2025台北ITF旅展｜普發1萬放大！雄獅推「璽品」打造最有味道的旅行，最高優惠15000 再享千元折扣碼

雄獅旅遊搭配普發現金1萬政策，旅展當天加開沖繩自由行免萬元，長程線行程最高優惠1萬5，再加碼「普發折扣碼」，限定行程最多折5千！

會員制度全面升級，旅展現場同步加碼，民眾只要下載雄獅APP，即可抽萬元機票折扣碼；現場註冊會員並完成資料，再加贈限量「藍皮解憂號」或「栩悅號」陶瓷磁鐵乙組，與150點雄獅幣。更有「天天抽大獎」，旅展期間會員登入就有機會獲得「8,888點雄獅幣」、「沖繩三日」、「首爾四日」、「曼谷來回機票」等好禮。

雄獅旅遊觀察，受惠於寒假延長和9天春節假期，今年冬季旅遊市場以歐洲與亞非線成長最為明顯。歐洲線寒假進單人數較去年同期成長3倍，以義大利、奧捷、北歐極光團最受青睞，其中北歐團能見度已達明年6月；亞非線寒假與春節訂單成長近8成，以埃及、土耳其、杜拜買氣最旺。

此外，雄獅也針對新開航點如神戶、鳳凰城、達拉斯等包裝相關行程，滿足多元旅遊需求。預期在普發現金、國定假日增加、會員制度升級，及 ITF旅展效益等利多帶動下，整體旅展業績可望雙位數成長。

雄獅歐洲進單暢旺，熱門行程如北歐極光團，能見度已到明年6月。圖片來源｜雄獅旅遊提供

唯一有香味展攤！雄獅打造「璽品香」 推精緻輕奢五感旅

雄獅旗下精緻旅遊品牌「璽品SP Collection」於旅展首度亮相，打造「全場最香」展區。特別邀請臺灣香氛品牌 P.Seven 創辦人、天才氣味設計師潘雨晴以「旅行記憶」為靈感，揉合乳香、雪松、琥珀、番紅花和鈴蘭，調製專屬「璽品香」。

璽品行程堅持入住超奢五星級飯店，挑選國際知名的米其林或紅蝦推薦餐廳，並安排當地稀缺特色文化體驗。特別推薦「義大利15日」探索文藝復興殿堂，連泊兩晚威尼斯St. Regis瑞吉五星酒店，騎馬閒遊托斯卡尼山丘，每人253,900元起。

喜歡古城沙海風情的旅客，「摩洛哥15日」入住卡薩布蘭加四季酒店，體驗手作巴布什傳統拖鞋。旅展現場報名付訂璽品行程，最高現折1萬元，加上會員點數雙倍送，再贈限量品牌擴香木與璽品香精油禮盒；還有展攤趣味互動，限時完成配對指定國家與香氣即贈專屬好禮。

雄獅精緻旅遊品牌「璽品SP Collection」，推出摩洛哥15日遊，在世界文化遺產瓦盧比利斯（Volubilis）感受羅馬帝國魅力。圖片來源｜雄獅旅遊提供

消年假韓國、曼谷萬元有找 鳳凰城首航8日行程挑戰市場最低價

消年假主打「首爾採果4日」9,999元起；曼谷、芭達雅龍蝦吃到飽，旅展半價特惠，現場再折1千，優惠最低9,999元起；一網打盡神戶、京都、大阪，暢遊日本環球影城，全程無自理餐5日免3萬；北越河內漫遊、下龍灣仙境5日，旅展價16,500元起；宿霧5日與鯨鯊共舞，最低15,999元起。

雄獅ITF實體旅展限定，泰國折扣免萬元。圖片來源｜雄獅旅遊提供

雄獅2026年富士山登山團，保證入住山屋，旅展現場再折1千元。圖片來源｜雄獅旅遊提供

長線部分，搭最新阿提哈德航空「土耳其11日」踩點6大世界文化遺產，每人49,900元起。響應鳳凰城首航，「鳳凰城8日」走訪三大國家公園，挑戰市場最低價每人53,999元起。旅展限定「葡萄牙11日」優惠價69,900元起；「黃金海岸7日」每人46,800元起；迎接2026，「雪梨跨年7日」搭全景玻璃煙火船，或在全球獨家包場雪梨港灣景觀餐廳賞煙火，每人最低133,800元起，旅展現場最高折萬元。

