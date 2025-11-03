達美航空鹽湖城全新「飛凡貴賓室」登場！千坪空間與自然系設計化身旅人打卡新地標，機票免2萬
美國鹽湖城國際機場（SLC）再添新亮點！達美航空正式啟用全新「飛凡貴賓室（Delta Sky Club）」，以猶他州壯麗自然景觀為靈感，將山脈、天空與光影融入設計，打造出如同美術館般的候機體驗。整體面積近千坪，可容納約600位旅客，並導入「沈浸式數位牆」呈現猶他地標與自然聲響，讓候機不再只是等待，而是感官旅程的開端。
貴賓室整體空間明亮開闊，落地窗可欣賞跑道景色，搭配柔和木質與綠意植栽，營造出自然放鬆氛圍。旅客可在環繞式高級酒吧小酌，或於九間隔音電話亭中專注工作。餐飲部分提供現場現做的沙拉、三明治與熱食自助餐檯，並設有兩處飲品吧台。其中最吸睛的「Dirty Soda Bar」為鹽湖城限定特色，以汽水、奶精與風味糖漿混搭出獨有風味，成為旅人必試的創意飲品。
此外，達美航空同步升級多項尊榮服務，包含 SkyPriority 優先報到、TSA PreCheck Touchless ID 無接觸快速通關，以及頂級「Delta One Check-in」禮賓式報到體驗。另外現在台北—鹽湖城還有商務艙未稅TWD 86,739元起、經濟艙TWD 17,626元起的優惠票價，無論是商務出行或假期旅遊，都能從踏入機場那刻起，開啟達美式的奢華飛行旅程。
