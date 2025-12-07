12月追壓軸天文盛事「雙子座流星雨」！雄獅推「懶人追星」，搭藍皮解憂號看流星雨

開幕時引起話題、熱潮的「台版迪士尼」－歐樂沃築夢城堡，為了迎接即將到來的聖誕節，不只推出一連串的聖誕活動，還帶來期間限定的聖誕餐點，超適合帶著家中的小朋友到場體驗聖誕氣氛，爸媽們得手刀規劃前往！

2025-12-05 13:00