寒假親子玩峇里島折5千 賀歲土耳其普發100美金

寒假多九天、親子出遊好時機，「首爾滑雪5日」無購物，吃米其林推薦蔘雞湯，每人27,388元起；「釜山5日」穿韓服、玩樂天樂園，每人24,900元起，以上行程旅展限定折1千；「四國5日」保住星野每人35,999元起；「九州雙溫泉5日」泡湯賞黑川竹燈祭38,900元起，寒假再折2千；「北海道函函5日」欣賞札幌白色燈樹節，每人49,900元起；「關西神戶6日」走訪大阪天王寺動物園、環球影城，每人41,900元起；「東京雙湯5日」螃蟹、涮涮鍋吃到飽，每人41,900元起，以上日本行程ITF限定折1千。「峇里島5日」無購物、住Villa，每人37,500元起，小孩不佔床再折5千；「馬新6日」暢玩環球及樂高樂園，每人40,900元起，親子優惠再折6千；限時「奧捷10日」布拉格遊船69,900元起，旅展再折2千；「英國9日」79,900元起。

雄獅ITF旅展優惠，韓國首爾免萬元。圖片來源｜雄獅旅遊提供

迎接9天賀歲假期，航空公司今年加碼推出清邁、富國島、峴港增班航班，迎春年節期間，最低每人40,500含稅起 ，旅展加碼優惠1千。「賀歲宿霧5日」走訪海陸雙樂園，親子再送贈PORORO樂園門票、限量娃娃，早鳥折3千，旅展加碼再折2千；「賀歲北越5日」全程五星，加碼安排豪華蘭夏灣過夜船，每人62,800元起，早鳥折3千；暢玩樂高樂園「新馬5日」每人63,800元起，春節出發折3千，親子最高折8千元；「土耳其杜拜12日」升等五星飯店，每人79,900元起，再普發100美購物金；「埃及10日」除夕出發，參觀全新大埃及博物館，賀歲折5千，再送120美金紅包。「大堡礁9日」探索海底亞馬遜，迎春行程每人111,800元起；過年連假出國「西班牙11日」每人122,900元起，預購折3千，旅展再折1千。

世界馬拉松唯一官方授權名額 中南美旅遊最高折萬元

世界馬拉松台灣唯一官方授權保證參賽名額在雄獅！除了知名的雪梨馬拉松，還有第八大候選賽道「開普敦馬拉松9日」行程，參賽就能預先獲得滿貫賽事的臨時星章。2026年富士山登山團同步開賣，保證入住山屋，再加贈官方登頂證明書，最低每人49,900元起，旅展限定現場下單運動產品再折1千元。

雄獅為國際馬拉松大滿貫賽事，唯一合作台灣旅行社，今年持續推出－非洲首個獲得國際級認證的馬拉松賽事「開普敦馬拉松」相關行程。圖片來源｜雄獅旅遊提供

喜歡獨特體驗的旅客，「秘魯玻利維亞17日」前往馬丘比丘探索印加文明，早鳥最高省5千；「南美四國全覽22日」巴西、阿根廷、智利、秘魯一次玩，體驗太陽祭，旅展現場折1萬；2027年過年「銀海郵輪17日」造訪達爾文的生態殿堂－加拉巴哥群島，旅展最高折1萬。

南國漫讀限定藍皮列車 訂日本鐵道再省2千

藍皮解憂號於今年9月正式突破25萬人次搭乘里程碑，並入圍2025年世界旅遊大獎（World Travel Awards）「亞洲最佳文化旅遊景點」獎項，旅展推薦「南國漫讀節限定列車」，體驗文化與海岸線交織的浪漫風景，每人1,280元；相關行程「紫斑蝶高屏3日」搭藍皮、到茂林看紫斑蝶，旅展價每人5,999元起。其他國旅鐵道推薦「栩悅嘉南3日」入住雙五星酒店，第二人再折1500元；「山嵐花池艾美3日」看瀑布、抓龍蝦，入住豪華潔西艾美酒店，每人2萬起。

國外鐵道部分，推出「過年關東雙鐵道6日」，以戰國風格包廂與主題餐盒展現日式雅韻，每人93,900元起；「四國雙鐵道名古屋5日」入住位於400年古城旁的NIPPONIA風格老宅，每人66,900元起，以上日本鐵道旅展限定折2千。

彈性自由行！旅展最高折2千 宜蘭龜山朝日喜跨年

自由行推薦「帛琉5天趴趴走」附三次飯店餐、再送來回接送，每人26,500元起，旅展再折2千；「特選魚樂關島5日」過年期間出海追海豚，旅展優惠58,800元起；獨家「香港海港城跨年3日」享受專屬煙火貴賓席，旅展優惠第二人折2千；票券推薦雄獅獨家「香港海港城跨年煙火雙人套票」貴賓區3,378元起；獨家「雪梨跨年煙火第一排港灣餐廳」限量搶購價22,358元起。

國旅部份首選走訪宜蘭落雨松、採金棗，跨年迎接龜山島第一道曙光，旅展價5,999元起，第二人再折5百；「金門秋意濃3日」升等金湖飯店一晚，旅展價每人5,999元起。親子最愛「關西六福莊」含早、晚餐及六福村門票，旅展價免萬元。

普發一萬網頁：https://event.liontravel.com/zh-tw/campaign/hotsale/ten-thousand

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

林芳如 https://www.xinmedia.com/article/304420