線亦成為親子與多代同行的可行選項。

隨著阿拉斯加郵輪布局逐步到位，MSC亦規劃進一步與航空公司合作，推動「機＋船」整合產品。孫世宗認為，MSC郵輪體驗不僅可作為旅遊主體，也能成為延伸行程的重要配件，目前台灣業者操作阿拉斯加郵輪相當成熟，MSC規劃的經典航程搭配各家優勢資源，也讓遊輪延伸行程變得更豐富多元。

